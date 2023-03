Senado de República Dominicana reconoce a sargento de origen dominicano que defendió el Capitolio de Estados Unidos

Dictan prisión a ultraderechista por asalto al Capitolio 2:01

(CNN Español) -- El presidente del Senado de la República Dominicana, Eduardo Estrella, entregó este jueves una distinción especial a Aquilino Antonio Gonell, un estadounidense de origen dominicano que, como sargento de la Policía del Capitolio, cobró notoriedad por su trabajo en la defensa del Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021.

Estrella y el senador por la provincia de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, resaltaron la valentía de Gonell, quien durante el asalto al Capitolio resultó gravemente herido.

“Estoy muy contento y halagado también por todas las decisiones que me han dado aquí desde que llegué nuevamente al país. Es un gusto. Lo hice. Todo lo que hice lo hice pensando en mi trabajo, que estaba haciendo lo correcto. Y gracias a Dios me he dado cuenta de que cuando uno hace las cosas buenas, uno es reconocido por esas cosas”, dijo Antonio Gonell en conferencia de prensa desde el Senado de la República Dominicana.

El dominicano, nacido en el municipio de Guayubín, en la provincia de Monte Cristi, dejó República Dominicana a los 12 años de edad.

Cabe recordar que, por sus acciones de ese día, Gonell fue condecorado en enero último por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una ceremonia celebrada en conmemoración del segundo aniversario del asalto al Capitolio. También en enero Gonell recibió un reconocimiento del Senado del estado de Nueva York