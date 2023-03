Insecto volador gigante encontrado en un edificio de Walmart resulta ser un hallazgo de la era Jurásica

La crisopa gigante, o Polystoechotes punctata, pertenece a una familia de insectos anterior a los dinosaurios. Después de desaparecer en la década de 1950, se redescubrió un espécimen en Fayetteville, Arkansas.

(CNN) -- Un insecto encontrado en el costado de una gran tienda en Fayetteville, Arkansas, ha sido identificado como la especie Polystoechotes punctata, que pertenece a una familia de insectos anterior a los dinosaurios.

Michael Skvarla, director del Laboratorio de Identificación de Insectos de la Universidad Estatal de Pensilvania, vio a la criatura de la era Jurásica, también conocida como crisopa gigante, en un viaje de compras en 2012, cuando era estudiante de doctorado en entomología en la Universidad de Arkansas.

“Lo recuerdo vívidamente, porque estaba caminando hacia Walmart para comprar leche y vi este enorme insecto en el costado del edificio”, dijo Skvarla en un comunicado. “Pensé que se veía interesante, así que lo puse en mi mano e hice el resto de mis compras con él entre mis dedos. Llegué a casa, lo monté y rápidamente lo olvidé durante casi una década”.

Skvarla inicialmente había identificado erróneamente a la crisopa como una hormiga león, un insecto parecido a una libélula que comparte ciertas características, incluidas alas largas y transparentes, con la crisopa. Pero después de presentar el insecto en su curso de entomología en línea en el otoño de 2020, se dio cuenta de que lo que tenía todos esos años era algo mucho más raro e impresionante.

Realizó más análisis de ADN para confirmar la identidad del insecto, y la crisopa gigante ahora se ha convertido en parte de la colección del Museo Entomológico Frost en Penn State.

La desaparición de la crisopa gigante

La crisopa gigante desapareció en la década de 1950 del este de Norteamérica, donde antes estaba muy extendida, según el artículo en coautoría de Skvarla que se publicó en Proceedings of the Entomological Society of Washington. Los científicos pensaron que la especie había sido completamente eliminada en la región. El reciente descubrimiento de la crisopa en Arkansas es el primer registro de la especie en el estado.

“La entomología puede funcionar como un indicador principal para la ecología”, dijo Skvarla en el comunicado. "El hecho de que este insecto haya sido visto en una región en la que no se ha visto en más de medio siglo nos dice algo más amplio sobre el medio ambiente".

Si bien se sospecha que la misteriosa desaparición del insecto se debió a los esfuerzos para sofocar los incendios forestales naturales en el este de Norteamérica, según el documento, el mayor misterio es cómo el insecto terminó en una supertienda en un área urbana de Arkansas.

“Podrían haber pasado 100 años desde que (la especie) estuvo en esta área, y han pasado años desde que se la vio cerca. El siguiente lugar más cercano en el que se encontraron estaba a casi 2.000 kilómetros de distancia, por lo que es muy poco probable que haya viajado tan lejos”, dijo Skvarla. Sugirió que la crisopa se sintió atraída por las luces y voló al menos unos cientos de metros de donde había estado viviendo.

El hallazgo de Skvarla abrió la puerta para futuros descubrimientos de crisopas, ya que los entusiastas de los insectos comienzan a revisar sus propias colecciones y buscan la especie en la naturaleza en lugares que no habían pensado buscar antes, dijo el Dr. Floyd Shockley, gerente de colecciones dea departamento de entomología del Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural.

“Cada vez que encuentras una especie de insecto que no está en un lugar al que estás acostumbrado, eso tiene muchas implicaciones para nuestra comprensión de esa especie: el tipo de distribución que tiene, el tipo de ecosistema que podría requerir para completar su ciclo de vida”, dijo Shockley. “Significa que algo que pensábamos que se había ido, al menos del este de los EE.UU., todavía puede estar allí, y solo se esconde en pequeños bolsillos”.

Shockley también señaló la importancia de las colecciones de los museos, como la del Smithsonian o la de Penn State, donde reside la crisopa, ya que “ayudan a capturar diferentes instantáneas de la biodiversidad a lo largo del tiempo y nos permiten ver qué está sucediendo y por qué es así”. sucediendo."

“Todo el mundo siempre se enfoca en las cosas grandes: grandes aves y mamíferos y cosas así. Pero este es un mundo de insectos. … Simplemente vivimos de eso”, dijo Shockley. “Es realmente importante tener ese tipo de apreciación. Y una de las cosas buenas de los insectos es que hay tanta diversidad para que los aprecies, solo en tu patio trasero”.