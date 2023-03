ANÁLISIS | Turquía bloquea la expansión de la OTAN. Podría resultar contraproducente y darle a Putin un golpe de propaganda

Turquía, en el punto de mira de la OTAN 3:05

(CNN) -- Cuando Suecia y Finlandia declararon su intención de unirse a la OTAN en mayo pasado, muchos lo vieron como un pinchazo en el ojo para Rusia y evidencia de un cambio en el pensamiento europeo. Históricamente, ambos países se habían comprometido a no alinearse con la OTAN como una forma de evitar provocar a Moscú. La invasión de Ucrania cambió eso.

Tanto Finlandia como Suecia — junto con la gran mayoría de los aliados de la OTAN — quisieran ver a los países unirse formalmente a la alianza en una cumbre de la OTAN el 11 de julio. Sin embargo, un obstáculo importante se interpone en el camino para que esto se convierta en realidad: Turquía aún tiene que dar al plan su bendición formal y oficial.

Turquía no es la única nación que bloquea el movimiento: Hungría tampoco ha ratificado la adhesión de los países nórdicos, lo que enturbia aún más las aguas. Sin embargo, en este momento se considera que la prioridad es poner de lado a Turquía.

Infortunadamente para el bando a favor de la OTAN, los funcionarios occidentales son cada vez más pesimistas de que Turquía ceda.

Oficialmente, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, se opone a la membresía de Suecia y Finlandia por lo que afirma que son motivos de seguridad. Turquía afirma que ambos países, aunque particularmente Suecia, albergan a militantes del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), un grupo terrorista designado en Turquía, Suecia, Estados Unidos y Europa. Erdogan dice que le gustaría que estos individuos fueran extraditados; Suecia ha dejado claro que esto no sucederá.

Los diplomáticos de la OTAN están divididos sobre si creen que Turquía cederá antes de la cumbre de julio. El centro de ambas escuelas de pensamiento es la elección turca de este año, percibida como la mayor amenaza política que Erdogan ha enfrentado en años.

“La imagen que ha creado de un hombre fuerte que obtiene resultados para el pueblo turco se ha hecho añicos”, explica Gonul Tol, del programa de Turquía del Middle East Institute. “Hay mucho sentimiento antioccidental y antikurdo en Turquía en este momento. Este es un buen tema para que él golpee su tambor y un giro en U dramático solo lo haría parecer más débil”.

Tol cree que hay otras razones por las que Erdogan no quiere molestar al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

“Rusia ha sido económicamente un salvavidas para Turquía después de que otras naciones impusieran sanciones por sus actividades en Siria, su cooperación militar con Rusia y otras actividades hostiles”, explica Tol. “Sin el dinero ruso, Erdogan no habría podido aumentar los salarios ni brindar apoyo financiero a los estudiantes. Ahora promete una reconstrucción después del terremoto. Así que Rusia sigue siendo un socio atractivo para Erdogan”.

Al igual que muchos funcionarios occidentales, Tol cree que las afirmaciones turcas de que Suecia y Finlandia albergan a terroristas brindan una cobertura perfecta para que Erdogan no se involucre en un momento políticamente inconveniente sobre la cuestión de la OTAN.

Si bien es posible que no surja nada de las conversaciones previstas entre los tres partidos este jueves, se lleva a cabo una conversación sobre cuánto capital político podría tener que gastar Erdogan después de las elecciones, en caso de que gane.

Primero, los optimistas.

Este grupo incluye a Suecia, Finlandia y algunos de los países que limitan con Rusia o vivían bajo la esfera soviética. Creen que Turquía, que se beneficia enormemente de ser parte de la OTAN, en última instancia, hará lo que sea mejor para sus intereses y abandonará las objeciones.

Para que esto suceda, los funcionarios se preparan para que Turquía haga demandas más realistas que la entrega de personas que considera terroristas, como el levantamiento de las sanciones o que EE.UU. permita que Turquía compre los aviones de combate que el país necesita con urgencia para mantener su fuerza aérea al día.

"Ir solo por la membresía"

En última instancia, los optimistas creen que existe un compromiso que favorece enormemente a la OTAN. La alianza, Suecia y Finlandia han presentado su caso y la OTAN tiene una política de puertas abiertas para cualquier país que quiera unirse. Suecia y Finlandia han cumplido con creces los criterios, por lo que no unirse hace una burla de la alianza, una alianza de la que Turquía se beneficia por ser miembro. Un funcionario de la OTAN le dijo a CNN que asumieron que Erdogan esperaría a la cumbre antes de ceder para poder disfrutar de los “elogios de todos sus aliados occidentales”.

El grupo mucho más grande entre los funcionarios que hablaron con CNN son pesimistas. Piensan que las posibilidades de que Erdogan cambie su posición antes del 11 de julio son casi nulas y ya están pensando más allá de esa cumbre.

“Creo que es cada vez más probable que Finlandia se separe de Suecia y opte solo por la membresía”, dijo un diplomático de la OTAN a CNN.

Otros miembros de la alianza todavía ven una posibilidad real de que ambos países sean bloqueados y están considerando la mejor manera en que la OTAN puede manejar tal escenario.

Múltiples funcionarios y diplomáticos de la OTAN le dijeron a CNN que el peligro aquí es que el bloqueo de Turquía impulsa la narrativa del Kremlin de que Occidente y la OTAN están divididos. El trabajo de la alianza en ese momento será dejar en claro que, incluso si no son miembros, Finlandia y Suecia ahora están efectivamente en sintonía con la OTAN. Puede que no sean miembros, pero son socios tan cercanos como es posible, y ya no son neutrales.

Incluso si se puede enfrentar a Turquía, existe la cuestión diferente, aunque menos complicada, de Hungría.

El primer ministro Viktor Orban indicó públicamente que no se opone a que las naciones nórdicas se unan, pero sigue encontrando formas de detener la oficialización de una decisión.

Hay algunas razones por las que Orban querría evadir la situación. Finlandia y Suecia han criticado a Hungría por su historial de estado de derecho. Abordó esto en una entrevista reciente, preguntando cómo “¿alguien puede querer ser nuestro aliado en un sistema militar mientras difunden descaradamente mentiras sobre Hungría?”.

Orban es considerado el líder de la UE más cercano a Putin. Katalin Cseh, diputada húngara del Parlamento Europeo, describe el bloqueo de Orban de las ofertas de Suecia y Finlandia como “simplemente, otro favor a Vladimir Putin”. Cseh cree que Orban, quien ha sido acusado de derivar hacia un liderazgo autocrático, ha “invertido más de una década para copiar sus políticas y construir un modelo putinista”, y que cualquier victoria percibida de la OTAN sobre Putin “pone en peligro a todo su régimen”.

Es posible que Orban aguante para obtener concesiones de otros países miembros de la UE, donde Hungría ha sido acusada de violar todo tipo de leyes. El resultado fue la retención de fondos de la UE y el desprecio del bloque. Si bien la OTAN y la UE son entidades separadas, comparten muchos miembros y es plausible que la diplomacia bilateral pueda ver algún toma y daca entre Hungría y sus contrapartes de la UE.

Sin embargo, a pesar de todas las demoras de Orban, se supone ampliamente que si se puede enfrentar a Turquía, Hungría dejará de oponerse a que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN.

Muchos no pierden la ironía de que una de las principales razones que dio Putin para invadir Ucrania fue poner fin a lo que, según él, era la expansión de la OTAN. El hecho de que su agresión pudiera haber empujado a un país históricamente no alineado a la OTAN todavía es visto por la mayoría en Occidente como un gran gol en propia meta del Kremlin.

Sin embargo, hasta que se llegue a un acuerdo, el futuro de la alianza sigue estando algo en el aire. Finlandia y Suecia eligieron efectivamente un bando desde el comienzo del conflicto de Ucrania. Parece poco probable que regresen a una posición de neutralidad si la guerra terminara repentinamente.

El riesgo para la OTAN y la alianza occidental en general surge si no se unen a la alianza y el Kremlin puede usarla con fines propagandísticos. Si eso sucede, incluso si la guerra termina repentinamente, la narrativa de un Occidente dividido seguirá siendo el tambor que los oponentes de la OTAN pueden hacer sonar.