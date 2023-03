Llega a Broadway "New York, New York", el musical que celebra la ciudad de los sueños

El nuevo musical de Broadway "New York, New York" gira entorno a la historia de amor de Francine Evans, que interpreta la actriz Anna Uzele, y Jimmy Doyle, interpretado por Ryan Colton.

(CNN) –– Triunfar en Nueva York es el gran sueño de miles de personas y esa ilusión está detrás de un nuevo musical de Broadway.

Con letra y música de John Kander y Fred Ebb ––los legendarios compositores de las bandas sonoras de “Chicago” y “Cabaret”–– y letras adicionales del creador de “Hamilton”, Lin-Manuel Miranda, “New York, New York” se remonta a 1946 para celebrar la fortaleza y diversidad que siempre han definido a la ciudad que nunca duerme y en la que tantos quieren brillar.

“Nueva York siempre está pasando y recuperándose de una guerra, de alguna manera u otra, pero también es el experimento social más grande que el mundo jamás haya visto. Todo el mundo vive aquí y el enemigo natural de todo el mundo vive aquí y no se matan unos a otros. Eso es cierto, y siempre me ha encantado esa idea y celebrarla”, dijo Kander a CNN durante una presentación especial del musical a la prensa.

Este espectáculo nació de una amistad especial entre Kander y Miranda.

“John Kander fue uno de mis primeros amigos en Broadway, una de las personas que conocí cuando montamos “In the Heights” en 2007. Él vino a ver el show cuando estaba off-Broadway, me llevó a almorzar y empezamos una conversación que todavía no hemos terminado,” dijo Miranda.

“Después yo lo invité a escribir una canción conmigo para un proyecto relacionado a “Hamilton”, y él me llamó un par de años después para ver si podía usar esa canción en algo nuevo que estaba haciendo, que se llamaba “New York, New York”. Yo vi los ensayos y la presentación, y de verdad que es increíble lo que han hecho”, agregó.

Esa canción, “Cheering For Me Now”, es el tema de apertura de este musical situado en el 1946 y que gira en torno a la historia de amor entre Francine Evans, una joven determinada que llega a Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial con aspiraciones de ser cantante, y el desilusionado músico Jimmy Doyle.

“Para mí, lo que es tan especial de esta obra es ver lo que Nueva York puede brindarles a las personas que no comenzaron aquí. Le da a la gente una segunda oportunidad, te permite convertirte en quien se supone que eres en el mundo,” dijo la actriz Anna Uzele, quien interpreta a Francine Evans.

Uzele llegó a Nueva York hace cinco años, lista para cumplir su sueño musical. Igual que su personaje.

“Francine Evans es de Filadelfia, llega a la ciudad de Nueva York durante el verano de 1946 y todo lo que tiene es un sueño. Ella quiere ser cantante, eso es todo lo que sabe, y toda su trayectoria es de personas que dudan de ella y dudan de ese sueño y le dicen que no puede, mientras algunas le dicen que puede y otras solo se interponen en el camino”, dijo Uzele, tras admitir que como actriz y cantante que busca triunfar en Broadway se identifica con esa historia.

Para Ryan Colton, quien interpreta a Jimmy Doyle, trabajar con dos leyendas del teatro es mucho más de lo que pudo imaginar en su vida.

“Siempre he dicho que John Kander es alguien que le dio dignidad al teatro, y la razón por la que estoy aquí. Y Lin-Manuel creo que lo salvó. Él ha llevado este arte de vuelta a las masas. Ha vuelto a hacer que sea relevante y 'cool', y literalmente ha ayudado a muchos de nosotros a salir adelante. Entonces, trabajar con ellos dos y luego cantar su música, sus letras, es increíble, inimaginable,” dijo Colton.

La cultura latina también brilla en "New York, New York"

Además, el musical resalta otro aspecto único de la ciudad: su extraordinaria diversidad.

“La diversidad de la Nueva York que han montado, la representación que está ahí en esta obra, de verdad yo quería ser parte de eso,” dijo Miranda.

“Es parte de mí, de mi responsabilidad como creador. De verdad que yo empecé escribiendo obras porque quería actuar en musicales y no vi esos papeles para mí, no vi esas oportunidades”, agregó Miranda, quien ha dedicado gran parte de su carrera a crear esas oportunidades artísticas para los latinos y otras minorías.

En esta obra, la cultura latina se ve y se siente a través de la música. Los ritmos de mambo y jazz latino brotan desde el escenario y conducen esas historias de inmigrantes hispanos que llegan a la ciudad en busca de una vida mejor.

“Estamos cultivando una historia que es muy importante para nuestra gente y para para este tiempo”, dijo Janet Dacal, actriz que encarna a Sofía Díaz, personaje de una madre cubana inspirado en su propia mamá.

“Estoy loca por que venga a ver este show porque se va a ver ella clarita, clarita, en el escenario. O va a estar ofendida o le va a encantar, una de las dos cosas, no sé, pero se lo vengo diciendo desde que me dieron este papel. Los dichos que dice, la manera que actúa, su fe, todas las cosas reales de nuestra gente las va a ver en el escenario, y podemos decir lo que nosotros hemos pasado en este país, es muy bonito y bien fuerte interpretar eso en un escenario en Broadway”, dijo Dacal.

“Los latinos siempre hemos estado aquí y me siento tan orgulloso que esta obra, con tan grandes colaboradores como Susan Stroman, de verdad representa nuestra latinidad, representa nuestra ciudad y a la Nueva York con la “ñ” encima”, enfatizó Miranda.

La obra muestra a una Nueva York donde todos llegan en busca de tres cosas: música, dinero y amor.

“De todas las ciudades en Estados Unidos, Nueva York es a la que la gente viene para cambiar su vida y a triunfar. Siempre estamos buscando ese gran acorde de música, dinero y amor. Es lo que están buscando nuestros personajes y, como neoyorquinos, creo que entendemos que es difícil conseguir los tres” dijo Susan Stroman, directora y coreógrafa de “New York, New York”.

“New York, New York” se presentará en el teatro St. James a partir del 24 de marzo.