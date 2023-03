Ser mujer es aprender a decir “no”: cuatro mexicanas que convirtieron la adversidad en lecciones de vida

8M: 4 rostros que dijeron "no" a la adversidad 1:43

(CNN Español) -- Ser mujer es aprender a decir “no” a sociedades y costumbres que determinan lo que debemos ser, hacer y sentir. Es aprender a decir “no” a las oportunidades negadas, a los roles asignados y a las expectativas de otros. En México y en América Latina hallamos millones de historias que lo demuestran. Las hay en todas las generaciones, en todos los niveles sociales, en todas las familias. Las hay migrantes, empresarias, atletas, campesinas, profesionistas. Es el común denominador, junto con la sangre, que nos une a nuestras madres y antepasados.

Aprender a decir “no”. No a la violencia, no a la pobreza, no a la desigualdad. No a todo lo que se nos ha querido negar por ser mujeres. Una batalla incesante que hoy toma las calles y lo grita, y lo exige. Batallas que muchas veces, la mayoría, se pelean en silencio, a solas, a lo largo de varios años, a lo largo de toda la vida.

Es por ello que CNN ha puesto la mirada en cuatro mujeres que se desconocen entre sí, pero que están unidas a través de su tenacidad para decir “no” a eventos que las obligaron a redefinirse y a renacer. Cuatro mujeres cuyas vidas se cruzan con nosotras porque es imposible no hallar en sus relatos el nuestro; y en su lucha, su ejemplo:

Elsa, la mujer mazahua que nos protege del sol

Solamente Elsa Sánchez sabe cuántos sueños se le perdieron de vista en aquellos años que cuidaba ovejas. Nacer indígena mazahua marcó su camino, uno que forjó para que, a pesar de todo pronóstico y de innumerables obstáculos, la condujera más allá del cielo.

Andrea, la mujer que convirtió quebranto en libertad

A los 22 años, la vida que Andrea Zuckermann conocía se quebró. Nunca nada volvería a ser lo mismo. Darse por vencida podía ser una opción, pero no. Alzó la cara, miró de frente a la vida y se reinventó. El quebranto se convirtió en valentía y en inspiración. En la pasarela que es la vida halló otra oportunidad, en la que ahora transita en plena libertad.

Azucena, la mujer que salva en el club de la cicatriz

A Azucena Magallán le tomó media vida comprender que lo que vivió cuando era niña fue un abuso sexual. Un hecho doloroso que, una vez que lo dimensionó, se convirtió en el motivo para buscar ayudar a otras mujeres que vivieron situaciones similares. Hoy, a sus 21 años, sabe que tender esa mano es una forma de devolver lo que otras mujeres hicieron por ella cuando más lo necesitó.

Sandra, la mujer que sembró flores para la eternidad

Cuando Sandra Monroy fue diagnosticada con cáncer de mama en marzo de 2021, supo que, a pesar de lo que sintió en ese momento, había la posibilidad de salvarse. Una detección temprana hizo toda la diferencia. Sin embargo, en el camino, tuvo que aprender que en ocasiones esta enfermedad requiere la adopción de medidas que para algunos pueden parecer drásticas, pero que, para ella ,dice, fueron la manera de dotar a su cuerpo de paz.

Elsa, Andrea, Azucena y Sandra. Cuatro rostros en los que nos vemos reflejadas por su audacia, valentía y resiliencia. Cuatro mujeres que, en su andar, convirtieron sus destinos en lecciones de vida: no a las barreras sociales, no a la violencia, no a las limitaciones físicas, no a la muerte. Nombres comunes en mujeres extraordinarias y, como ellas, millones.