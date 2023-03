Biden afirma que el sistema bancario es seguro, tras quiebra del SVB 3:52

(CNN) -- Las acciones de First Republic Bank se desplomaron cerca de un 60% en las operaciones previas a la apertura del mercado este lunes, incluso después de que el prestamista regional anunciara medidas para reforzar su balance.

Las acciones de otros bancos regionales y empresas financieras también se están tambaleando, lo que indica un nerviosismo persistente a pesar de la agresiva respuesta federal anunciada este domingo por la noche para proteger a los clientes de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

Los inversores están en alerta máxima ante bancos con problemas similares a los que provocaron el colapso de Silicon Valley Bank la semana pasada.

PacWest Bancorp se desplomó un 35% en las operaciones previas a la comercialización, mientras que Charles Schwab perdió un 8%.

First Republic, con sede en San Francisco, anunció este domingo nuevos fondos de la Reserva Federal y de JPMorgan Chase para reforzar su balance. Las medidas significan que First Republic cuenta ahora con US$ 70.000 millones de liquidez no utilizada, potencia que puede utilizar para responder a posibles retiros de clientes.

"Las posiciones de capital y liquidez de First Republic son muy sólidas, y su capital se mantiene muy por encima del umbral reglamentario para los bancos bien capitalizados", dijeron en un comunicado Jim Herbert, fundador y presidente ejecutivo de First Republic, y Mike Roffler, su CEO.

First Republic cuenta con US$ 213.000 millones en activos. El prestamista se puso en contacto con sus clientes durante el fin de semana para tranquilizarlos.

"A la luz de los recientes acontecimientos de la industria, los últimos días han causado incertidumbre en los mercados financieros", dijeron altos ejecutivos de First Republic en un correo electrónico a los clientes visto por CNN. "Queremos tomarnos un momento para reforzar la seguridad y estabilidad de First Republic, reflejada en la continua fortaleza de nuestro capital, liquidez y operaciones".

El rescate bancario federal anunciado este domingo debería ayudar a aliviar parte de la presión sobre el sistema bancario, dijo a CNN Isaac Boltansky, director de investigación de políticas de BTIG.

"Pero no es una solución permanente y no será el capítulo final de esta historia", afirmó.