Nueva York (CNN) -- Es la pregunta que está en la mente de muchos clientes bancarios tras la estrepitosa quiebra del Silicon Valley Bank: ¿está seguro mi dinero?



¿Qué está ocurriendo?

El pasado viernes, la agencia gubernamental independiente conocida como Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) asumió el control del Silicon Valley Bank (SVB), que proporcionaba financiación a casi la mitad de las empresas tecnológicas y de salud de EE.UU. respaldadas por capital de riesgo.

El drástico movimiento se produjo después de que el banco anunciara que había vendido un montón de valores con pérdidas y que vendería US$ 2.250 millones en nuevas acciones para apuntalar su balance, lo que culminó en una crisis financiera, en la que muchos de los clientes de un banco intentan retirar su dinero a la vez. Dado que los bancos no guardan literalmente todos sus depósitos en efectivo en una cámara acorazada en algún lugar, eso puede hacer caer un banco, dejando a los clientes al final de la fila sin posibilidad de sacar su dinero antes de que el banco quiebre.

Y había mucho que perder. La FDIC asegura a los depositantes hasta los US$ 250.000, pero como muchas grandes empresas utilizaban el SVB como banco, tenían mucho más que eso en sus cuentas. Los clientes estadounidenses tenían al menos US$ 151.500 millones en depósitos no asegurados a finales de 2022, según el último informe anual de SVB. Los depósitos extranjeros alcanzaban al menos US$ 13.900 millones y tampoco están asegurados.

Pero antes de la apertura de los mercados esta semana, la administración de Biden dio un paso extraordinario, garantizando que los clientes de SVB tendrán acceso a todo su dinero a partir de este lunes, incluso a los depósitos no asegurados.

Esta medida se tomó para devolver cierta confianza al sistema bancario. Los economistas y analistas que hablaron con CNN Business temían que las consecuencias de SVB generaran aún más pánico este lunes, y también ayudaron a las empresas que depositaron grandes sumas en los bancos a seguir pagando nóminas y financiando sus operaciones.

¿Tengo que preocuparme por el efectivo que tengo depositado en mi banco?

En resumen, si tienes menos de US$ 250.000 en tu cuenta, es casi seguro que no tienes de qué preocuparte. Esto se debe a que el Gobierno de EE.UU. asegura los primeros US$ 250.000 de las cuentas elegibles.

Muchos clientes del SVB tenían depositados mucho más de US$ 250.000 y ahora que no pueden disponer de su dinero, algunas empresas tienen dificultades para pagar las nóminas.

¿Debo retirar mi dinero del banco?

No tiene sentido sacar todo el dinero del banco, afirma Jay Hatfield, CEO de Infrastructure Capital Advisors y gestor de la cartera del ETF InfraCap Equity Income. Pero asegúrate de que tu banco está asegurado por la FDIC, como la mayoría de los grandes bancos.

"No creo que la gente deba dejarse llevar por el pánico, pero es prudente tener depósitos asegurados frente a depósitos no asegurados", afirma Hatfield.

Pero si no corro ahora a sacar mi dinero del banco, ¿no desaparecerá?

Lo más probable es que tu dinero no vaya a ninguna parte.

En general, es poco probable que los consumidores se vean afectados. Pero el colapso es un buen recordatorio para ser consciente de dónde guardas tu dinero, y no tenerlo todo en un solo lugar.

"La primera quiebra bancaria desde 2020 es una llamada de atención para que la gente se asegure siempre de que su dinero está en un banco asegurado por la FDIC y dentro de los límites de la FDIC y siguiendo sus normas", dijo Matthew Goldberg, analista de Bankrate.

La FDIC dispone de diferentes recursos en su sitio web. La herramienta "conjunto de bancos" ofrece una lista de instituciones bancarias aseguradas por la FDIC y la calculadora electrónica del seguro de depósitos calcula la cobertura del seguro de diferentes cuentas de depósito en los bancos.

El consejo de Hatfield es dividir el dinero entre bancos, de modo que cada uno tenga un máximo de US$ 250.000.

"¿Por qué no? Si tienes un millón, ¿por qué no tener cuatro cuentas y tenerlas aseguradas?", dijo Hatfield. "¿Por qué preocuparse por ello?".

¿Estamos otra vez en 2008?

El sector bancario debería ser, en teoría, más estable debido a las reformas normativas implementadas tras la crisis de 2008.

Las medidas adoptadas por el Gobierno este fin de semana también intentan evitar que se produzca el próximo SVB, estabilizando aún más el sector tras una semana caótica. El aumento de las tasas de interés hizo que los bonos del Tesoro baratos en los que SVB y otros bancos invirtieron hace años se desplomaran; la crisis financiera de la semana pasada se desencadenó porque SVB vendió esos valores con fuertes pérdidas para ayudar a pagar las retiradas de depósitos de los clientes, después de que la gente empezara a sacar su dinero del banco.

La Reserva Federal también dijo que ofrecerá a los bancos préstamos de hasta un año a cambio de bonos del Tesoro de EE.UU. y valores respaldados por hipotecas que perdieron valor. La Reserva Federal mantendrá el valor original de la deuda para los bancos que acepten los préstamos.

El Tesoro también proporcionará US$ 25.000 millones en protección crediticia para garantizar las pérdidas de los bancos, lo que debería ayudarles a acceder fácilmente a efectivo cuando lo necesiten.

"La Reserva Federal ha blindado el desastre del SVB y ha evitado una crisis de proporciones épicas para el sector bancario", declaró Dan Ives, de Wedbush Securities.

¿Puede el Gobierno federal de EE.UU. contener el pánico?

Durante el fin de semana se esperaba que las medidas del Gobierno evitaran una crisis más amplia que causara más estampidas bancarias.

"Si lo hacen, eso impedirá que este pánico se extienda a otros bancos y resolverá muchos de los problemas, al menos a corto plazo", declaró el domingo el economista Richard Duncan. "Si empezamos a ver un pánico bancario significativo, y esto va a tener repercusiones mucho más amplias en toda la economía de EE.UU."

SVB estaba entre los 20 principales bancos comerciales estadounidenses, con US$ 209.000 millones en activos totales a finales del año pasado, proporcionó financiación a casi la mitad de las empresas tecnológicas y sanitarias de EE.UU. respaldadas por capital riesgo.

Todos los bancos tienen pérdidas en sus valores y depósitos no asegurados. A finales de 2022, los bancos estadounidenses acumulaban US$ 620.000 millones en pérdidas no realizadas (activos que han bajado de precio, pero aún no se han vendido), según la FDIC.

Aún así, no hay necesidad de que cunda el pánico, dicen los analistas.

"La caída de los precios de los bonos solo es realmente un problema en una situación en la que el balance se hunde con bastante rapidez... [y] hay que vender activos que normalmente no se tendrían que vender", dijo Luc Plouvier, gestor de carteras de Van Lanschot Kempen, una empresa neerlandesa de gestión de patrimonios.

La mayoría de los grandes bancos estadounidenses están en buena situación financiera y no se encontrarán en una situación en la que se vean obligados a tener pérdidas en bonos, dijo Gruenberg.

Un rescate del propio Silicon Valley Bank no estaba bajo consideración, dijo Yellen en una entrevista con CBS el domingo.

"Permítanme dejar claro que durante la crisis financiera, hubo inversores y propietarios de grandes bancos sistémicos que fueron rescatados... y las reformas que se han implementado significan que no vamos a hacer eso de nuevo", dijo Yellen a la CBS. "Pero nos preocupan los depositantes y estamos centrados en tratar de satisfacer sus necesidades".

Las medidas adoptadas por el Gobierno durante el fin de semana también disiparon los temores de que SVB se convirtiera en una crisis en toda regla.

"Este lunes será seguramente un día estresante para muchos en el sector bancario regional, pero la acción de hoy reduce drásticamente el riesgo de un mayor contagio", dijeron los analistas de Jefferies Thomas Simons y Aneta Markowska, en una nota a clientes, el domingo por la noche.

-- David Goldman, Nicole Goodkind y Allison Morrow contribuyeron con este reportaje.