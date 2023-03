El Kremlin dice que hay "elementos de politización" en el Oscar a la película de Navalny

El estado de salud del opositor Alexey Navalny preocupa en Rusia 3:21

(CNN) -- El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este lunes que "hay un elemento de politización" en la película "Navalny", ganadora del Oscar al mejor documental.

"Nalvany", una película que explora el complot para asesinar al activista anticorrupción y ex candidato presidencial ruso Alexey Navalny, ha ganado el Oscar al mejor documental en los premios de la Academia de este domingo.

En una conferencia telefónica con periodistas, Peskov comentó la película: "Aunque no lo he visto, me atrevo a suponer que hay un cierto elemento de politización del tema. Hollywood tampoco rehúye a veces el tema de la politización en sus obras".

Peskov añadió que no podía juzgar las cualidades cinematográficas de este documental.

Dirigido por Daniel Roher y presentado por CNN Films y HBO Max, "Navalny" sigue al líder opositor ruso Alexey Navalny a través de su ascenso político, su intento de asesinato y su búsqueda para descubrir la verdad.

Crítico abierto del Kremlin, Nalvany cumple actualmente una condena de nueve años en una prisión de máxima seguridad al este de Moscú.