Malasia aclara que no decretó festivo por la victoria de Michelle Yeoh en los Oscar, tras desinformación que se hizo viral

(CNN) -- La histórica victoria de Michelle Yeoh en los Premios Oscar causó júbilo esta semana en su país natal Malasia, pero también provocó rumores falsos de que se había declarado un festivo nacional, algo que el gobierno del país rápidamente negó.

En un comunicado publicado en su página de Facebook este lunes, la oficina del primer ministro Anwar Ibrahim desacreditó una imagen manipulada que había estado circulando en las aplicaciones de chat.

La imagen, fechada el 13 de marzo de 2023 y vista por CNN, mostraba un artículo de noticias manipulado del periódico malasio The Star, con el titular: “PM Anwar declara feriado público este miércoles: '¡Este es el orgullo de una nación!".

Parecía hacer referencia a una declaración anterior de Anwar, felicitando a Yeoh por su victoria.

Las afirmaciones de un feriado público de los Oscar no son verdad, decía el comunicado de la oficina de Anwar. “La noticia es falsa”, dijo. “Se solicita al público que no difunda ni comparta ninguna información incierta o falsa”.

Star Media Group, que administra un portal de noticias en línea en inglés y publica un periódico diario, también dijo que la imagen era una “tergiversación de (su) cobertura de noticias real”.

“Ha llamado la atención de la compañía que una imagen, que muestra una imagen manipulada que hace un mal uso de la identidad de The Star, está dando vueltas en las redes sociales”, dijo el grupo en un comunicado.

“Star Media Group desea reiterar que no ha publicado ninguna noticia con respecto al anuncio del día festivo del 15 de marzo de 2023.

“Se insta al público a verificar dos veces la autenticidad de las imágenes que circulan visitando (nuestro sitio web) y leyendo nuestras noticias verificadas, directamente desde la fuente”.

La victoria de Michelle Yeoh en los Óscar

Yeoh, de 60 años, se convirtió esta semana en la primera mujer asiática en ganar el Premio de la Academia a la mejor actriz en un papel protagónico por su actuación en “Everything Everywhere All at Once”.

Yeoh, que nació en la ciudad de Ipoh en Malasia peninsular, comenzó su carrera en una serie de películas de acción de Hong Kong.

Saltó a la fama internacional después de protagonizar la película de James Bond de 1997 “Tomorrow Never Dies” y la también ganadora del Oscar “El tigre y el dragón”, dirigida por Ang Lee, en el año 2000.

Su discurso de victoria se proyectó en vivo en un evento en la capital Kuala Lumpur este lunes, con la presencia de su madre Janet, de 84 años.

Las imágenes de la sala estallando en aplausos se volvieron virales y Yeoh también dedicó su momento Oscar a su madre.

“Le llevaré esto a casa”, dijo Yeoh en su discurso de aceptación. “Ella está viendo ahora mismo en Malasia, con mi familia y amigos. Los amo chicos. Les llevo esto a casa”, dijo.

Su madre gritó “¡Malasia boleh! (Malasia puede hacerlo)” en un video chat posterior con su triunfante hija.

“Estoy muy feliz… Estoy orgullosa de mi hija. Es muy trabajadora”, dijo su madre a los periodistas locales. “La llamaré para que vuelva a casa (a Malasia) y celebre muy pronto. El próximo mes es mi cumpleaños”.

También estuvo presente la sobrina de Yeoh, Vicki, quien lo llamó “un momento asombroso”.