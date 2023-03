Meta planea crear una plataforma que compita con Twitter 1:00

(CNN) -- “Un período de desafíos”. Así es como Mark Zuckerberg describió en un memorando cómo será el futuro cercano para los empleados de Meta después de anunciar que la empresa de redes sociales, que alguna vez fue impermeable, eliminará otros 10.000 puestos de trabajo en los próximos meses.

Zuckerberg, quien ha estado realizando una revisión del negocio con el objetivo de ejecutar su llamado "año de eficiencia", describió los cambios clave que se implementarán en toda la organización. Lo que es más importante, desde un punto de vista estructural, Zuckerberg dijo que quiere aplanar la empresa "eliminando múltiples capas de gestión".

“Esto será difícil y no hay forma de evitarlo”, dijo Zuckerberg en su memorando, insinuando el dolor y la emoción cruda que pronto envolverá a la organización a medida que la fuerza laboral se reduzca una vez más.

Los recortes a la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp se producen después de que despidió a unos 11.000 empleados en noviembre de 2022, lo que en ese momento representó la primera reducción de la fuerza laboral de la empresa. Junto con los nuevos despidos, Meta habrá recortado alrededor del 24% de su fuerza laboral, o uno de cada cuatro empleados, en solo medio año.

Meta, en particular, ha estado luchando contra algunos de los vientos en contra más severos en Silicon Valley. La compañía ha tenido que lidiar con un sector de publicidad digital cada vez más débil en medio de una agitación económica más amplia, la nueva política de privacidad implacable de Apple, la rápida aparición de tecnologías de inteligencia artificial y el aumento aparentemente imparable de TikTok.

Sin embargo, los anuncios de despidos naturalmente han hecho caer la moral en la empresa con sede en Menlo Park. El último anuncio, en particular, dejó a los empleados ansiosos y angustiados y preguntándose si podrían estar en el recorte en el futuro cercano.

Pero Zuckerberg señaló que los cambios radicales son necesarios para sobrevivir en lo que caracterizó como una economía en deterioro que no sanará pronto.

“En este punto, creo que deberíamos prepararnos para la posibilidad de que esta nueva realidad económica continúe durante muchos años”, advirtió Zuckerberg rotundamente, y agregó que las sombrías perspectivas habían requerido recortes adicionales “para operar de manera más eficiente que nuestro personal anterior reducción para asegurar el éxito”.

Un exCeo de tecnología, que pidió permanecer en el anonimato para hablar con franqueza, dijo este martes que empresas como Meta, Google, Amazon y Twitter habían contratado “cantidades estúpidas de personas” en los últimos años para trabajar en “proyectos científicos”. Hablando específicamente de Meta, el ejecutivo dijo: “¿Te preguntas qué están haciendo estas 100.000 personas? La aplicación no cambia mucho”.

“Estas empresas se vuelven enormemente rentables y los directores ejecutivos piensan que hay todas estas otras áreas en las que pueden expandirse como parte de su plan de dominación mundial”, comentó el ejecutivo. “Y luego la economía da un giro y todos comienzan a preocuparse por la rentabilidad y el crecimiento”.

Como resultado, el exCeo de tecnología dijo: "Sorprendentemente, no es difícil para estas grandes empresas de tecnología despedir a un gran número de personas sin afectar el motor de ingresos subyacente".

Por ahora, los empleados de Meta tendrán que esperar un poco más para saber cómo se verán afectados ellos y sus equipos. Zuckerberg indicó que los recortes de empleo no serán completos hasta finales de mayo.

“En términos de cómo debemos operar durante este período, animo a cada uno de ustedes a concentrarse en lo que pueden controlar”, aconsejó Zuckerberg. “Es decir, haz un gran trabajo y apoya a tus compañeros. Nuestra comunidad es extremadamente resistente”.

"El cambio nunca es fácil", agregó, "pero sé que superaremos esto y saldremos como una empresa aún más fuerte que puede crear mejores productos más rápido y permitirles hacer el mejor trabajo de sus carreras".

La pregunta más importante en el futuro es si Meta realmente puede salir de esta fase dolorosa como una empresa más fuerte o, en cambio, continuará en un lento declive a medida que sus productos principales alcancen la madurez mientras Zuckerberg persigue la esperanza de que algún día se materialice su gran apuesta en el metaverso.

“Puede abrirse camino hacia la rentabilidad a corto plazo”, dijo el ex director ejecutivo de tecnología. “Pero no puedes cortar tu camino hacia el crecimiento. En algún momento, ¿será esta compañía la próxima AOL? No sé cuándo podría ser”.