(CNN Español) – Con seguridad te ha pasado esto: necesitas tomar un medicamento, pero entonces te das cuenta que venció hace semanas o meses. ¿Qué pasa si te lo tomas? ¿Tendrás una reacción alérgica o te intoxicarás?

En este episodio de nuestro podcast “En Consulta con el Dr. Elmer Huerta”, te explicamos lo que hay detrás de esas fechas de vencimiento, así como lo que dicen las autoridades sobre si es seguro o no tomar una medicina vencida.

Una de las preguntas más frecuentes que se hace la gente es si se puede usar un medicamento más allá de su fecha de vencimiento.

¿Es seguro consumirlo? ¿Cuáles son los criterios que usan las compañías farmacéuticas para decidir la fecha de vencimiento en una medicina? ¿Qué se sabe realmente sobre los medicamentos vencidos? ¿Funcionan? ¿Intoxican? Veamos.

¿Por qué los medicamentos tienen fecha de vencimiento?

Existiendo centenares de medicamentos, ya sea de receta médica o de venta libre, y en un afán de regular su uso, producción y manejo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) propició dos importantes iniciativas en la década de 1970.

La primera fue hacer un inventario de todos los medicamentos que existían en el país y asignarles un número llamado código nacional de medicamentos.

Para eso, en 1972, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Listado de Medicamentos para tener una lista actualizada de todos los medicamentos que se distribuyen comercialmente. También dispuso además que todos los establecimientos farmacéuticos, extranjeros o locales, involucrados en la fabricación, producción o composición de medicamentos que se vendan en el país debían estar registrados en la FDA.

La segunda iniciativa sobre el tema se implementó en 1979, cuando la FDA estableció que todos los medicamentos que se vendan en el país debían tener claramente impresa en su envase su fecha de vencimiento o expiración.

¿Qué significa la fecha de expiración?

La fecha de expiración se define como “la fecha después de la fabricación del medicamento hasta que el fabricante garantiza su potencia y seguridad”. La mayoría de los medicamentos tiene un tiempo de expiración de uno a cinco años.

El asunto es que esa definición está sujeta a múltiples interpretaciones.

Tal como está definida, la fecha de expiración no dice si después de tal fecha el medicamento en cuestión pierde potencia o es peligroso para la persona que lo usa. Simplemente dice que, hasta esa fecha, el medicamento tiene una potencia y seguridad garantizadas.

Es como si un entrenador de fútbol profesional le dijera al público que él “garantiza” que su equipo va a tener un buen estado físico “por lo menos hasta los 20 minutos del primer tiempo”.

Pero, sabiendo que un equipo profesional es capaz de jugar los 90 minutos del juego sin problemas, esa “garantía de un mínimo de 20 minutos de rendimiento” que da el entrenador no tiene sentido.

Pero así se estableció la definición y no hubo entonces mayor cuestionamiento a esa decisión de tener una fecha de vencimiento para los medicamentos.

Un cambio de perspectiva en Estados Unidos

Hasta que en la década de 1980, instituciones como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (los CDC) y el Departamento de Defensa empezaron a cuestionar las pérdidas económicas originadas por la destrucción de toneladas de medicinas vencidas.

Por cierto, el Departamento de Defensa almacena grandes cantidades de medicamentos para ser usados en casos de emergencia.

Por ejemplo, en 1986, la Fuerza Aérea de Estados Unidos le solicitó a la FDA que le informara si era posible que algunos medicamentos pudieran guardarse y usarse más allá de su fecha de vencimiento.

En respuesta, el Departamento de Defensa y la FDA crearon el Programa de extensión de la vida útil de medicamentos. Tenía la finalidad de evitar la necesidad de reemplazar reservas completas de medicinas y vacunas cada pocos años con un gasto significativo.

El fundamento del programa — y lo afirma la FDA en sus documentos — era que se había comprobado a través de estudios científicos que, almacenados correctamente, ciertos productos podían mantenerse estables mucho más allá de las fechas de vencimiento indicadas en la etiqueta.

El programa establecía que los productos seleccionados para almacenarse más allá de su fecha de vencimiento se debían someter a pruebas de estabilidad periódicas realizadas por la FDA.

¿Cuán efectivos son los medicamentos vencidos?

Un reporte del programa publicado por la FDA en el 2006 encontró que, almacenados en condiciones regulares de humedad y temperatura:

Un 88% de los 122 productos almacenados en 3.005 lotes estaba en perfecto estado tras un promedio de 5 años y medio después de la fecha de expiración;

Y el 12% restante estaba todavía bien 4 años después.

Algunos productos incluso estaban bien 23 años después de su fecha de expiración.

Algunos que no lograron mantener su potencia incluyen:

El albuterol, un inhalador común para el asma,

El antialérgico en aerosol difenhidramina

Y un anestésico local a base de lidocaína y epinefrina.

Según el reporte, entre 2006 y 2009, el gobierno ahorró entre US$ 600 y US$ 800 millones anuales en medicamentos que no fueron destruidos solo por haberse pasado la fecha de vencimiento.

Otros estudios confirman que los medicamentos pueden mantener su utilidad después de su fecha de vencimiento.

Por ejemplo, un artículo de revisión en The Medical Letter del 7 de diciembre del 2015 revela que medicamentos como el captopril (para la presión arterial), la teofilina (para el asma) y el cefoxitin inyectable en polvo (antibiótico de amplio espectro), almacenados a 40 grados y a una humedad del 75%, permanecieron estables entre un año y medio y nueve años después de la fecha de expiración.

Como podemos darnos cuenta, esas condiciones de almacenamiento podrían hacer pensar que los medicamentos quedarían arruinados, pero no fue así.

¿Hay un límite de fecha?

Varios otros estudios han revelado que los medicamentos aún tienen potencia muchos años después de su fecha de vencimiento.

Por ejemplo, en otro estudio, la teofilina permaneció estable 30 años después de la fecha de vencimiento. El anestésico lidocaína, encontrado en Omán, almacenado a 57 grados dos años después de su fecha de vencimiento, funcionó perfectamente.

De igual modo, el tiosulfato de sodio puede permanecer activo por 16 años. El sulfato de atropina, por 15 años. El antibiótico ciprofloxacina, por 13 años, y los antivirales amantadina y rimantadina funcionaron bien 25 años después de su fabricación.

Por otro lado, un estudio publicado en noviembre del 2012 en los Archivos de Medicina Interna analizó la potencia de ocho medicamentos que contenían 14 diferentes productos y que habían sido encontrados almacenados en sus envases originales 28 a 40 años después de su fecha de fabricación.

Doce de los 14 productos, o sea el 86%, retuvieron más de 90% de la concentración inicial del medicamento, cumpliendo la condición de mínima concentración para su uso.

¿Qué ocurre con las medicinas líquidas?

Se acepta, sin embargo, que las medicinas líquidas, soluciones y suspensiones son menos estables que las tabletas, cápsulas y polvos para inyección.

Al respecto, se recomienda que si una ampolla de inyección está turbia o tiene precipitaciones, debe ser inmediatamente descartada.

De igual modo, las gotas para los ojos no deben ser usadas después de su fecha de vencimiento porque el preservativo que impide la contaminación bacteriana del medicamento puede evaporarse y las gotas pueden permitir la proliferación de bacterias que pueden causar graves infecciones en los ojos.

Otros medicamentos que no deben usarse más allá de su fecha de vencimiento son las inyecciones de adrenalina EpiPen, excepto en un caso de emergencia y si no hay disponible una inyección nueva, además de la nitroglicerina que se usa para aliviar el dolor de las anginas de pecho causado por la mala circulación de sangre en las arterias coronarias del corazón, la insulina para la diabetes, y los antibióticos líquidos.

¿Es peligroso consumir un medicamento vencido?

En relación al posible daño que puedan causar el uso de los medicamentos vencidos en su fecha de expiración, The Medical Letter dice que, con excepción de un discutible caso de intoxicación renal por una tetraciclina que ya no se fabrica, no existe ningún estudio científico que haya reportado daño humano por el uso de medicamentos vencidos, concluyéndose que los medicamentos vencidos no son tóxicos y la gran mayoría sigue funcionando después de su fecha de expiración.

De igual opinión es la Dra. Cathleen Clancy, directora médica asociada del Centro Nacional de Envenenamiento, organización afiliada a la Universidad George Washington, que le dijo a la organización ProPublica que nunca había oído hablar de personas que habían resultado dañadas por medicamentos vencidos.

Sabiendo que según los datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) los gastos en medicamentos recetados en EE.UU. totalizaron US$ 370.000 millones en 2019, sería enorme el ahorro que se produciría si se permitiera el uso y donación de medicamentos vencidos, sobre todo en países de bajos y medianos ingresos.

Obviamente, en este podcast no estamos promoviendo que uses medicamentos vencidos, sino que estés bien informado y ante cualquier duda que tengas sobre el consumo de una medicina más allá de su fecha de expiración, consultes con tu médico y acuerden lo que debes hacer.

