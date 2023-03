La antigua empresa matriz de Silicon Valley Bank solicita la protección por bancarrota

¿Quién es el culpable del colapso del Silicon Valley Bank? 3:38

Nueva York (CNN) -- SVB Financial Group, la compañía propietaria del fallido Silicon Valley Bank del que el gobierno de Estados Unidos se hizo cargo la semana pasada, solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos.

Silicon Valley Bank no fue incluido en la presentación en Nueva York este viernes. Tampoco están incluidas en el proceso del Capítulo 11 la empresa de capital de riesgo SVB Capital y la empresa de corretaje SVB Securities, que permanecerán operativas.

La negociación de las acciones de SVB Financial Group se detuvo desde este jueves y se esperaba en gran medida una quiebra.

¿Quién es el culpable del colapso del Silicon Valley Bank? 3:38

“El proceso del Capítulo 11 permitirá a SVB Financial Group preservar el valor mientras evalúa alternativas estratégicas para sus preciados negocios y activos, especialmente SVB Capital y SVB Securities”, dijo William Kosturos, director de reestructuración de SVB Financial Group, en un comunicado.

“SVB Capital y SVB Securities continúan operando y sirviendo a los clientes, dirigidos por sus equipos de liderazgo independientes y de larga data”, agregó.

SVB Financial dijo que tenía US$ 3.300 millones en deuda no garantizada y US$ 3.700 millones en acciones que podrían desaparecer en la quiebra.