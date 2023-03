¿Cuántos millones de dólares gastó China en pruebas covid en 2022? 0:50

(CNN) -- Hay una nueva pista tentadora en la búsqueda de los orígenes de la pandemia de covid-19.

Un nuevo análisis de material genético recolectado de enero a marzo de 2020 en el Mercado de Mariscos de Huanan en Wuhan, China, ha descubierto ADN animal en muestras que ya se sabe que son positivas para el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el covid-19. Una cantidad significativa de ese ADN parece pertenecer a animales conocidos como perros mapaches, que se sabía que se comercializaban en el mercado, según funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, quienes abordaron la nueva evidencia en una rueda de prensa este viernes.

La conexión con los perros mapaches salió a la luz después de que investigadores chinos compartieron secuencias genéticas sin procesar tomadas de muestras recogidas en el mercado a principios de la pandemia. Las secuencias se cargaron a fines de enero de 2023 en el sitio de intercambio de datos GISAID, pero se eliminaron recientemente.

Un equipo internacional de investigadores los notó y los descargó para seguir estudiándolos, dijeron el viernes funcionarios de la OMS.

Los nuevos hallazgos, que aún no se han publicado, no resuelven la cuestión de cómo comenzó la pandemia. No prueban que los perros mapaches estuvieran infectados con el SARS-CoV-2, ni prueban que los perros mapaches fueran los primeros animales que infectaron a las personas.

Pero debido a que los virus no sobreviven en el ambiente fuera de sus anfitriones por mucho tiempo, encontrar tanto material genético del virus entremezclado con material genético de los perros mapaches sugiere que podrían haber sido portadores, según los científicos que trabajaron en el análisis.

El análisis fue dirigido por Kristian Andersen, inmunólogo y microbiólogo de Scripps Research; Edward Holmes, virólogo de la Universidad de Sydney; Michael Worobey, biólogo evolutivo de la Universidad de Arizona. Estos tres científicos, que han estado indagando en los orígenes de la pandemia, fueron entrevistados por reporteros de la revista The Atlantic. CNN se ha comunicado con Andersen, Holmes y Worobey para obtener comentarios.

Los detalles del análisis internacional fueron informados por primera vez este jueves por The Atlantic.

Los nuevos datos están surgiendo a medida que los republicanos en el Congreso han abierto investigaciones sobre el origen de la pandemia. Estudios previos proporcionaron evidencia de que el virus probablemente surgió naturalmente en el mercado, pero no pudieron señalar un origen específico.

Algunas agencias de EE.UU., incluida una evaluación reciente del Departamento de Energía de EE.UU., dicen que la pandemia probablemente se debió a una fuga de laboratorio en Wuhan.

Lo que muestran las muestras

En la rueda de prensa del viernes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la organización se enteró por primera vez de las secuencias el domingo.

“Tan pronto como nos enteramos de estos datos, nos comunicamos con los CDC chinos y les instamos a compartirlos con la OMS y la comunidad científica internacional para que puedan analizarse”, dijo Tedros.

La OMS también convocó a su Grupo Asesor Científico para los Orígenes de los Nuevos Patógenos, conocido como SAGO, que ha estado investigando las raíces de la pandemia, para discutir los datos el martes. El grupo escuchó a los científicos chinos que originalmente habían estudiado las secuencias, así como al grupo de científicos internacionales que las examinaron de nuevo.

Los expertos de la OMS dijeron en la sesión informativa de este viernes que los datos no son concluyentes. Todavía no pueden decir si el virus se filtró de un laboratorio o si se transmitió naturalmente de animales a humanos.

“Estos datos no brindan una respuesta definitiva a la pregunta de cómo comenzó la pandemia, pero cada dato es importante para acercarnos a esa respuesta”, dijo Tedros.

Lo que sí prueban las secuencias, dijeron funcionarios de la OMS, es que China tiene más datos que podrían relacionarse con los orígenes de la pandemia que aún no ha compartido con el resto del mundo.

“Estos datos podrían y deberían haberse compartido hace tres años”, dijo Tedros. “Seguimos pidiendo a China que sea transparente en el intercambio de datos y que realice las investigaciones necesarias y comparta los resultados.

“Comprender cómo comenzó la pandemia sigue siendo un imperativo moral y científico”.

CNN se ha comunicado con los científicos chinos que primero analizaron y compartieron los datos, pero no ha recibido respuesta.

Hay más datos por ahí

Los investigadores chinos, que están afiliados al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de ese país, compartieron su propio análisis de las muestras en 2022. En ese estudio preliminar publicado el año pasado, concluyeron que "no se puede deducir ningún huésped animal del SARS-CoV2".

La investigación analizó 923 muestras ambientales tomadas dentro del mercado de mariscos y 457 muestras tomadas de animales, y encontró 63 muestras ambientales que dieron positivo para el virus que causa el covid-19. La mayoría fueron tomadas del extremo occidental del mercado. Ninguna de las muestras de animales, que se tomaron de productos refrigerados y congelados para la venta, y de animales callejeros vivos que deambulaban por el mercado, fue positiva, escribieron los autores chinos en 2022.

Cuando observaron las diferentes especies de ADN representadas en las muestras ambientales, los autores chinos solo vieron un vínculo con los humanos, pero no con otros animales.

Cuando un equipo internacional de investigadores analizó recientemente el material genético en las muestras, que se tomaron muestras dentro y alrededor de los puestos del mercado, utilizando una técnica genética avanzada llamada metagenómica, los científicos dijeron que se sorprendieron al encontrar una cantidad significativa de ADN perteneciente a los perros mapaches, un pequeño animal emparentado con los zorros.

Los perros mapaches pueden infectarse con el virus que causa el covid-19 y han ocupado un lugar destacado en la lista de animales hospedadores sospechosos del virus.

“Lo que encontraron es evidencia molecular de que en ese mercado se vendían animales. Eso se sospechaba, pero encontraron evidencia molecular de eso. Y también que algunos de los animales que estaban allí eran susceptibles a la infección por SARS-CoV2, y algunos de esos animales incluyen perros mapaches”, dijo Maria Van Kerkhove, líder técnica de la OMS para el covid-19, en la sesión informativa de este viernes.

“Esto no cambia nuestro enfoque para estudiar los orígenes del covid-19. Simplemente nos dice que existen más datos y que los datos deben compartirse en su totalidad”, dijo.

Van Kerkhove dijo que hasta que la comunidad científica internacional pueda revisar más evidencia, “todas las hipótesis permanecen sobre la mesa”.

¿Más evidencia de un origen natural?

Algunos expertos encontraron la nueva evidencia persuasiva, si no completamente convincente, de un origen en el mercado.

“Los datos apuntan aún más a un origen de mercado”, dijo a la revista Science Andersen, el biólogo evolutivo de Scripps Research que asistió a la reunión de la OMS y es uno de los científicos que analiza los nuevos datos.

Las afirmaciones hechas sobre los nuevos datos provocaron rápidamente un debate en la comunidad científica.

Francois Balloux, director del Instituto de Genética del University College London, dijo que el hecho de que el nuevo análisis aún no se haya publicado públicamente para que los científicos lo analicen, pero que haya salido a la luz en los informes noticiosos, justifica la precaución.

“Tales artículos realmente no ayudan, ya que solo polarizan aún más el debate”, publicó Balloux en un hilo en Twitter. “Aquellos convencidos de un origen zoonótico lo leerán como prueba final de su convicción, y aquellos convencidos de que fue una filtración de laboratorio interpretarán la debilidad de la evidencia como intentos de encubrimiento”.

Otros expertos, que no participaron en el análisis, dijeron que los datos podrían ser clave para demostrar que el virus tiene un origen natural.

Felicia Goodrum es inmunobióloga de la Universidad de Arizona, quien recientemente publicó una revisión de todos los datos disponibles para las diversas teorías detrás del origen de la pandemia.

Goodrum dice que la prueba más sólida de un contagio natural sería aislar el virus que causa el covid-19 de un animal que estuvo presente en el mercado en 2019.

“Claramente, eso es imposible, ya que no podemos retroceder en el tiempo más de lo que lo hemos hecho a través de la secuenciación, y no había animales presentes en el momento en que se pudieron recopilar las secuencias. Para mí, esta es la siguiente mejor opción”, dijo Goodrum en un correo electrónico a CNN.

En la sesión informativa de la OMS, Van Kerkhove dijo que los investigadores chinos de los CDC habían subido las secuencias a GISAID mientras actualizaban su investigación original. Dijo que su primer artículo está en proceso de actualización y reenvío para su publicación.

“GISAID nos ha dicho que los datos de los CDC de China se están actualizando y ampliando”, dijo.

Van Kerkhove dijo el viernes que lo que a la OMS le gustaría poder hacer es encontrar la fuente de donde vinieron los animales. ¿Eran salvajes? ¿Fueron cultivados?

Ella dijo que en el curso de su investigación sobre los orígenes de la pandemia, la OMS había pedido repetidamente a China estudios para rastrear a los animales hasta sus granjas de origen. Dijo que la OMS también había pedido análisis de sangre a las personas que trabajaban en el mercado, así como pruebas en animales que pudieran haber venido de las granjas.

“Comparta los datos”, dijo este viernes el Dr. Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias de salud de la OMS, dirigiéndose a científicos de todo el mundo que podrían tener información relevante. “Dejemos que la ciencia haga el trabajo y obtendremos las respuestas”.