Sergio “Checo” Pérez gana el Gran Premio de Arabia Saudita

(Reuters) – El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez ganó el Gran Premio de Arabia Saudita desde la pole position para Red Bull el domingo, mientras que su compañero de equipo, el bicampeón mundial Max Verstappen, llegó al segundo puesto desde la posición 15.

Verstappen logró la vuelta más rápida en el circuito Corniche de Jeddah justo al final para retener el liderazgo del campeonato de Fórmula Uno por un solo punto.

El resultado en Jeddah fue el segundo doblete de Red Bull esta temporada, pero en la carrera anterior el resultado fue con Pérez en segundo lugar del podio.

El español Fernando Alonso había logrado ser tercero para Aston Martin, lo que significaba el podio número 100 de su carrera después de liderar también las primeras tres vueltas en Arabia Saudita. Sin embargo, una penalización de 10 segundos le quitó su lugar en el podio y cayó al cuarto lugar. De esta manera, George Russell de Mercedes ocupa el tercer lugar de la carrera.

BREAKING: Fernando Alonso is given a 10s penalty for an incorrectly-served penalty, and loses his podium in Jeddah

publicidad

He drops to fourth, with George Russell moving up to third#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/PWA3dM3wI4

— Formula 1 (@F1) March 19, 2023