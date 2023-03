XXXTentacion tendrá un documental 0:59

(CNN) -- Un jurado de Florida condenó a tres hombres por el asesinato del rapero XXXTentacion este lunes.

Michael Boatwright, Dedrick Williams y Trayvon Newsome fueron declarados culpables de asesinato y de robo a mano armada.

XXXTentacion, quien tenía 20 años, fue asesinado a tiros frente a una tienda de deportes en el condado de Broward en junio de 2018. También le robaron US$ 50.000 en efectivo.

El nativo de Florida, cuyo nombre real era Jahseh Onfroy, saltó a la fama después de que su canción "Look at Me" se volviera viral en las redes sociales y en la plataforma de distribución de audio SoundCloud en 2016, según WSVN-TV, afiliada de CNN.

Su álbum de 2018 “?” llegó al primer lugar cuando se lanzó en marzo, según Billboard. El sencillo del álbum "Sad!" alcanzó el puesto número 7 en el Billboard Hot 100 y pasó 15 semanas en las listas.

La noticia de su muerte generó una avalancha de condolencias de músicos como Kanye West, Tyga y Big Sean.

“Look at Me: XXXTENTACION”, un documental sobre la vida y el legado del rapero, producido por su madre y manager, se estrenó en 2022.

Boatwright, Williams y Newsome serán sentenciados el 6 de abril.

CNN se ha comunicado con los abogados que representan a los tres hombres para obtener comentarios.