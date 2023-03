(CNN) -- Después de sufrir una avalancha de fuertes tormentas e inundaciones destructivas, California se prepara para la llegada de un duodécimo río atmosférico que se espera que traiga una nueva ronda de fuertes nevadas y lluvias al estado.

La última de las tormentas trajo humedad a California este domingo, azotando el estado con fuertes vientos y arrojando más lluvia y nieve sobre la región antes de que se espere que se extienda hacia el interior este lunes.

Miles de personas estaban bajo órdenes de evacuación el domingo en dos pequeñas ciudades del centro de California –Alpaugh y Allensworth– como funcionarios preocupados carreteras podrían llegar a ser intransitables y aislar a los residentes, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Tulare. Los socorristas de docenas de agencias, incluida la Guardia Nacional de California, salieron este domingo por la tarde para ayudar a los residentes a evacuar; una vista que se ha convertido en familiar en el estado devastado por las inundaciones esta temporada de invierno.

"La devastación es indescriptible", dijo Brandon Mendonsa, agricultor del condado de Tulare, a KFSN, afiliada de CNN. "El agua sigue llegando, esto está lejos de terminar".

Se espera que el próximo río atmosférico, que apunta principalmente al sur de California, sea más frío que el anterior y llegue este martes con fuertes vientos, lluvias torrenciales, nieve de montaña y la amenaza de más inundaciones. Los suelos del llamado Estado Dorado siguen excesivamente saturados por la tormenta de la semana pasada, lo que hace que el terreno sea vulnerable a más inundaciones y rápidas escorrentías, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Aunque no se pronostica que sea tan potente como los ríos atmosféricos de semanas anteriores, se espera que el sistema traiga de 25 a 75 milímetros de lluvia a través de las elevaciones más bajas y de 50 a 100 milímetros a través de las estribaciones del sur de California hasta el jueves. Arizona también podría ver hasta 76 milímetros de lluvia.

Los fuertes vientos también son motivo de preocupación. Según el Servicio Meteorológico, las ráfagas podrían alcanzar los 130 km/h, lo suficientemente fuertes como para derribar árboles y tendidos eléctricos desde la costa central de California hasta el sur.

The #AtmosphericRiver northwest of Hawaii is beautiful yet powerful. This will arrive in SoCal Tue & bring heavy rain to lower elevations through Wed with heavy snow in parts of the mountains. Strong winds will occur at times, plus a chance of flooding in low-lying areas. #CAwx pic.twitter.com/IrgSwQbiNl

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) March 19, 2023