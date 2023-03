Productora de Fox News presenta demanda contra la cadena 0:37

Nueva York (CNN) -- Una productora de Fox News presentó este lunes dos demandas explosivas contra la cadena de televisión, asegurando que los abogados de la empresa la coaccionaron para que entregara un testimonio engañoso en el caso de difamación de Dominion Voting Systems contra la compañía por valor de US$ 1.600 millones.



Las demandas de Abby Grossberg, quien trabajó como productora principal de invitados para Maria Bartiromo y más recientemente como jefa de invitados para Tucker Carlson, acusan al equipo legal de Fox de haber incurrido en conducta ilícita al prepararla para una declaración previa al juicio en el caso de la empresa de tecnología electoral.

Las demandas de Grossberg, a quien Fox puso en baja administrativa, se presentaron ante el Tribunal Superior de Delaware y el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Fox había solicitado este lunes una orden de alejamiento contra Grossberg, pero retiró la demanda este martes.

"Los abogados de Fox News actuaron como agentes y a instancias de Fox News para engañar, manipular y coaccionar a la señora Grossberg para que diera respuestas matizadas y/o incompletas durante su declaración jurada, respuestas que fueron claramente en detrimento de su reputación, pero que beneficiaron enormemente a Fox News", decía la demanda presentada en Delaware.

La demanda de Delaware alegaba que los "esfuerzos y acciones concertados" del equipo legal de Fox provocaron en última instancia que Grossberg testificara de una manera que retrataba los hechos "bajo una luz falsa" con el fin de "desplazar la culpabilidad" lejos de los altos ejecutivos de Fox News y "lejos de Fox Corporation".

Este asunto es importante porque Fox Corporation, la empresa matriz de Fox News, pidió que se le excluya como parte en la demanda de Dominion argumentando que no desempeña un papel importante en las decisiones de cobertura de la cadena.

Dominion alega en su demanda contra Fox Corporation y Fox News que durante las elecciones de 2020 la cadena de derechas "ignoró imprudentemente la verdad" e impulsó varias teorías de la conspiración a favor de Trump sobre la empresa de tecnología electoral porque "las mentiras eran buenas para el negocio de Fox". Fox News ha refutado enérgicamente las acusaciones de Dominion.

Un portavoz de Fox News respondió a las demandas de Grossberg en un comunicado que decía: "Fox News Media contrató a un abogado externo independiente para investigar de inmediato las preocupaciones planteadas por la Sra. Grossberg, que se hicieron después de una revisión crítica del desempeño. Defenderemos enérgicamente estas demandas".

Fox retira orden de alejamiento

Fox News había presentado este lunes una demanda contra Grossberg, solicitando una orden de alejamiento que le impidiera divulgar información privilegiada que, en su opinión, causaría a la cadena "un daño irreparable inmediato". Pero la cadena retiró la demanda este martes.

Los voceros de Fox News no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios este martes, después de que la cadena retirara su demanda contra Grossberg. Pero los abogados que representan a la productora de Fox News emitieron un comunicado celebrando la decisión de retirada de la cadena.

"Aunque nuestro bufete estaba totalmente preparado y listo para argumentar ante el Tribunal Supremo de Nueva York por qué la demanda infundada y de represalias de Fox News que pretendía impedir que la Sra. Grossberg hablara sobre sus aborrecibles experiencias en la cadena era frívola, Fox News decidió sabiamente renunciar a sus demandas claramente infundadas contra la Sra. Grossberg", dijeron Gerry Filippatos y Tanvir H. Rahman, abogados de Grossberg.

"Seguimos dispuestos y listos para defender ante el Distrito Sur de Nueva York y ante el Tribunal Superior de Delaware la flagrante y reiterada violación por parte de Fox News de los derechos de la Sra. Grossberg, incluido su derecho a no ser demandada infundadamente como represalia por denunciar una conducta ilegal", añadieron los abogados.

En una entrevista telefónica este lunes por la noche, Grossberg y Filippatos rebatieron la afirmación de Fox News de que las quejas solo se produjeron después de una revisión crítica del desempeño de la productora.

"Es otro ejemplo de que Fox News no solo rehúye la verdad, sino que intenta enterrarla", dijo Filippatos a CNN.

"A Fox simplemente no le importa", añadió Grossberg. "Lo resume todo a la perfección. No les importan sus empleados... y no les importan sus espectadores".

Acusaciones de sexismo

En sus demandas, Grossberg también hizo una serie de acusaciones llamativas sobre el ambiente de trabajo en Fox News, acusando a la cadena de sexismo descontrolado.

Grossberg, que indicó que fue rechazada para un puesto de responsabilidad en el programa de Bartiromo porque la cadena prefería que lo ocupara un hombre, dijo que los ejecutivos de Fox News se referían a la presentadora de "Sunday Mornings Futures" como una "p***a loca" y "menopáusica".

Cuando empezó a trabajar en el programa de Carlson, Grossberg dijo que el ambiente era horrible. En su primer día, dijo que se enteró de que el espacio de trabajo del programa estaba decorado con grandes fotos de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi "en un traje de baño que dejaba al descubierto su escote".

"Grossberg se sintió mortificada por lo que estaba presenciando y comenzó a experimentar una sensación de terror en el estómago cuando se hizo evidente la omnipresencia de la misoginia y el impulso de avergonzar y cosificar a las mujeres entre el personal masculino de ['Tucker Carlson Tonight']", dice la demanda presentada en Nueva York.

La demanda continuaba describiendo una cultura en el programa de Carlson en la que las mujeres eran sometidas a términos groseros y que era de conocimiento público que se hacían bromas sobre personas judías. Grossberg nombró a Carlson y a miembros de su equipo en la demanda presentada en Nueva York.

Filippatos dijo que Grossberg tiene "amplias pruebas documentales en todas las formas para apoyar una amplia perspectiva" de las acusaciones formuladas en las demandas.

Grossberg dijo a CNN que presentó su demanda con la esperanza de que impulse un cambio en la cadena y porque creía que "era el único paso" que tenía para recuperar su orgullo y salvar su carrera. Agregó que quería "exponer las mentiras y engaños" de los que fue "testigo durante años" en dos de los programas más importantes de Fox News.

"Cubrí muchas historias mientras estuve allí", dijo Grossberg a CNN. "Dominion es solo una pequeña parte. Y he sido testigo desde el principio hasta mi último día de trabajo la semana pasada".

"Es constante", añadió. "Los índices de audiencia son muy importantes para los programas, para la cadena y para los presentadores. Es un negocio y eso es lo que impulsa la cobertura".