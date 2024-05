Biden dice que no hay lugar para el antisemitismo en Estados Unidos

La policía es abucheada al intentar disolver las protestas de la Universidad de Columbia 2:28

(CNN) -- En un discurso sobre antisemitismo pronunciado este martes en el Capitolio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a las protestas que han sacudido los campus universitarios en las últimas semanas en respuesta a la guerra de Israel en Gaza.

"Entiendo que la gente tenga fuertes creencias y profundas convicciones sobre el mundo", dijo Biden, añadiendo que respeta el derecho fundamental a la libertad de expresión y al debate.

"Así es Estados Unidos", dijo. "Pero no hay lugar en ningún campus de Estados Unidos (...) para el antisemitismo o los discursos de odio o las amenazas de violencia de ningún tipo".

Biden añadió: "No es protesta pacífica. Va contra la ley. Y no somos un país sin ley".

Biden también trazó conexiones entre el Holocausto y el ataque del 7 de octubre contra Israel.

El presidente dijo que teme que "la gente esté olvidando", a pesar de que la frase "nunca olvides" se ha convertido en uno de los legados más duraderos del Holocausto.

"Ya están olvidando que Hamas desató este terror", dijo.

Biden añadió: "Yo no he olvidado, ni ustedes tampoco, y no olvidaremos".

El discurso fue un momento sombrío de reflexión en medio de un momento tenso y crucial en su campaña de reelección. El ataque del 7 de octubre y la posterior guerra en Gaza han demostrado ser uno de los puntos políticamente más tensos de la presidencia de Biden, un tema personal para el viejo aliado de Israel que considera el antisemitismo como la antítesis de los valores estadounidenses.

Pero el firme apoyo de Biden a la guerra de Israel contra Hamas, que ya ha provocado la muerte de más de 34.000 palestinos, ha provocado profundas fracturas en la coalición que lo envió a la Casa Blanca en 2020. Las protestas en los campus universitarios por la campaña militar de Israel y el apoyo de Biden se han extendido por todo el país, dejando en evidencia los problemas potenciales que enfrenta el presidente con los votantes más jóvenes que necesita para ganar un segundo mandato.

Este martes, durante su discurso Biden trató de establecer vínculos entre los horrores experimentados por los judíos bajo el régimen nazi con lo que sucedió en Israel el año pasado y el creciente antisemitismo después del ataque de Hamas.

“Este antiguo odio hacia los judíos no comenzó con el Holocausto; tampoco terminó con el Holocausto, ni siquiera después de nuestra victoria en la Segunda Guerra Mundial. Este odio continúa profundamente arraigado en los corazones de demasiadas personas en el mundo y requiere nuestra continua vigilancia y franqueza", dijo Biden.

Biden señaló una "oleada feroz" de antisemitismo en Estados Unidos después del 7 de octubre, desde propaganda en las redes sociales hasta estudiantes judíos que fueron acosados o atacados en el campus.

"Demasiadas personas niegan, minimizan, racionalizan e ignoran los horrores del Holocausto y del 7 de octubre, incluido el atroz uso de la violencia sexual por parte de Hamas para torturar y aterrorizar. Es absolutamente despreciable y debe parar", dijo alzando la voz.

Los comentarios del martes suponen una continuación de la enérgica condena del antisemitismo por parte de la Casa Blanca durante todo el conflicto, pero tienen lugar en el contexto de una terrible situación humanitaria en Gaza y de manifestantes cada vez más ruidosos en el país mientras Biden intenta mantener intacta una coalición dividida para 2024.

Los datos más recientes de la Liga Antidifamación (ADL, en inglés), que ha rastreado los incidentes antisemitas en Estados Unidos desde 1979, encontraron un aumento del 140% en los incidentes de 2022 a 2023, con un aumento "dramático" después del 7 de octubre. Un reporte de la ADL sobre actitudes antisemitas en Estados Unidos en 2024 encontró que los estadounidenses más jóvenes tienen "más probabilidades de respaldar tropos antijudíos".

"Estamos en un momento de crisis para la comunidad judía. Con el antisemitismo ya en niveles históricos y los estudiantes judíos enfrentando un tsunami de odio en las universidades de todo el país, no hay momento más importante para una condena total del antisemitismo en todas sus formas", dijo Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la ADL, en un comunicado.

Un punto sensible para el presidente

Si bien el presidente ha sido firme en sus condenas del antisemitismo, la guerra en Gaza se ha convertido en un tema políticamente peligroso para Biden y la Casa Blanca mientras intenta mostrar también empatía con las condiciones que enfrentan ahora los palestinos en Gaza. El presidente ha enfrentado protestas en casi todos los eventos públicos fuera de la Casa Blanca en los últimos meses por su apoyo a la guerra de Israel contra Hamas, y su manejo del conflicto ha estado bajo intenso escrutinio desde los días posteriores a los ataques del 7 de octubre.

El presidente y su administración enfrentan ahora otro posible punto de inflexión. El discurso de Biden se produce cuando el ejército de Israel hizo un llamado a los residentes de la parte oriental de la ciudad de Rafah en Gaza para que "evacuen inmediatamente" y ha anunciado la toma del lado palestino del cruce de Rafah, una medida contra la que la administración Biden ha advertido enérgicamente.

Durante casi siete meses de guerra, más de un millón de palestinos han huido a Rafah, donde se cree que Hamas se ha reagrupado después de la destrucción por parte de Israel de gran parte del norte de Gaza. Biden y sus principales lugartenientes han dejado claro repetida y enfáticamente a sus homólogos israelíes que quieren ver un plan claro para proteger a los civiles antes de que tropas entren en la zona. Si bien el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo a los periodistas que Biden "dejó esto claro nuevamente" en una llamada del lunes con el primer ministro Benjamín Netanyahu, no es seguro que tal plan se haya presentado a Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Hamas anunció el lunes que había aceptado una propuesta de alto el fuego mediada por los gobiernos de Qatar y Egipto, aunque la propuesta parecía tener desviaciones significativas de la iniciativa que se había formado con el aporte israelí.

El discurso también se produjo mientras la administración está intensificando su respuesta a las protestas propalestinas por la guerra que se han extendido por los colegios y universidades del país, con imágenes de tensión y algo de violencia. Más de 2.000 personas han sido arrestadas en campus universitarios desde el 18 de abril.

El presidente hizo sus comentarios más sustanciales sobre el asunto el jueves pasado, diciendo que apoya el derecho a la protesta y a la libertad de expresión, pero que "el orden debe prevalecer"

"Vandalismo, invasión de propiedad privada, rotura de ventanas, cierre de campus, forzar la cancelación de clases y graduaciones: nada de esto es una protesta pacífica", dijo Biden. "Amenazar a la gente, intimidarla, infundir miedo en la gente no es una protesta pacífica. Va contra la ley".

Cuando un periodista le preguntó si el sentimiento en el campus le había hecho cambiar su forma de pensar sobre el conflicto, Biden respondió enfáticamente: "No".

Un cambio de tono

Los comentarios parecieron marcar un cambio en la respuesta del gobierno a las protestas. Un día después, el Secretario de Educación, Miguel Cardona, envió una carta a los presidentes de colegios y universidades condenando los “aborrecibles” incidentes de antisemitismo en los campus y destacando los recursos disponibles, una medida destinada a reforzar aún más la respuesta pública de la administración a las protestas.

Citó informes específicos de estudiantes judíos de haber sido agredidos o acosados físicamente mientras caminaban por el campus, declaraciones antisemitas, incluyendo que los estudiantes judíos deberían “regresar a Polonia”, abuso verbal y esvásticas encontradas en las puertas de los dormitorios.

Y el lunes, un día antes del discurso de Biden, el segundo caballero Doug Emhoff recibió a varios estudiantes judíos en la Casa Blanca para una mesa redonda. Emhoff, que es el primer cónyuge judío de un presidente o vicepresidente y ha sido un defensor clave del tema, ha hecho de la lucha contra el antisemitismo una piedra angular de su cartera y se ha acercado a los líderes universitarios judíos.

El discurso del martes se produjo junto con una serie de nuevas acciones que la administración Biden está tomando para aprovechar su estrategia nacional para contrarrestar el antisemitismo, anunció la Casa Blanca en una hoja informativa.

La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación está enviando una carta a todos los distritos escolares y universidades del país con ejemplos concretos de discriminación antisemita que podrían investigarse en virtud del Título VI de la Ley de Derechos Civiles. Actualmente hay 141 investigaciones abiertas con colegios y universidades bajo el Título VI, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional en programas y actividades que reciben asistencia financiera federal.

El Departamento de Seguridad Nacional está trabajando para “crear una guía de recursos de seguridad para campus en línea” para brindar “asistencia financiera, educativa y técnica” a los campus. El DHS también está desarrollando y compartiendo “mejores prácticas para la prevención del terrorismo y la violencia selectiva basada en la comunidad”, según la hoja informativa.

Y la Oficina del Enviado Especial para Monitorear y Combatir el Antisemitismo del Departamento de Estado “convocará a empresas de tecnología para identificar las mejores prácticas para abordar el contenido antisemita en línea”, decía la hoja informativa.

El discurso de Biden se produjo un día después de Yom HaShoah, o Día de Conmemoración del Holocausto. Para conmemorar el día, la campaña de Biden publicó una larga lista de los comentarios y comportamientos antisemitas del expresidente Donald Trump, incluidos informes de que Trump supuestamente dijo que Adolf Hitler “hizo algunas cosas buenas”. El discurso tampoco fue escrito para centrarse en establecer un contraste político con Trump, como lo son muchos de los discursos de Biden en estos días, dijo el alto funcionario de la administración.

Aún así, el firme apoyo de Biden a la ofensiva militar de Israel en Gaza ha erosionado parte de su apoyo entre los votantes jóvenes que necesita meses antes de las elecciones generales. Una encuesta realizada por el Instituto de Política de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard encontró que sólo el 18% de los votantes jóvenes aprueba el manejo de Biden de la guerra entre Israel y Hamas.

