(CNN) — Decenas de estudiantes y niños palestinos protagonizaron el domingo una manifestación de solidaridad en el sur de Gaza para agradecer el apoyo recibido en los campus universitarios estadounidenses en las últimas semanas.

Un video del campo de refugiados de Shabura, en Rafah, muestra a niños que sostienen pancartas con mensajes en los que se lee: "Estudiantes de la Universidad de Columbia, continúen a nuestro lado" y "Violar nuestro derecho a la educación y a la vida es un crimen de guerra".

Los estudiantes se reunieron en torno a tiendas de campaña improvisadas cerca de una escuela que ahora sirve de refugio a los palestinos desplazados del norte de Gaza. Las imágenes muestran a la gente pintando con spray mensajes de agradecimiento en la tela de las tiendas. "Gracias, estudiantes solidarios con Gaza. Su mensaje nos ha llegado", dice uno de los letreros.

Takfeer Abu-Yousuf, un estudiante desplazado de Beit Hanoun, en el norte de Gaza, dijo a CNN desde el campamento que consideraba necesario dar las gracias a los estudiantes de Estados Unidos que "nos apoyaron con su solidaridad".

"Son mensajes de agradecimiento en nuestras tiendas, esas tiendas que no nos protegen del calor ni del frío. Lo menos que podemos hacer es darles las gracias. No podemos escribir estos mensajes de agradecimiento en las paredes de nuestras casas porque no tenemos casas. Las han destruido encima de nuestros hijos, ancianos y mujeres", afirmó.

Rana Al-Taher, de 18 años, señaló con su mano la escuela del campamento y dijo a CNN que lo que debería haber sido un lugar de aprendizaje y educación se ha convertido en un lugar de refugio.

"Esto significa que hemos perdido nuestra educación. Hemos perdido nuestra única esperanza en Gaza y queremos recuperarla. Estamos aquí para pedir que nos la devuelvan. Es nuestro derecho recuperarla... por eso estamos aquí", dijo.

Según la ONU, se han producido "impactos directos" en más de 200 escuelas de Gaza desde que comenzaron los bombardeos israelíes. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) ha afirmado que "no hay ningún tipo de educación en Gaza desde hace casi seis meses".

En un informe reciente, expertos de la ONU denunciaron la "destrucción sistemática" del sistema educativo de Gaza.

"Los persistentes e insensibles ataques contra la infraestructura educativa en Gaza tienen un impacto devastador a largo plazo sobre los derechos fundamentales de las personas a aprender y expresarse libremente, y priva de su futuro a otra generación de palestinos", afirmaron los expertos.

Bayan Al-Fiqhi, estudiante universitaria de primer curso, dijo a CNN que no ha podido asistir a sus clases en la universidad de El Cairo desde que comenzó la guerra en Gaza y se mostró muy agradecida a los estudiantes de Estados Unidos por "organizar su protesta solidaria".

"Esperamos que puedan ejercer presión sobre Israel y Estados Unidos para detener el baño de sangre que se está produciendo en Gaza y evitar la invasión de Rafah", añadió.

El destino de los 1,3 millones de palestinos desplazados en Rafah depende de lo que suceda allí. Durante semanas se ha especulado sobre la fecha en que Israel podría iniciar su esperada operación militar en la ciudad. La ONU ha advertido en muchas oportunidades los peligros de una invasión terrestre israelí y afirma que una ofensiva "podría conducir a una matanza" en la región meridional.

Nowar Diab, de 21 años, dijo a CNN que lamentaba el impacto que el bombardeo israelí en Gaza ha tenido en sus actividades académicas.

"Se suponía que me iba a graduar este año. Estudiaba literatura inglesa y francesa en la universidad de Al-Azhar, pero la universidad de Al-Azhar fue bombardeada... esta guerra se interpuso como una frontera entre mis sueños y el comienzo de mi carrera", dijo.

"Hoy estoy aquí para decirle al mundo entero que nosotros, los estudiantes de Gaza, sufrimos y padecemos cada día", añadió.

Diab afirmó que, a pesar de la brutalidad de la guerra de Israel, la resistencia y la determinación para perseverar de los estudiantes de Gaza eran evidentes para el mundo entero.

Oraciones por la paz

En otros lugares de Gaza, decenas de cristianos palestinos celebraron el Domingo de Ramos ortodoxo, asistieron a misa en la iglesia de San Porfirio, la más antigua de la ciudad de Gaza, y rezaron por la paz.

Los videos muestran a hombres, mujeres, niños y ancianos cantando oraciones en el interior de la iglesia y pidiendo que la paz prevalezca en Gaza. Se ve a niños disfrazados, llevando flores y velas, y jugando en el patio de la iglesia decorado con palmeras.

Khader Nasrawi, residente en la ciudad de Gaza, que asistió a las celebraciones en la iglesia, dijo a CNN que espera un "mañana mejor".

"Celebramos la festividad este año mientras tenemos un nudo en el corazón y heridas por la pérdida de nuestros seres queridos y nuestros hogares a lo largo de esta guerra brutal... Pedimos al mundo que nos dé paz porque somos personas que amamos la paz. Jesucristo hizo un llamamiento a la paz y al amor, al igual que todas las demás religiones", añadió.

Otro residente, Ihab Ayad, dijo a CNN que resultó herido por un ataque aéreo israelí que alcanzó las instalaciones de la iglesia en octubre del año pasado.

Ayab dijo que, a pesar de lo que ha pasado, sigue "firme y unido" a su comunidad palestina.

"Esta fiesta es diferente para nosotros, por la tragedia de la guerra que ha sufrido el pueblo palestino, sea cristiano o musulmán. La ocupación no distingue entre cristianos o musulmanes, es una agresión criminal", afirmó.

No muy lejos de la iglesia, residentes y testigos dijeron a CNN que un ataque aéreo israelí alcanzó el domingo un edificio residencial de cuatro plantas en el barrio de Yarmouk, en Gaza. Afirmaron que el ejército israelí les avisó antes del ataque y que no hubo víctimas.