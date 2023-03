Conoce cómo sería el K-pop en 2023 sin la banda surcoreana BTS 3:55

(CNN) – Jimin, miembro de BTS, lanzó su primer álbum en solitario, "Face".

Jimin dio un adelanto del disco con el sencillo "Set Me Free, Pt.2". El álbum presenta seis canciones dance, entre ellas "Like Crazy", "Face-Off" y más.

El compañero de banda BTS de la estrella del K-pop, RM, tiene créditos de composición en tres de los temas.

El cantante estuvo en el programa estadounidense "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" el jueves por la noche para promocionar el álbum y aparecerá nuevamente el viernes para interpretar "Like Crazy".

Jimin también presentó el video musical oficial de "Like Crazy", que coescribió con otros artistas.

Hasta el viernes por la mañana, el video tenía más de cuatro millones de visitas desde su estreno en YouTube.

BTS es uno de los grupos de K-pop más grandes del mundo y varios de sus miembros han tenido proyectos en solitario, incluidos "Jack in the Box" de J-Hope, "Indigo" de RM y "The Astronaut" de Jin.