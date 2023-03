¿Qué es un trastorno alimenticio? Una experta lo explica 4:02

(CNN)-- A Emily Boring le diagnosticaron un trastorno de la alimentación por casualidad.



Acudió a la oficina de salud mental de su universidad para hablar de la ansiedad que sentía y, a través de las conversaciones, se enteró de que sus comportamientos con la comida se clasificaban como un trastorno alimenticio, dijo.

Ahora, a sus 27 años, es estudiante de posgrado en Yale Divinity School en New Haven, Connecticut, y su camino de recuperación y recaídas le ha enseñado mucho sobre cómo cuidar de sí misma y de los demás.

Durante la Semana de Concienciación sobre los Trastornos Alimenticios, a finales de febrero, Boring habló con CNN sobre los malentendidos, la vergüenza y el estigma que rodean a los trastornos de la alimentación para ayudar a que se comprendan mejor.

Esta conversación fue editada y condensada para mayor claridad.

CNN: ¿Qué quieres que la gente sepa sobre los trastornos alimenticios?

Emily Boring: Me gustaría que la gente supiera que están en todas partes. La gran mayoría de la gente experimentará algún tipo de relación desordenada con la comida en su cuerpo, simplemente por la cultura en la que vivimos.

Lo que yo diría ante todo es que la alimentación desordenada, y esto también se aplica a los trastornos alimenticios formales, no se ven de una manera específica. Afectan a todo el mundo, independientemente de su sexo, raza, etnia, edad o estatus socioeconómico. La alimentación desordenada y los trastornos alimenticios no vienen con un cuerpo "delgado" o de bajo peso.

CNN: ¿Cómo entiendes los trastornos alimenticios y su tratamiento?

Boring: Los trastornos de la alimentación se clasifican ahora como enfermedades metabo-psiquiátricas: el metabolismo se refiere a la forma en que el cuerpo procesa la energía, y luego la parte psiquiátrica relacionada con el cerebro y el comportamiento.

Esto confirma la experiencia de las personas con trastornos alimenticios. Durante décadas, nosotros, y también los clínicos, hemos observado que los trastornos de la alimentación tienden a activarse cuando alguien cae en déficit energético o no ingiere suficientes calorías para mantener su cuerpo.

Los trastornos alimenticios no son algo de que avergonzarse. No son una elección ni un fracaso. Todavía existe cierto estigma en torno a la idea de que los trastornos alimenticios son algo que se elige. Yo añadiría algo más: si alguien está a punto de darse cuenta de que padece un trastorno alimenticio o de recibir ese diagnóstico de otra persona, destacaría la importancia de la intervención temprana. Y diría que el primer paso para la recuperación es encontrar un buen equipo de tratamiento que incluya un terapeuta, un nutricionista y un médico.

CNN: ¿Cómo deben hablar los seres queridos con las personas que se están recuperando de un trastorno de la alimentación?

Boring: Hablo sobre todo desde mi propia experiencia, pero también he sido mentora de bastantes adolescentes durante este proceso. He aprendido por las malas lo que no es útil decirles y también he recibido (comentarios poco útiles).

En la medida de lo posible, evita los comentarios y las acciones que asociamos con la "cultura de las dietas".

Especialmente en este país, la forma en que privilegiamos la forma física en la cultura popular es antitética a la recuperación. La "cultura de las dietas" a menudo se esconde bajo la bandera del "healthismo", que es básicamente la creencia de que existe un estándar de forma física y capacidad corporal que todo el mundo puede alcanzar si trabaja duro.

Existe toda una literatura científica que demuestra que la salud y el peso no tienen una relación causal. Así que un mayor peso no equivale necesariamente a un peor estado de salud.

CNN: ¿A qué te refieres cuando dices que no hay que usar "la propia voz del trastorno alimenticio" para contestarle?

Boring: Digamos que me presento en el consultorio de un médico y tengo miedo de lo que le está pasando a mi cuerpo. Tengo miedo de engordar. Y un médico puede decirme con buenas intenciones: "No te preocupes, tu cuerpo no va a cambiar tanto. Tu peso no tiene por qué subir".

Independientemente de la veracidad de esa afirmación o no, eso es caer en el juego de las creencias del trastorno alimenticio. Es muy fácil tratar de tranquilizar (al ser querido) utilizando el lenguaje propio del trastorno alimenticio y descubrí que, a la larga, eso no funciona.

CNN: ¿Cuáles son las formas de hablar con la gente evitando usar "la voz del trastorno alimenticio"?

Boring: Algunas preguntas que animo a la gente a hacerse son cosas como: "¿Lo que voy a decir implica que algunos cuerpos son mejores que otros? ¿O que algunos alimentos tienen mayor o menor valor moral?". Intenta también evitar mencionar cualquier cosa con números, ya sea el peso o las calorías o el número de horas de ejercicio a la semana.

No asumas el estado interior de alguien basándote en cómo es por fuera. En la medida de lo posible, da un paso atrás y haz preguntas, en lugar de hacer suposiciones.

Un ejemplo: "Veo que estás mejorando en estos comportamientos, como nos propusimos la semana pasada. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo reaccionó tu mente?". Ese proceso de indagación suave en lugar de afirmaciones y suposiciones es realmente clave.

CNN: ¿Qué necesita saber la gente sobre las recaídas?

Boring: Que no es un fracaso, y que no tiene por qué llevarte de nuevo a la peor de las enfermedades que hayas experimentado nunca. Puedes detectarla a tiempo y darle la vuelta a la situación.

Lo que me gustaría haber sabido sobre la recaída es que ocurre más rápido, de forma más repentina e intensa de lo que pensaba.

Si tienes los genes de un trastorno alimenticio (ya sea anorexia, bulimia, trastorno por atracón o cualquier otra enfermedad del espectro), es probable que siempre tengas que ser cuidadoso y estar atento para mantener la nutrición, comer en abundancia y variedad y aislarte de la "cultura de las dietas". Porque puede suceder rápidamente: unos pocos días de restricción, unos pocos kilos perdidos y, de repente, vuelves de lleno al trastorno alimenticio.

Y también diría que la recaída es una oportunidad de aprendizaje. No siempre lo siento así en el momento, pero las veces que recaí, miro hacia atrás y me doy cuenta de que en cada caso descubrí algo sobre lo que significa la recuperación para mí.

Supongo que es solo una forma de decir, sé amable contigo mismo y ten la mente abierta de que sí, la recaída es una crisis y necesitas hacer todo lo que puedas para salir de ella. Pero también, no es un fracaso y no es una señal de que vas a estar luchando con esto para siempre.

CNN: ¿Qué has aprendido sobre la recuperación?

Boring: Cuando empecé a recuperarme, la gente --en su mayoría médicos, pero también en algunos de los libros y blogs que había leído de personas que se han recuperado-- enmarcan la recuperación, sobre todo en términos de ausencia. Cuando te hayas recuperado, ya no tendrás estos síntomas tan molestos, o no pasarás tanto tiempo pensando en la comida en tu cuerpo.

En realidad, lo que se siente al estar recuperado tiene que ver completamente con la presencia. Es la capacidad de estar presente en las relaciones que te rodean y en las cosas que te interesan. También es la presencia física de la conciencia de tu propio cuerpo, la capacidad de percibir sensaciones, la capacidad de escuchar las señales de hambre y saciedad de tu cuerpo.

El trastorno alimenticio es completamente gris y siento como si me arrastrara con el pasar de los días. Cuando me recupero, el mundo vuelve a tener color.