(CNN) -- El gran extenista Boris Becker dijo estar agradecido solo por estar vivo al reflexionar sobre su estancia en prisión en una entrevista con Christiane Amanpour, de CNN.

Becker salió de la prisión de Huntercombe en diciembre tras cumplir solamente ocho meses de su condena de dos años y medio por cargos relacionados con su caso de bancarrota de 2017.

Poco después de su liberación, Becker declaró a la emisora alemana Sat 1 que un "recluso intentó matarlo" durante su encarcelamiento.

"Me siento muy bien (por haber salido)", dijo Becker a Amanpour. "Solo aprecias la libertad una vez que estuviste encarcelado, déjame decirte. Es un estilo de vida diferente, es un mundo diferente. Hace más de tres meses que salí y estoy contento de estar aquí vivo y hablando con ustedes.

"La vida en la cárcel es un lugar muy peligroso. Vi un par de películas antes para prepararme un poco, pero no me lo esperaba así. Da mucho miedo. Es un verdadero castigo. Quiero decir, se supone que la cárcel es eso, pero es un castigo real que te quita la libertad, tu medio de vida", dijo.

Y añadió: "La única moneda de cambio que tienes es tu carácter y tu personalidad —literalmente— y más te vale hacerte amigo de los chicos fuertes porque necesitas protección, necesitas un grupo de gente que te cuide".

'Me ganaste con Boris'

Seis veces campeón del Grand Slam, el extenista de 55 años habló con Amanpour antes del estreno de un nuevo documental sobre su vida y su carrera, titulado "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker".

El documental de dos partes, que se emite el 7 de abril en Apple TV, es obra del director ganador del Oscar Alex Gibney y del productor ganador del Oscar John Battsek, que tuvieron acceso especial a Becker durante más de tres años hasta su sentencia en abril de 2022.

"Al principio me intrigaba hacer un documental sobre Boris porque era un gran aficionado al tenis, por supuesto, y Boris es uno de los grandes jugadores de todos los tiempos", dijo Gibney a Amanpour.

"Así que cuando John Battsek se me acercó y me dijo: '¿Te interesaría hacer esto?', le dije: 'Me ganaste con Boris'.

"Pero la otra cosa que me pareció interesante es que había visto a Boris hacer un cameo en una película titulada 'Love Means Zero' y es raro encontrar a un atleta de la talla de Boris que pueda hablar tan elocuentemente como Boris sobre el deporte y también sobre los elementos psicológicos del tenis".

"Así que fue la habilidad de Boris como jugador, pero también como narrador, lo que realmente me intrigó para hacer la historia", aseguró.

El documental refleja el meteórico ascenso al estrellato de Becker tras ganar Wimbledon con solo 17 años y su vida personal de alto nivel.

Becker llegó a ganar 49 títulos, incluidos seis Grand Slam y el oro olímpico, durante una ilustre carrera, antes de convertirse en locutor de tenis y entrenador —sobre todo de Novak Djokovic— una vez finalizada su carrera como jugador.

Gibney explica que le intrigaba la posibilidad de contar la historia del ascenso y la caída de Becker, así como lo que él llama el arco de redención de la leyenda alemana.

"Empezamos a explorar un poco más a fondo algunas de las circunstancias que llevaron a Boris a la cárcel e hicimos una larga entrevista con Boris justo tres días antes de ser sentenciado, cuando no sabía qué le iba a pasar exactamente", dice Gibney.

"Fue en ese momento cuando se enfrentó honestamente a su vida, de una forma que resulta muy impactante en la película, pero al final de la historia se vislumbra una historia de redención. Es decir, cometió algunos errores, pagó por ellos y ahora Boris tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo", añadió.

'Estoy listo para volver'

Becker reflexiona sobre su vida del mismo modo que lo hace sobre un partido de tenis, utilizando sus victorias desde dos sets abajo como metáfora de dónde se encuentra actualmente.

En el tenis, como en la vida, las cosas "nunca fueron fáciles" y "siempre hubo que luchar un poco", recuerda Becker.

"Pero el punto más importante es el último, no el primero, y mi plan es ganar mi último punto", dice.

"Esa es la línea roja de toda mi vida profesional y privada; sí, paso por pruebas y tribulaciones, a veces por las razones correctas o incorrectas, pero nunca me rindo. Cuando Alex hablaba del próximo capítulo, yo estoy construyendo mi tercer capítulo, probablemente el último, mientras hablamos", agrega.

"Sí, debería haber hecho esto y lo otro, pero en retrospectiva siempre eres más listo. Hice lo que hice, pagué mis deudas y estoy listo para volver".

Becker dice que tuvo "bastante tiempo de reflexión" mientras estuvo en la cárcel, pensando en los errores que había cometido, pero que cualquier sensación de "autocompasión" no duró mucho, ya que "tienes que levantarte al día siguiente y, literalmente, sobrevivir".

Becker califica la vida en prisión de "lucha por la supervivencia" diaria.

El tenista de 55 años también rememoró algunos buenos recuerdos mientras estuvo encarcelado, su remontada en cuatro sets contra Andre Agassi en la semifinal de Wimbledon de 1995, un partido en particular en el que pensó "una o dos veces".

"Si la cárcel no te hace humilde, no sé qué lo hará", dice Becker. "Cuando literalmente lo pierdes todo y te metes en una celda muy pequeña durante 231 días, si eso no te humilla entonces estás perdido de todos modos", afirmó.

"He tenido tiempo para no olvidar de dónde vengo, pero no siempre ha sido malo. Tengo cosas buenas, victorias, conocí a gente buena por el camino. Especialmente los dos últimos años, cuando tienes dificultades, cuando estás realmente perdido, la cantidad de gente que está contigo se va a cada momento", agrega.

Y concluye: "Solo un puñado de personas se quedaron y gracias a ellas nunca perdí la esperanza. Forman parte de mi nuevo equipo que intenta ayudarme a volver".

Alicia Lloyd contribuyó a este artículo.