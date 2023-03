Fecundación in vitro: Qué es el método que probó Jennifer Aniston 5:52

(CNN) -- Según informes, Jennifer Aniston está reflexionando sobre el hecho de que "Friends" ahora se sienta desfasada en los tiempos actuales.

La actriz promocionaba su nueva película de Netflix "Murder Mystery 2", protagonizada por Adam Sandler, cuando surgió el tema.

"La comedia evolucionó, las películas evolucionaron", dijo Aniston a AFP en París, según Yahoo.

"Ahora es un poco complicado porque hay que tener mucho cuidado, lo que lo hace realmente difícil para los comediantes, porque la belleza de la comedia es que nos reímos de nosotros mismos, nos reímos de la vida", dijo Aniston.

También se refirió a lo mucho que cambió la cultura desde el estreno de "Friends" en 1994.

"Hay toda una generación de gente, niños, que ahora vuelve a ver episodios de 'Friends' y los encuentra ofensivos", dijo Aniston. "Había cosas que nunca fueron intencionales y otras... bueno, deberíamos haberlo pensado bien, pero no creo que hubiera una sensibilidad como la que hay ahora".

La falta de diversidad en la serie es un tema controvertido desde hace tiempo. La cocreadora de la serie, Marta Kauffman, expresó su remordimiento al respecto el año pasado.

"Admitir y aceptar la culpa no es fácil", dijo Kaufman a Los Angeles Times. "Es doloroso mirarse al espejo. Me avergüenza no haberlo sabido hace 25 años".

CNN se puso en contacto con los representantes de Aniston para obtener comentarios adicionales.