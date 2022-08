Muere Richard Roat, actor que apareció en "Friends" y "Seinfeld", a los 89 años

Richard Roat en la película para televisión de ABC 'Fun and Games'. (Foto de Fred Sabine/American Broadcasting Companies a través de Getty Images)

(CNN) -- Richard Roat, un actor que acumuló una impresionante lista de créditos al aparecer en docenas de programas de televisión icónicos desde principios de los 60 hasta mediados de los 2000, murió a principios de este mes, según un obituario de su familia publicado en Los Angeles Times. Roat tenía 89.

Roat era bien conocido por su papel regular en la telenovela diurna "The Doctors", interpretando al Dr. Jerry Chandler. Después de ese proyecto, pasó a un trabajo constante como actor de carácter, con créditos que abarcaron cinco décadas de televisión, desde "Hawaii Five-O" y "Columbo" en los años 70 hasta "Cold Case" y "24" durante la primera década del 2000.

También apareció en episodios de amadas comedias como "Friends" (como colega de Ross en "The One Where Ross Dates a Student") y "Seinfeld" (como médico en "The Package").

Según su obituario, Roat tuvo "más de 135 papeles de actuación en televisión, cine y Broadway". También tuvo "una práctica exitosa como preparador de impuestos de la industria del entretenimiento por más de 50 años", dice el memorial.

A Roat le sobrevive su esposa por más de 40 años, Kathy.