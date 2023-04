Programas nocturnos reaccionan a la acusación a Trump 1:31

(CNN) -- La secuencia inicial de "Saturday Night Live" mostró al comediante James Austin Johnson considerando un posible tiempo en la cárcel mientras interpretaba a un acusado expresidente Donald Trump.

"Bueno, amigos, sucedió. Me acusaron", dijo Johnson, y más tarde bromeó sobre la retórica del expresidente: "Lo que los demócratas de izquierda radical me están haciendo es peor que cualquier crimen que haya cometido, y he cometido muchos".

En el rol de Trump, Johnson bromeó diciendo que iba a sacar un álbum de 30 versiones clásicas para recaudar dinero de sus partidarios llamado "Now That's What I Call My Legal Defense Fund", un juego de palabras con los álbumes musicales de grandes éxitos "Now That's What I Call".

"Amigos, su dinero duramente ganado es importante. Si voy a la cárcel, necesitaré dinero para los bocadillos de la comisaría", dijo Johnson. "Necesitaré una provisión de ramen para hacer un buen trueque con un hombre grande llamado Lizard".

Bromeó diciendo que la canción "Justice For All", un sencillo real lanzado en marzo por un coro de hombres que están en prisión por su participación en el ataque al Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021 y que incluye una grabación del expresidente, fue una de las más descargadas y superó a "Flowers" de Miley Cyrus, "que, como todos sabemos, es sobre Liam (Hemsworth)".

El segmento contó con una serie de "cameos" de otros miembros del reparto que representaban a artistas y conocidos seguidores de Trump con duetos en el álbum ficticio, entre ellos Kenan Thompson como el boxeador Don King, Mikey Day como Donald Trump Jr. y Devon Walker como Afroman.

"Realmente no quiero ir a la cárcel, pero, cuando pienso en lo destrozado que podría quedar, es terriblemente tentador", bromeó Johnson.

Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se acusa penalmente a un presidente o expresidente. La acusación se presentó bajo secreto y los cargos aún no se han hecho públicos.

Se espera que Trump se presente ante la corte el martes por la tarde para su comparecencia, dijeron fuentes a CNN, y Johnson recordó a los espectadores el evento pendiente cuando cerró el sketch diciendo: "Manhattan, te veré el martes. Seremos salvajes".