Subastan el traje blanco que utilizó John Travolta en "Saturday Night Fever"

John Travolta revive su rol en "Grease" por el Super Bowl 0:46

(CNN Español) -- El icónico traje blanco que usó John Travolta para dar vida a Tony Manero en la película "Saturday Night Fever", de 1977, será subastado a finales de este mes por la casa Julien’s Auctions de California.



Para celebrar los 100 años de historia de la cultura pop, la casa Julien’s llevará a cabo una subasta en la que se van a ofertar diferentes artículos representativos de películas de Hollywood, entre los que están un machete utilizado por Harrison Ford en "Indiana Jones", la varita de sauco de "Harry Potter y La Orden del Fénix" y un prototipo del casco de "Iron Man", entre otros.

Sin embargo, la pieza central de esta subasta es el traje a medida hecho en poliéster que John Travolta utilizó para bailar “More Than a Woman”, de los Bee Gees, en la popular película. El atuendo está compuesto por un pantalón bota campana, una chaqueta y un chaleco, pero en la subasta se incluirá también la camisa utilizada por el actor en la misma escena, que aún conserva la etiqueta de "Pascal of Spain", rastros de sudor y signos de desgaste, según afirma la casa Julien’s.

El precio con el que empezó la oferta del traje, diseñado por Patrizia von Brandenstein, fue de US$ 25.000 y esta semana subió a US$ 60.000, dijo la empresa, siendo el artículo más valioso de la subasta. Se espera que llegue a un valor estimado de entre US$ 100.000 y US$ 200.000 para cuando termine el 23 de abril.

El actor Jonh Travolta fue nominado al Oscar por mejor actor en 1978 gracias a la película dirigida por John Badham. De acuerdo a la casa Julien’s, en 2010 la Biblioteca del Congreso reconoció a "Saturday Night Fever" por su valor cultural, histórico, estético y por su aporte a la historia de la música disco. La película se encuentra actualmente en el Registro Cinematográfico Nacional de Estados Unidos.