¿Cuál es la mejor opción para bajar la inflación? 1:39

Nueva York (CNN) -- La debacle bancaria que causó el reciente colapso del Silicon Valley Bank y del Signature Bank ha aumentado las probabilidades de una recesión en EE.UU., dijo el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a Poppy Harlow de CNN en una entrevista exclusiva este jueves.



En su primera entrevista desde el colapso del SVB, Dimon dijo que aunque el sistema bancario es fuerte y sólido, la reciente agitación en torno al sistema financiero es "otro peso en la balanza" hacia la recesión.

"Estamos viendo que la gente reduce un poco los préstamos, recorta un poco y se retira un poco". Aunque el caos bancario no "forzará necesariamente una recesión", dijo, "esto es recesivo".

Se avecinan tormentas para la economía, dijo Dimon. El actual régimen de endurecimiento de la Reserva Federal, más una inflación más alta y duradera y la guerra de Rusia contra Ucrania son los mayores riesgos que ve para la economía. Sin embargo, Dimon se mostró esperanzado por la fortaleza del capital humano en Estados Unidos.

"Soy un capitalista de hueso colorado, a todo pulmón, de libre mercado y libre empresa", dijo. "Creo que deberíamos aplaudir a la libre empresa y cantar a todo pulmón los beneficios mientras arreglamos los aspectos negativos, en lugar de denigrar todo el asunto".

Dimon se sentó con Harlow tras la inauguración de la sucursal comunitaria de Chase en Atlanta. Se trata de la decimosexta sucursal de Chase construida en colaboración con las comunidades locales, en la que se organizan actos gratuitos, talleres de salud financiera y cursos de formación para la población local. Las sucursales comunitarias también ofrecen escaparates para pequeños negocios.

publicidad

Banca comunitaria

Estas sucursales, dijo Dimon, no son caridad en ninguna de sus formas. Son buenas para los negocios. "Tenemos que llevar dinero a las comunidades locales", afirmó. Parte de ello es tan sencillo como abrir una cuenta de ahorro.

"Muchos de nosotros tuvimos padres y madres que nos llevaron a abrir nuestras primeras cuentas", explica. "Y entonces ves cómo tu dinero pasa de US$ 84,75 a 85,17. Era como magia, ese interés".

Dimon dijo que eso es parte de lo que espera conseguir con sus sucursales comunitarias.

"No queremos que la gente tenga miedo de entrar en una sucursal. Vengan como son, traigan a sus hijos y aprendan", dijo.

Como parte de la iniciativa, Chase contrató a varios gestores de comunidades con el propósito expreso de animar a quienes no se sienten cómodos en un entorno bancario a entrar y aprender sobre sus finanzas.

Este papel, dijo, es esencial y a menudo lo desempeñan los bancos regionales de tamaño medio, razón por la cual el reciente colapso del SVB y de Signature y la posibilidad de contagio fue tan angustioso.

Colapso del sector bancario

Dimon dijo que no está seguro de que la economía de EE.UU. haya superado todavía la mayor parte del debacle bancario.

"Espero que se resuelva, ya sabe, en breve", afirmó.

Dimon dijo que no sabe si colapsarán más bancos este año, pero se apresuró a señalar que esta agitación no se parece en nada a la crisis financiera de 2008. En ese año, dijo, "eran cientos de instituciones de todo el mundo con un apalancamiento excesivo. Nosotros no tenemos eso".

Tampoco tenemos grandes problemas en nuestros mercados hipotecarios, añadió. "Esto no es nada de eso. Y el público estadounidense no debería pensar eso".

Aún así, dijo Dimon, está bien dejar que algunos bancos se hundan. "El fracaso está bien", dijo. "Simplemente no quieres este efecto dominó".

Dimon advirtió que los bancos regionales, y los consumidores estadounidenses, deberían "estar preparados para tasas [de interés] más altas durante más tiempo. No sé si va a ocurrir, pero prepárense para esa marea".

Hay muchas posibilidades, dijo, de que las tasas sigan más altas durante más tiempo, y los bancos que invierten en bonos del Tesoro deben estar preparados para esa posibilidad.

Preocupación por el techo de deuda

Los legisladores se muestran cada vez más reticentes a elevar el techo de la deuda, el límite de endeudamiento autoimpuesto de US$ 31,38 billones que alcanzaron en enero. Sin una nueva legislación, es posible que se produzca un impago del gobierno estadounidense durante el verano o a principios de septiembre, según diversos análisis.

Pero las conversaciones entre los republicanos de la Cámara de Representantes y la Casa Blanca siguen estancadas.

Dimon, que ha colaborado estrechamente con la Casa Blanca y el Congreso este año en varios problemas económicos, dijo a Harlow que no habría impago bajo su mandato. "No mientras yo viva. Vamos a seguir luchando", afirmó.

Dimon dijo que cree que el Congreso llegará a una resolución sobre el techo de la deuda en los próximos meses, pero que podría haber más dolor económico antes de que se llegue a un acuerdo.

"Sentirás el dolor antes de que ocurra", dijo sobre el incumplimiento del techo de deuda. A medida que se acerque un posible impago "se verá en los mercados y eso asustará a la gente", dijo.

Aun así, "cuando voy a Washington, la mayoría de la gente sabe lo serio que es esto y quiere que se resuelva".

La campaña de Trump para 2024

Dimon formó parte del consejo empresarial del expresidente Donald Trump y, aunque no cree que la acusación de Trump y los cargos penales a los que se enfrenta el expresidente esta semana vayan a afectar a la economía, sí cree que Trump promulgó algunas buenas políticas económicas.

"Hay políticas que hizo que son buenas", dijo Dimon a Harlow. "Creo que la reforma fiscal devolvió US$ 1 billón a Estados Unidos. La comunidad negra tuvo la tasa de desempleo más baja de la historia en su último año porque hizo crecer la economía".

Dimon también comentó sobre otro posible candidato presidencial republicano para 2024, el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

El año pasado, Florida aprobó una ley para limitar las discusiones sobre temas LGBTQ en las escuelas de Florida, un proyecto de ley al que los opositores se refirieron como la ley "Don't Say Gay". Disney se opuso a la ley y, desde entonces, el estado de Florida ha tomado medidas para despojar a Disney de algunos de los poderes que tenía sobre los terrenos que incluyen y rodean Disney World.

Esas medidas llevaron al CEO de Disney, Bob Iger, a calificar las acciones de DeSantis, y la ley, de "antinegocios".

Dimon dijo este jueves que "apoyamos a la comunidad LGBT agresiva y activamente", y confirmó que seguirá haciéndolo a pesar de DeSantis.