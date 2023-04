El revelador audio de Stormy Daniels tras la acusación a Trump 1:11

(CNN) -- Stormy Daniels está "absolutamente" dispuesta a testificar en el juicio penal contra Donald Trump en Nueva York, según dijo en una entrevista con Piers Morgan. Estos fueron los primeros comentarios de la actriz de cine para adultos desde que el expresidente se declaró inocente de los cargos relacionados con un esquema de pagos destinado a silenciarla.

“Hacer que me llamen y me pongan en el estrado legitima mi historia y quién soy. Y si no lo hacen, casi parece que me estuvieran escondiendo”, dijo Daniels a Morgan de TalkTV durante una entrevista que se transmitió este jueves. “Y la gente asume automáticamente —yo lo haría— ‘Oh, no debe ser una buena testigo, no es creíble'”.

“Entonces no hay dudas, si te piden que testifiques, ¿testificarás?”, le insistió Morgan a Daniels.

"Oh, absolutamente", respondió ella.

Trump se declaró inocente de 34 cargos penales por falsificación de registros empresariales en un tribunal penal de Manhattan este martes. Los fiscales señalaron que los delitos se cometieron como parte de un plan para encubrir el dinero que se le pagó a Daniels en los días previos a las elecciones de 2016, con el objetivo de evitar que ella revelara públicamente una aventura que dijo haber tenido con Trump.

Trump ha negado la supuesta relación extramatrimonial. Daniels no está acusada de ningún delito.

En fragmentos de la entrevista transmitidos este jueves, Daniels también dijo que no cree que Trump deba ir a la cárcel si lo llegan a condenar. Los cargos por delitos graves presentados contra Trump tienen una pena de entre uno y cuatro años, aunque si lo declaran culpable Trump podría recibir libertad condicional.

“Específicamente con respecto a mi caso, no creo que sus delitos contra mí sean dignos de cárcel”, le dijo a Morgan.

Aunque Daniels no había testificado ante el jurado investigador que indagó sobre el plan de los supuestos pagos por silencio, en 2021 dijo que "nada le gustaría más que" la entrevistaran como parte de la investigación.

Daniels dijo en ese momento que su abogado había estado en contacto con los investigadores de Manhattan y del estado de Nueva York, y que se había reunido con ellos para discutir sobre otros temas. Añadió que en caso de que le pidieran hablar con los investigadores o con jurado investigador, “les diría todo” lo que sabe.

En 2018, Daniels escribió un libro revelador en el que describió la supuesta aventura con Trump. Su entonces abogado dijo que el libro buscaba demostrar que su historia acerca de haber tenido relaciones sexuales con el expresidente era cierta.