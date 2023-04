Casi 2.000 personas participan de la búsqueda de la madre de Minessota que lleva desaparecida más de una semana

(CNN) -- Casi 2.000 personas participaron esta semana de las operaciones de búsqueda de una mujer desaparecida en Minnesota, dijeron las autoridades en una publicación de Facebook este viernes.

Madeline Kingsbury, de 26 años, fue vista por última vez en la mañana del 31 de marzo, según el Departamento de Policía de Winona.

Las personas que buscan a Kingsbury van desde voluntarios y socorristas hasta miembros del departamento de bomberos.

Kingsbury no se presentó en su trabajo el día que desapareció y no respondió las llamadas de familiares y amigos, dijo la policía. Luego de eso, no se presentó a recoger a sus hijos de la guardería ni hizo otros arreglos.

“Todo esto está extremadamente fuera de lugar para ella”, dijo la policía.

Las autoridades dijeron que están buscando un video que pueda mostrar a dónde podría haber ido la camioneta de Kingsbury, una Chrysler Town and Country azul oscuro de 2014.

Además, las autoridades dijeron que creen que su vehículo pudo haber viajado desde Winona hasta el este del condado de Fillmore el día de su desaparición. Por eso, pidieron a los residentes de esa área que revisen sus “cámaras de video, cámaras de timbre, cámaras de juego… en busca de señales del paso o la detención de la camioneta”.

Winona se encuentra en la parte sureste del estado, cerca de la frontera con Wisconsin.