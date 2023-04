Lo último sobre el trabajo híbrido: ¿Quién trabaja desde casa y quién no?

Pierde su empleo por culpa de la inteligencia artificial 6:04

(CNN) -- A medida que la economía se desacelera, ¿empiezan los empresarios a recuperar el control en las negociaciones con los empleados y los solicitantes de empleo? El salario siempre es un asunto, por supuesto, pero a raíz de la pandemia, también lo es cuánto tiempo quieren los empresarios que la gente trabaje presencialmente frente a cuánto están dispuestos a dejar que los empleados trabajen a distancia.

Según datos recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS por sus siglas en inglés), solo el 27,5% de las empresas del sector privado declararon que sus empleados trabajaron desde casa o desde otra ubicación remota parte del tiempo o todo el tiempo entre el 1 de agosto de 2022 y el 30 de septiembre de 2022.

En otras palabras, el 72,5% de las organizaciones del sector privado -frente al 60% en el periodo de julio a septiembre de 2021- afirmaron que no tenían empleados trabajando a distancia.

Los investigadores y observadores del trabajo desde casa consideran que este porcentaje es sorprendentemente alto, teniendo en cuenta los resultados de otros estudios y encuestas. (Enseguida hablaremos de ellos).

Las empresas del sector privado emplean a la mayoría de los trabajadores estadounidenses y, según el Pew Research Center, el 61% de los trabajadores no tienen empleos que puedan realizarse a distancia. Pero hay que señalar que los resultados de la BLS no miden las modalidades de teletrabajo en los gobiernos federales, estatales y locales, en las organizaciones sin ánimo de lucro ni entre los autónomos.

La encuesta del BLS también interpretó que las respuestas de los encuestados se referían a las políticas formales de teletrabajo de una empresa, y no a si algunos empleados trabajan a distancia de manera informal en ocasiones, como por ejemplo respondiendo a correos electrónicos de trabajo desde casa.

"En la medida en que 'trabajar desde casa' incluiría a una persona que revisa su correo electrónico fuera del horario laboral, no hemos querido incluir ese tipo de actividad laboral informal en las estimaciones, ya que probablemente se incluiría en la categoría 'rara vez o nunca'", dijo un portavoz de BLS en un correo electrónico a CNN.

Lo que otros han descubierto

Nicholas Bloom, economista de Stanford, cree que es difícil deducir mucho del 72,5% de la encuesta del BLS, porque considera que los encuestados deben haber interpretado mal la primera pregunta de la encuesta, que decía: "¿Hay algún empleado en este lugar que teletrabaje en alguna medida?". En su opinión, "cualquier cantidad" incluye responder a correos electrónicos de trabajo o atender una llamada de trabajo desde casa.

Sin embargo, dejando a un lado las cuestiones semánticas, la confusión y la sorpresa por los resultados del BLS recuerdan que todavía no existe una forma estándar o sencilla de medir el alcance total del trabajo a distancia en un mundo pospandémico.

Otras encuestas y estudios de personas que trabajan para todo tipo de empresas -no solo las del sector privado- sugieren que el teletrabajo para aquellos cuyos trabajos pueden realizarse a distancia sigue siendo habitual en este periodo pospandémico.

El Pew Research Center, por ejemplo, descubrió en una encuesta nacional representativa de adultos estadounidenses que trabajan a tiempo completo, realizada en febrero, que el 41% de los trabajadores con empleos que pueden realizarse desde casa tienen ahora un horario híbrido. Esta cifra es superior al 35% de enero del año pasado.

Entre los trabajadores híbridos que no son autónomos, el 63% afirma que su empresa les exige acudir al lugar de trabajo con cierta regularidad; el 59% dice que suele trabajar desde casa tres o más días a la semana.

Esto sugiere que la presión de las grandes empresas -como Disney, Amazon, Apple y varios bancos de Wall Street- para que los empleados vuelvan a la oficina tres o más días a la semana puede no haber cambiado mucho las cosas.

Por su parte, Kastle Systems, que gestiona máquinas de seguridad para pasar tarjetas en edificios de oficinas de todo Estados Unidos, afirma que la tasa media semanal de ocupación de oficinas a finales de marzo en las ciudades más pobladas de Estados Unidos era el 49% de los niveles anteriores a la pandemia. Aunque esta cifra es muy superior a las tasas de ocupación registradas durante el punto álgido de la pandemia, sigue estando muy lejos de las tasas de ocupación registradas en febrero de 2020, justo antes de la pandemia.

Los últimos resultados de la encuesta mensual Survey of Working Arrangements and Attitudes (SWAA), que Bloom y otros investigadores han llevado a cabo desde mayo de 2020, encontraron que el promedio general de días pagados trabajados desde casa en 2023 hasta ahora es de 1,4 por semana (o 28% de la semana laboral). Esto con base en las respuestas de los estadounidenses de entre 20 y 64 años que ganaron US$ 10.000 o más el año anterior.

Los mismos encuestados dijeron que sus empresas tienen previsto permitir a los empleados trabajar a distancia 2,2 días a la semana, para aquellos que puedan. Esta cifra es superior a los 1,6 días previstos en agosto de 2020, aunque inferior a los 2,4 días previstos en junio de 2022.

Según SWAA, el trabajo desde casa es más frecuente en las ciudades y en sectores como la tecnología y la información, las finanzas y los seguros, y los servicios profesionales y empresariales. Esto es algo similar a la conclusión de BLS de que el teletrabajo es más común en las siguientes industrias: información, servicios profesionales y empresariales, servicios educativos y comercio al por mayor.

Lo híbrido está aquí para quedarse, pero el trabajo totalmente a distancia está en declive

Los expertos en trabajo a distancia afirman con certeza que los horarios híbridos seguirán siendo una característica permanente del trabajo en Estados Unidos por una serie de razones -entre ellas, un mayor compromiso y retención de los trabajadores-, aunque los parámetros y los problemas todavía se resuelven en tiempo real.

"Las empresas aún tratan de entenderlo", afirma Sara Sutton, directora general de la plataforma de trabajo a distancia FlexJobs, que fundó hace 16 años. Pero, añadió Sutton, "en lo híbrido es donde se asentarán las cosas".

En lo que respecta a la media general de la frecuencia con la que los empresarios permitirán a sus empleados trabajar desde casa, Bloom cree que será el 25% de la semana. "He hablado con cientos de empresas sobre el trabajo desde casa en las últimas tres semanas, y está claro que se estabiliza en una norma pospandémica", afirma en un correo electrónico.

Mientras tanto, los puestos de trabajo totalmente remotos seguirán existiendo, pero puede que sean menos frecuentes de lo que han sido últimamente. En la encuesta de Pew de febrero, el 35% de las personas que podían trabajar a distancia lo hacían a tiempo completo, una cifra inferior al 55% de octubre de 2020, pero aún muy por encima del 7% de personas que trabajaban a distancia a tiempo completo antes de la pandemia.