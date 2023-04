Los disturbios del 8 de enero en Brasilia fueron un "intento de golpe", dice Lula da Silva

Lula da Silva cumple 100 días como presidente 6:10

(CNN) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que los disturbios en edificios gubernamentales el pasado 8 de enero representaron un "intento de golpe" por parte de grupos de extrema derecha.

“No fue un acto cualquiera, eso fue un intento de golpe de Estado, hecho con la mayor insolencia por un grupo de reaccionarios, por un grupo de fascistas, por un grupo de derecha que no quería dejar el poder, que no quería aceptar el resultado electoral”, aseveró Lula en su discurso durante una reunión ministerial con motivo de los primeros 100 días de su presidencia.

Las autoridades de Brasil investigan los hechos del 8 de enero después de que cientos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieran en edificios gubernamentales en la capital, Brasilia, para protestar por los resultados electorales.

Lula también acusó a Bolsonaro de gastar más que todos los demás expresidentes juntos "para perpetuar el fascismo" en Brasil, incluso para "ganar las elecciones".

El presidente de Brasil dijo que "todavía hay mucha gente a la que no le gusta la democracia infiltrada" en el gobierno.

Nadie podrá ingresar o trabajar en el palacio presidencial sin una tarjeta de vacunación contra el covid-19, anunció Lula este lunes.

Durante su presidencia, Jair Bolsonaro dijo que no se vacunaría contra el covid-19, instando a sus seguidores a hacer lo mismo, cuestionando la eficacia de las vacunas, antes de revertir su decisión.

Durante su discurso conmemorativo, Lula dijo que "Brasil ha vuelto" y dijo que su administración se ocupará de los "brasileños que más necesitan ayuda y que, en los últimos años, fueron las principales víctimas de la ausencia de un gobierno en este país".

Lula viajará a China este martes en una visita de Estado

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirige a China en una visita de Estado este martes, después de que un ataque de neumonía cancelara sus planes de visita el mes pasado.

La delegación brasileña, que incluye empresarios, gobernadores, congresistas y ministros, busca firmar más de 20 acuerdos bilaterales con China en agricultura, ganadería, tecnología, viajes y turismo, entre otros.

“El objetivo del gobierno brasileño es relanzar sus relaciones con el país que ha sido su principal socio comercial desde 2009. En 2022, China importó más de US$ 89.700 millones en productos brasileños, especialmente soja y minerales, y exportó casi US$ 60.700 millones a Brasil. El comercio entre los dos países – US$ 150.400 millones – se ha multiplicado por 21 desde la primera visita de Lula a China en 2004”, según un comunicado de prensa del gobierno brasileño publicado este lunes.

Entre las decenas de acuerdos bilaterales que se espera firmar durante la visita está la construcción de CBERS-6, el sexto de una línea de satélites que construyeron Brasil y China juntos. El nuevo modelo cuenta con tecnología mejorada que permite el monitoreo eficiente de biomas como la selva amazónica incluso en días nublados, según el comunicado del gobierno brasileño.

Se espera que Lula llegue a China este miércoles (hora local). El jueves asistirá a la investidura de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff en Shanghái como directora del Nuevo Banco de Desarrollo BRICS, un bloque comercial formado por las economías emergentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

El viernes, se espera que Lula se reúna con el presidente chino de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, en el Gran Salón del Pueblo. Luego depositará flores en la Plaza de Tiananmen.

El viernes, Lula participará en una ceremonia oficial preparada para su llegada con el presidente Xi Jinping donde sostendrán "una reunión abierta, una ceremonia para la firma de acuerdos bilaterales y una reunión bilateral cerrada", según el comunicado de la presidencia brasileña.

"La visita de Lula a China es parte de los esfuerzos del nuevo gobierno brasileño para restablecer las relaciones internacionales", dice el comunicado, y agrega que "este también es el primer viaje de Lula fuera del Hemisferio Occidental durante este tercer mandato... [y su] tercer visita oficial a China".

