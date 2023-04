ANÁLISIS | Tres grandes riesgos que tienen en vilo a la industria bancaria

Crisis bancaria aumenta riesgo de recesión en EE.UU., dice JPMorgan 1:15

(CNN Business) -- Ha pasado un mes desde que Silicon Valley Bank colapsó, disparando alarmas en los pasillos de las finanzas globales.

El pánico inicial se ha convertido en un estado de tensión más tolerable. Todos podemos respirar hondo, sabiendo que nuestro dinero está seguro y que los bancos tienen las herramientas que necesitan, cortesía del gobierno federal de Estados Unidos, para capotear la tormenta.

“Pasamos de luces rojas intermitentes a luces amarillas intermitentes”, me dijo recientemente Mike Mayo, analista bancario sénior de Wells Fargo. “Creo que es hora de hiperconciencia y vigilancia de cualquier otra cosa” que podría socavar aún más la confianza.

Los reguladores y los inversionistas ciertamente están en alerta máxima. Y no tienen que buscar demasiado para encontrar cosas de las que preocuparse.

Esto es lo que pasó: las señales de alerta de SVB (su crecimiento vertiginoso, la gestión de riesgos laxa y la dependencia excesiva de los depósitos no asegurados, entre otras cosas) deberían haber sido fáciles de detectar antes de su colapso. Ahora, todos buscan el próximo riesgo escondido a simple vista.

Se está formando un consenso en torno a tres áreas clave que los analistas temen que puedan crear un problema sistémico: bienes raíces comerciales, carteras de bonos bajo el agua y la industria con el apodo más metálico de la historia, los bancos en la sombra.

El costo de la era del trabajo remoto

Los bienes raíces comerciales (oficinas, complejos de apartamentos, almacenes y centros comerciales) han estado bajo una presión considerable debido al trabajo remoto. Las valoraciones de las propiedades comerciales podrían caer aproximadamente entre un 20% y un 25% este año, según Rich Hill, director de estrategia inmobiliaria de Cohen & Steers. Para las oficinas, las caídas podrían ser aún más pronunciadas, superando el 30%.

Las propiedades de oficinas son un punto particularmente problemático aquí. La ocupación promedio de oficinas en Estados Unidos aún es menos de la mitad de los niveles de marzo de 2020, según datos del proveedor de seguridad Kastle.

Alrededor de US$ 270.000 millones en préstamos inmobiliarios comerciales en manos de los bancos vencerán en 2023. Casi un tercio de eso, US$ 80.000 millones, corresponde a propiedades de oficinas.

Los signos de tensión están aumentando. La proporción de hipotecas de oficinas comerciales en las que los prestatarios están atrasados en los pagos está aumentando, según Trepp, que proporciona datos sobre bienes raíces comerciales, y los incumplimientos de alto perfil están en los titulares. A principios de este año, un arrendador propiedad del administrador de activos PIMCO dejó de pagar casi US$ 2.000 millones en deuda por siete edificios de oficinas en San Francisco, Nueva York, Boston y Jersey City, en Nueva Jersey.

Este es un problema potencial para los bancos, dado su amplio crédito al sector. Goldman Sachs estima que el 55% de los préstamos para oficinas de EE.UU. se encuentran en los balances de los bancos. Los bancos regionales y comunitarios, que ya están bajo presión después de las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank en marzo, representan el 23% del total.

“Estoy más preocupado de lo que he estado en mucho tiempo”, dijo Matt Anderson, director general de Trepp.

Pérdidas no realizadas

Antes, cuando las tasas de interés estaban cerca de cero, los bancos estadounidenses engullían bonos del Tesoro a largo plazo y valores respaldados por hipotecas. (Y, por lo general, ese es un movimiento seguro si se asegura de protegerse contra el riesgo de que esos activos pierdan valor, lo que SVB no hizo).

Pero como la Reserva Federal y otros bancos centrales han aumentado las tasas de interés agresivamente, el valor de esos los bonos se han erosionado.

Los bancos de EE.UU. ahora tienen pérdidas no realizadas estimadas en US$ 620.000 millones: sus activos valen menos ahora de lo que pagaron por ellos, lo que hace que sea un problema si el banco se ve obligado a vender esos activos en una crisis (como, digamos, un corrida bancaria).

Esos US$ 620.000 millones es una estimación conservadora, dicen los expertos. Y no está claro dónde se ciernen esas pérdidas no realizadas, si se distribuyen en todo el sector o se concentran entre ciertos tipos de prestamistas.

Bancos en la sombra

Como discutimos aquí la semana pasada, la banca en la sombra se refiere a las instituciones financieras que prestan dinero (como un banco) pero no aceptan depósitos de los clientes.

Son un elenco grande y diverso que incluye bancos de inversión, fondos de cobertura, compañías de seguros, fondos de capital privado, todo tipo de jugadores poderosos de Wall Street.

El apodo amenazante puede interpretarse ampliamente. Están en las sombras porque no están regulados, seguro. ¿Pero son sombríos? Si y no. Los fondos de cobertura y los tipos de capital privado tienen una mala reputación que a veces es merecida, pero también brindan financiamiento a empresas jóvenes que no pueden obtener la hora del día de los bancos regulares.

La clave para recordar es que no están sujetos a las mismas reglas estrictas que los bancos, lo que significa que pueden asumir más riesgos. Tampoco obtienen el beneficio de un respaldo del gobierno si las ruedas comienzan a salirse.

Pero los bancos-bancos y las entidades no bancarias se superponen en todo tipo de formas reales y percibidas, y cuando la confianza se erosiona en cualquiera de los lados, eso crea un potencial para que se propague el pánico.

La mera percepción de que el sector bancario podría estar conectado con una entidad no bancaria en apuros podría desencadenar una crisis financiera más amplia.

Conclusión

Uno de los muchos recordatorios inquietantes que surgieron de la debacle de SVB es que los bancos son operaciones grandes y en expansión dirigidas por seres humanos, al servicio de otros seres humanos, ninguno de los cuales es completamente racional. Eso puede parecer simplista, pero es especialmente relevante para una industria que depende únicamente de la confianza como lo es la banca.

“Esta no es una industria sin defectos”, dice Mayo. “Esta es una industria que trata de minimizar las pérdidas por errores, como cualquier otra industria… La realidad es que habrá errores”.

Agregó: “Este es un momento en que los bancos pueden reforzar la importancia de su activo más importante, que es la confianza”.