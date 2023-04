Así protagonizaron Karol G y Ana de Armas el reciente episodio de "SNL"

(CNN Español) -- El más reciente episodio de "Saturday Night Live" tuvo sabor latino gracias a sus dos invitadas principales: la actriz de origen cubano Ana de Armas y la cantante colombiana Karol G.

Ana de Armas fue la presentadora del capítulo de este sábado. Realizó el clásico monólogo de apertura y participó en varios sketches del programa.

En su monólogo, De Armas bromeó sobre cómo aprendió inglés en Estados Unidos.

"Aprendí inglés de la manera en que la aprenden todas las personas que vienen a este país: viendo 'Friends'. ¿Quién hubiera pensado que el mejor tutor de inglés sería Chandler Bing? Y es que mírenme ahora, ¿podría ser mejor en inglés?", dijo Ana de Armas entre risas y aplausos del público.

Por su parte, Karol G fue la invitada musical del programa de este sábado y su actuación constó de dos canciones: "MIENTRAS ME CURO DEL CORA", la cual cantó junto a un coro de 14 personas; y "TUS GAFITAS", cuya banda de acompañamiento se conformó solamente por mujeres. Ambas canciones fueron estrenadas por primera vez el pasado 24 de febrero como parte del lanzamiento del álbum "MAÑANA SERÁ BONITO".

View this post on Instagram

Además de sus interpretaciones, Karol G apareció al final de un sketch de "SNL" en donde se daban clases de español en una escuela.

Señor Macintosh came in feeling bueno, but now he feels así así pic.twitter.com/oo4V9WTqSZ

— Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) April 16, 2023