¿Por qué arrestaron al actor Jonathan Majors? 1:16

(CNN) -- Una abogada del actor Jonathan Majors refutó un nuevo informe de acusaciones de abuso por parte de la estrella de Marvel.

Citando fuentes familiarizadas con el asunto, Variety informó este miércoles que otras presuntas víctimas de abusos se presentaron y están cooperando con la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan después de que Majors fuera detenido y acusado de cargos de asalto y acoso en marzo tras una disputa doméstica en Nueva York.

Al ser contactado por CNN este miércoles por la noche, un portavoz de la Fiscalía de Manhattan declinó hacer comentarios. CNN no ha podido confirmar de forma independiente que se hayan presentado más presuntas víctimas.

"Jonathan Majors es inocente y no ha abusado de nadie", dijo su abogada, Priya Chaudhry, en un comunicado enviado a CNN por correo electrónico. "Hemos proporcionado pruebas irrefutables al fiscal del distrito de que los cargos son falsos. Confiamos en que será totalmente exonerado".

La denuncia de marzo contra Majors no nombra a la acusadora, pero afirma que la golpeó "en la cara con la mano abierta, causándole un dolor considerable y una laceración detrás de la oreja".

publicidad

También afirma que "le puso la mano en el cuello, causándole hematomas y un dolor considerable".

"El señor Majors niega completamente haber agredido a la mujer", dijo Chaudhry a CNN en un comunicado el mes pasado. "Alrededor de las 11 de la mañana del 25 de marzo de 2023, Jonathan Majors llamó al 911 preocupado por la salud mental de la mujer. La policía llegó con los paramédicos, como es el procedimiento estándar, y arrestó al Sr. Majors debido a un protocolo de la policía de Nueva York que requiere el arresto en ciertas circunstancias".

Su abogado también proporcionó a CNN capturas de pantalla de los mensajes a Majors supuestamente enviados por la mujer en los que escribía que los investigadores "no tienen mi bendición para que se presenten cargos".

Majors protagonizó recientemente "Creed III" y "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". Está previsto que protagonice el papel principal de la próxima película de Marvel, "Avengers: The Kang Dynasty".

CNN se puso en contacto con otros representantes de Majors y Marvel para obtener comentarios.