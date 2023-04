Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso, condenó su breve retención y la calificó de “atropello”

Continúa el proceso de juicio político contra Lasso en Ecuador 3:54

(CNN Español) -- Danilo Carrera, cuñado del presidente de Ecuador Guillermo Lasso, condenó su breve retención durante la noche del martes en el aeropuerto de Guayaquil por el “Caso Encuentro”. A través de un comunicado calificó de “atropello” la actuación de las autoridades.

“Tengo 84 años. He sido dirigente deportivo y un empresario honesto por más de seis décadas. No tengo ni he tenido deudas con la justicia. No soy procesado en ningún juicio y mucho menos existen en mi contra medidas como prohibición de salida del país, que solo pueden ser dispuestas por jueces”, precisó Carrera en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

Según Carrera, en la noche de este martes se alistaba para viajar desde Guayaquil a Brasil. Señaló que como presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis fue invitado a un Congreso en Florianópolis y que tenía previsto retornar el 22 de abril.

“En el aeropuerto fui abordado por policías que me comunicaron que debía dar una versión a la Fiscalía en una indagación previa que tenían abierta, no obstante que ya lo había hecho las dos veces anteriores que se me había convocado”, puntualizó el cuñado de Lasso.

Carrera indicó que cuando se instaló la audiencia, su abogado le indicó que no debía rendir ninguna versión al no haber sido convocado con anterioridad y al no habérsele explicado sobre qué hecho puntual se requería ampliar su versión.

Finalmente, el cuñado de Lasso indicó en el comunicado que fue despojado de su pasaporte pese a que no existe ninguna medida judicial en su contra. El empresario consideró que fue “una acción completamente ilegal” y agregó que se trató de un abuso que “no puede pasar desapercibido ni quedar impune”.

CNN consultó a la Fiscalía sobre el decomiso del pasaporte que menciona Carrera y está a la espera de una respuesta.

Sin embargo, el ministro del Interior, Juan Zapata, respondió a CNN que Carrera una vez que rindió su versión se retiró con su familia y que no tenía impedimento de salir del país.

La Fiscalía General de Ecuador informó este miércoles en Twitter que había solicitado la retención de Carrera al enterarse de que quería salir del país.

La institución judicial también informó que el cuñado del mandatario declararía sobre el “Caso Encuentro”, en el que se investiga la existencia de una presunta estructura criminal para el otorgamiento de cargos y contratos públicos a cambio de dinero en empresas estatales.

El presidente Lasso ha rechazado la existencia de una estructura o red de corrupción en su Gobierno. Sin embargo, pidió a la Fiscalía en marzo que investigara a su cuñado Danilo Carrera por su relación empresarial y personal con Rubén Cherres, vinculado con el “Caso Encuentro”, argumentando que el mandatario “no solapa a nadie”.

Cherres, prófugo de la justicia en este caso, fue hallado muerto con signos de violencia junto a otras tres personas el 31 de marzo en una casa de Punta Blanca, provincia de Santa Elena.

La defensa de Carrera, en una carta enviada a los medios el 9 de enero, rechazó que se le considere líder de una estructura de corrupción en las empresas públicas y negó haber realizado gestiones para obtener beneficios ilegítimos para sí mismo o para terceros.