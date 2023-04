 Comienza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires: conoce fechas, precios, invitados, y más

Imagen de archivo

(CNN Español) -- La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se llevará a cabo desde este jueves 27 de abril hasta el lunes 15 de mayo, será una nueva ocasión para que los fanáticos de la lectura disfruten de un gran evento cultural. La edición número 47 tendrá lugar nuevamente en La Rural, en el Predio Ferial ubicado en el barrio de Palermo en la capital argentina.

La inauguración será este jueves 27 de abril a las 18 horas. El acto de apertura estará a cargo del escritor Martín Kohan. Será una maratón de 19 días en la que el público podrá recorrer 45.000 metros cuadrados, asistir a más de 1.000 actos culturales y conocer a más de 1.500 expositores de al menos 40 países.

publicidad

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es visitada año tras año por más de 1 millón de lectores y, según el sitio oficial del evento, es la más concurrida en el mundo de habla hispana. Por sus salas, sus enormes pabellones y sus cerca de 500 puestos, el océano de actividades incluye ofertas de libros, cursos, charlas, firmas de ejemplares, un festival de poesía y encuentros de narradores.

En esta edición participarán figuras de la literatura como los españoles Irene Vallejo, Fernando Aramburu, Santiago Posteguillo, Arturo Pérez-Reverte y la uruguaya Ida Vitale, entre otros.

La ciudad elegida como invitada de honor en este 2023 es Santiago de Chile, capital del país que traerá a la feria a importantes plumas como Raúl Zurita, Nona Fernández y Alejandro Aravena.

El valor de las entradas es de US$ 3,5 al dólar oficial (800 pesos argentinos) de lunes a jueves (a excepción del 1 de mayo). Los viernes, sábados, domingos y feriados el costo asciende a US$ 5,2 (1.200 pesos argentinos). En línea se puede obtener el pase para tres visitas por US$ 8 (1.800 pesos argentinos). A partir de este jueves 27, los tickets pueden adquirirse directamente en las boleterías de la feria.

Entre las actividades, se destaca el ciclo “Cien años de ‘Fervor de Buenos Aires’”, compuesto por tres charlas magistrales para celebrar la obra del autor argentino Jorge Luis Borges. Además, se realizará una novena edición del “Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina”.

Otra actividad relevante será la “Maratón de la Lectura”: durante dos horas y en continuo, figuras de la cultura y la prensa leerán textos de Gabriela Mistral. Por su parte, la sección “Orgullo y Prejuicio” brindará un espacio para abordar la diversidad sexual.

A lo largo de su historia, varios grandes autores internacionales han pasado por esta importante feria. Entre ellos están Carlos Fuentes, Tom Wolfe, Doris Lessing, Susan Sontag, Ray Bradbury, José Saramago, Paul Auster, John M. Coetzee, Mario Vargas Llosa, José Mauro de Vasconcelos, Ítalo Calvino y Jorge Amado.

En momentos en que la economía argentina experimenta una crisis, la nutrida actividad cultural de Buenos Aires persiste. La Feria del Libro emerge hoy como una cita impostergable en busca de un bello pasatiempo.