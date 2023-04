El líder de ISIS-K detrás del atentado suicida mortal de 2021 en el aeropuerto de Kabul fue asesinado por los talibanes, según la Casa Blanca

Así cambiaría Afganistán sin las tropas estadounidenses 4:12

(CNN) -- El líder de ISIS-K que planeó el atentado suicida mortal de 2021 en Abbey Gate del aeropuerto internacional de Kabul fue asesinado por los talibanes, según el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos no nombró al líder de ISIS-K, pero John Kirby, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, lo llamó “el autor intelectual del horrible ataque”, que se llevó a cabo en los últimos días de la retirada de EE.UU. de Afganistán. Kirby no especificó cuándo fue que los talibanes mataron al líder de ISIS-K, pero lo calificó como una de una “serie de pérdidas de liderazgo de alto perfil” que ISIS-K ha sufrido este año.

El terrorista que llevó a cabo el atentado suicida, Abdul Rehman Al-Loghri, había sido liberado de prisión solo unos días antes cuando los talibanes tomaron el control del área. El ataque dejó 13 militares estadounidenses y más de 170 afganos muertos.

ISIS-K significa ISIS-Khorasan, el afiliado de la organización terrorista que está activa en Afganistán y en la región circundante. Desde la retirada de Estados Unidos de Afganistán en agosto de 2021, los talibanes han intentado tomar medidas enérgicas contra ISIS-K en todo el país, pero no han logrado destruir la organización terrorista.

El hecho de que EE.UU. anunciara que el líder terrorista había sido asesinado por los talibanes, un grupo contra el que libró una guerra de casi dos décadas, y no por las fuerzas estadounidenses, apunta a los límites de la capacidad de EE.UU. para llevar a cabo operaciones en Afganistán después de su retirada.

El mes pasado, el general Erik Kurilla, comandante del Comando Central de EE.UU., les dijo a los legisladores estadounidenses que “en Afganistán, la reducción en la recopilación, los recursos analíticos y los activos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento significa que nuestra campaña contra Al Qaeda e ISIS Khorasan fue desafiada; si bien podemos ver los contornos generales de la planificación de ataques, carecemos de la granularidad para ver la imagen completa de la amenaza”.

El grupo terrorista, agregó Kurilla, había incrementado sus ataques en la región y estaba tratando de planear ataques fuera de Afganistán contra la patria estadounidense y los intereses estadounidenses en el exterior.

El representante de Texas Michael McCaul, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, elogió el asesinato del líder de ISIS-K y argumentó que la administración Biden sigue siendo responsable de los fracasos que llevaron al ataque en el aeropuerto de Kabul.

“Cada vez que se elimina a un terrorista del tablero es un buen día. Pero esto no disminuye la culpabilidad de la administración Biden por las fallas que llevaron al ataque en Abbey Gate, y de ninguna manera disuadirá la investigación de la comisión”, dijo McCaul en un comunicado.

El padre del sargento primero Taylor Hoover, quien murió en el ataque, le dijo a CNN que el ejército le notificó este martes por la mañana.

“Es genial, tenemos otro terrorista fuera de la faz de esta tierra. Estoy bien con eso”, dijo Darin Hoover. “Pero no absuelve a la administración, al Departamento de Estado o al Pentágono de asumir la responsabilidad por lo sucedido. No han dado un paso al frente y han dicho que arruinamos esto y que no volverá a suceder”.

“Y personalmente creo que puede volver a suceder”, agregó.

Los republicanos en el Capitolio responsabilizan a la administración de Biden por la retirada de Afganistán, y algunos miembros del Partido Republicano la calificaron como una operación “fallida” y un fracaso en múltiples audiencias del Congreso.

En una audiencia de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes la semana pasada, la representante republicana de Michigan, Lisa McClain, dijo que la administración de Biden había “defendido de todo corazón esta atrocidad en Afganistán”.

Mientras tanto, la administración y sus aliados han argumentado repetidamente que el presidente Joe Biden se vio obligado a retirarse de Afganistán debido a un acuerdo firmado meses antes entre el expresidente Donald Trump y los talibanes, atando las manos de la Casa Blanca.

El representante de Maryland Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango en la comisión, dijo que era “moralmente confuso y políticamente cínico” culpar solo a la administración Biden, ya que los errores cometidos durante 20 años de guerra y los presidentes de ambos partidos llevaron al resultado final de la guerra más larga de Estados Unidos.