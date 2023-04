Padres del atacante del tiroteo en Louisville: "Lo sentimos mucho"

Lo que revelan las notas que dejó el atacante de Louisville 2:49

(CNN) -- Los padres del atacante del banco de Louisville, Connor Sturgeon, dieron una entrevista a la cadena NBC, en la que hablaron sobre los días previos al tiroteo mortal y cómo enfrentan la tragedia inconmensurable.



"Lo sentimos mucho. Tenemos el corazón roto. Desearíamos poder enmendarlo, pero sabemos que no podemos", expresó Lisa Sturgeon a Savannah Guthrie durante la entrevista que se emitió en la mañana de este jueves.

Todd y Lisa Sturgeon dijeron que sabían que su hijo sufría problemas de salud mental. Lo que no sabían es que era capaz de llevar a cabo el siguiente tiroteo masivo del país.

Connor Sturgeon, de 25 años, disparó mortalmente a cinco personas e hirió a otras ocho en el Old National Bank, donde trabajaba, en Louisville, Kentucky, el pasado 10 de abril. Abrió fuego con un rifle AR-15 comprado legalmente, mientras algunos empleados asistían a una reunión esa mañana, antes de que el banco abriera al público.

La pareja vio a su hijo por última vez en Pascua, justo un día antes del tiroteo, para una celebración familiar y no tenían "ni idea" de lo que él había planeado. En ese sentido, dijeron que no pueden imaginar su motivo para acabar con vidas inocentes.

"Me temo que, sea cual sea la causa que se nos ocurra, seguirá sin tener sentido", declaró Todd Sturgeon.

La tragedia es uno de los al menos 172 tiroteos masivos que han ocurrido en Estados Unidos en lo que va del año, según el Gun Violence Archive, que define un tiroteo masivo como aquel en el que resultan heridas de bala cuatro o más personas, sin incluir al atacante.

Problemas de salud mental

Los problemas de salud mental de Connor Sturgeon comenzaron hace aproximadamente un año con ataques de pánico, ansiedad y un intento de suicidio, según declararon sus padres a NBC.

La mañana del tiroteo, Lisa Sturgeon recibió una llamada telefónica de la persona con quien su hijo compartía casa, en la que le informó sobre las notas que él había dejado antes del tiroteo.

Esas notas revelaron luego que parte del objetivo de Connor SturgeonAtacante de Louisville dejó notas que revelan que parte de su motivo fue mostrar que alguien con enfermedad mental puede comprar un arma, dicen fuentes en Estados Unidos, según dijeron dos fuentes policiales a CNN.

El martes anterior al tiroteo, Lisa Sturgeon dijo que su hijo la llamó y le dijo que el día anterior había tenido un ataque de pánico que lo había hecho abandonar el trabajo. Cuando ella le preguntó por una causa, Connor Sturgeon no fue capaz de precisar ninguna, pero indicó que sentía que debía tomarse un tiempo libre de su empleo.

Al día siguiente, madre e hijo almorzaron y Lisa Sturgeon concertó una cita con el psiquiatra de su hijo. Según ella, fueron atendidos al día siguiente.

Cuando se le preguntó si Connor Sturgeon tenía tendencias suicidas, su madre dijo: "Eso también es inconcebible para mí, él solía estar dispuesto a hablar conmigo".

"Nos había dicho antes que nunca nos haría algo así", continuó Lisa Sturgeon.

Los padres dijeron que pensaban que su hijo estaba saliendo de una crisis.

A pesar de tener citas con dos profesionales de la salud mental, Connor Sturgeon pudo comprar legalmente su arma y municiones por US$ 600 en unos 40 minutos, dijeron Todd y Lisa Sturgeon.

"Debido a su estado mental, no debería haber podido comprar el arma", apuntó Lisa Sturgeon. Sin embargo, Kentucky no exige ningún periodo de espera entre el momento de la compra y la transferencia física de un arma de fuego, según el Giffords Law Center. En comparación, algunos estados tienen periodos de espera de siete a diez días.

"Creo que la inmensa mayoría de los estadounidenses no quiere que personas en estado alterado tengan un arma en la mano", dijo Todd Sturgeon. "Ahora se hace más complejo determinarlo y protegernos de esas personas sin dejar de ser conscientes de los derechos y libertades individuales, así que no estamos aquí en una cruzada para restringir a la gente la compra de armas".

"No fuimos excepcionales"

Han pasado más de dos semanas desde el tiroteo, y Todd y Lisa Sturgeon dijeron a Guthrie que se han quedado despiertos por la noche repasando "las minucias de las pequeñas cosas" que tal vez no detectaron.

"Obviamente, el dolor nos ha consumido, y la gente bien intencionada no deja de decirnos: 'Hicieron lo que cualquier padre razonable habría hecho'. Pero Connor, en su hora más oscura, necesitaba que fuéramos excepcionales, no razonables, y le fallamos", dijo Todd Sturgeon. "No fuimos excepcionales".

Incluso cuando su hijo le decía que estaba en crisis, Lisa Sturgeon dijo que pensaba que, como sus padres, lo tenían controlado y se estaba gestionando, que solo eran ataques de ansiedad y pánico.

"Ya habría sido bastante malo si hubiéramos perdido a nuestro hijo, pero que se llevara a otros con él es simplemente... va más allá de lo que le enseñamos, de nuestra forma de vivir", dijo Lisa Sturgeon.