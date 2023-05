Lugar de rodaje del programa nocturno de entrevistas "Jimmy Kimmel Live!" en Hollywood, California, el 2 de mayo de 2023. (Crédito: ROBYN BECK/AFP vía Getty Images)

(CNN) -- "Jimmy Kimmel Live!" y "The Late Show with Stephen Colbert" comenzarán a emitir episodios repetidos este martes debido a la huelga de guionistas de cine y televisión, informaron a CNN fuentes cercanas a los programas.

Ambos programas emitirán episodios repetidos "hasta nuevo aviso", según las fuentes.

Seth Meyers y Jimmy Fallon, presentadores de "Late Night with Seth Meyers" y "The Tonight Show", respectivamente, de NBC, dijeron previamente que respetarían la huelga y no emitirían nuevos episodios. CNN se puso en contacto con NBC para hacer comentarios.

"Saturday Night Live" tenía programado un nuevo episodio este fin de semana, con Pete Davidson regresando como anfitrión invitado. CNN se comunicó con el programa para obtener comentarios.

"The Daily Show" en Comedy Central también comenzará a emitir episodios repetidos este martes debido a la huelga.