Varios muertos en una escuela tras el tiroteo en una escuela de Serbia; un menor fue arrestado

Agentes de policía bloquean las calles alrededor de la escuela Vladislav Ribnikar en Belgrado, Serbia, después de que un adolescente abrió fuego, causando heridos, la madrugada del miércoles. (Crédito: Darko Vojinovic/AP)

(CNN) -- Al menos ocho niños y un guardia de seguridad murieron durante un tiroteo en una escuela primaria de Belgrado, capital de Serbia, informó el Ministerio del Interior de Serbia.

El Ministerio del Interior agregó seis niños y un profesor fueron hospitalizados.

Un niño fue arrestado este miércoles luego de que supuestamente abrió fuego en una escuela de la capital serbia, dijeron las autoridades.

El Ministerio del Interior de Serbia dijo en un comunicado en Facebook que se le informó a las 8:40 a.m., hora local, (2:40 a.m. ET) que se había producido un tiroteo en la escuela primaria Vladislav Ribnikar en Vračar, una zona exclusiva de la capital serbia.

“Todas las patrullas policiales disponibles fueron enviadas al lugar, donde de inmediato ingresaron a los terrenos de la escuela y detuvieron a un menor de edad, un estudiante de séptimo grado que se sospecha que disparó varias veces con el arma de su padre a los estudiantes y al guardia de seguridad de la escuela”.

“Los heridos están siendo atendidos médicamente, mientras la policía trabaja para establecer los hechos y circunstancias que generaron este hecho”, dice el comunicado del Ministerio.