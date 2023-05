Este adolescente fue admitido en más de 170 universidades 0:47

(CNN) -- Dennis "Maliq" Barnes, el estudiante de último año de secundaria de Nueva Orleans al que aceptaron en más de 185 universidades y que recibió más de US$ 10 millones en ofertas de becas, anunció este viernes que asistirá a la Universidad de Cornell en otoño.



Barnes dio a conocer su decisión desde su colegio, el International High School de Nueva Orleans.

"Me comprometí a asistir a la Universidad de Cornell y tengo la intención de estudiar informática y más tarde dedicarme al desarrollo de software", compartió Barnes, quien se puso una sudadera de la Universidad de Cornell durante el anuncio. "Hoy es un día emocionante para mí y para mi familia, y no puedo esperar a trabajar con la facultad de ingeniería de Cornell a lo largo de mi formación universitaria".

Barnes, que tiene un promedio académico (GPA) de 4,98 y se gradúa dos años antes del bachillerato, le dijo a CNN el mes pasado que quería dedicarse a la informática y luego ir a la escuela de leyes. Empezó a postularse en las escuelas en agosto de 2022 y dijo que inicialmente no tenía intención de batir ningún récord.

"A medida que aplicaba a más escuelas, a medida que mis números subían, con la ayuda financiera y las aceptaciones en las universidades, me intrigaba", dijo Barnes, y agregó que cuando le dijeron que estaba cerca del récord, "simplemente fue a por él".

Este viernes dijo que desde muy joven siempre supo lo que quería hacer y que eligió la Universidad de Cornell, situada en Ithaca, Nueva York, porque es la "mejor Ivy League para ingeniería". Dijo que quería asistir a una escuela que "me preparara para el éxito, que me diera una educación de calidad".

publicidad

"Me gustaría alejarme de Nueva Orleans. Me encanta mi ciudad, pero quiero aventurarme fuera y experimentar cosas nuevas y ver cosas nuevas que no haya visto antes", dijo Barnes, a la vez que prometió volver "siempre" a casa.

A la pregunta de qué espera sacar de su experiencia universitaria, Barnes respondió que espera conocer gente nueva y "comprender el mundo desde una perspectiva diferente, que la gente que me rodea me abra los ojos y cambie mis percepciones para mejor".

Anteriormente dijo que planea cursar una doble titulación en informática y justicia penal.

"Cornell Engineering felicita a Dennis y a sus compañeros de la Clase de 2027, junto con sus familias, por todo lo que han logrado para llegar a este emocionante momento en sus viajes educativos", dijo la escuela en un comunicado a CNN. "Estamos emocionados de dar la bienvenida a este increíble grupo de futuros líderes a nuestra comunidad universitaria en solo unos meses".

Barnes recibió 27 créditos universitarios en los últimos dos años y ha estado doblemente matriculado en la Southern University de Nueva Orleans, según su instituto. El estudiante recibió oportunidades de prácticas y otros reconocimientos por sus logros académicos, incluida una proclamación de la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell.

Él atribuye sus logros al apoyo de su familia y afirma que le encantaría recibir consejos del expresidente Barack Obama y de Oprah Winfrey, dos creadores de historia a los que admira.

"No todo el mundo es religioso, pero una cosa que yo recomendaría sin duda es tener a Dios siempre presente. Sé que es algo que siempre me ha funcionado", afirma.