El discurso de Vladimir Putin "se está librando una verdadera guerra contra nuestra patria" 3:29

(CNN) -- Para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el desfile del Día de la Victoria de este año en la Plaza Roja era una oportunidad de continuar su guerra contra la historia. Pero lo único que consiguió fue subrayar su aislamiento geopolítico.



Durante un discurso ante las tropas reunidas, Putin estableció una relación directa entre su invasión de Ucrania y los sacrificios de la Segunda Guerra Mundial. Flanqueado por veteranos sobrevivientes de lo que Rusia aún llama la Gran Guerra Patria, el presidente de Rusia se presentó a sí mismo como el salvador y defensor de una Rusia asediada, blanco de las “élites globalistas” de Occidente.

“Hoy, la civilización está de nuevo en un punto de quiebre”, dijo Putin. “Una vez más, se ha desatado una verdadera guerra contra nuestra patria”.

Aunque Rusia no ve “ninguna nación hostil en Occidente o en el Este”, Putin sugirió que fuerzas más oscuras están conspirando contra Moscú.

“Las élites globalistas occidentales todavía hablan de su excepcionalismo, enfrentando a las personas entre sí y dividiendo a la sociedad, provocando conflictos sangrientos y golpes de estado, sembrando odio, rusofobia y nacionalismo agresivo”, dijo. “La nación ucraniana se ha convertido en rehén de un golpe de Estado que condujo a un régimen criminal dirigido por sus amos occidentales. Se ha convertido en un peón de sus planes crueles y egoístas”.

Vale la pena desglosar esto por un momento. Putin opina desde hace mucho tiempo que Ucrania no es una nación legítima: ucranianos y rusos, en su opinión, son “un solo pueblo” y el Estado ucraniano es una construcción artificial.

En su visión conspirativa del mundo, Estados como Ucrania son meramente vasallos, y Washington toma las decisiones. Y si una camarilla mundial en las sombras está moviendo los hilos en Kyiv, esa creencia justifica lo que Rusia llama su “operación militar especial” en Ucrania.

Recordemos que fue una auténtica revuelta popular —no, digamos, la CIA o George Soros— la que llevó a la gente a la plaza Maidan de Kyiv para apoyar las aspiraciones ucranianas de unirse a la Unión Europea, lo que llevó a la destitución del presidente prorruso de Ucrania en 2014. Y que los ucranianos de habla rusa —e incluso algunos ciudadanos rusos— también están luchando y muriendo del lado de Ucrania.

Pero Putin es inmune a los ejercicios de verificación de hechos aquí. El recuerdo colectivo de la Segunda Guerra Mundial es lo más cercano que Rusia tiene a una religión estatal, y el 9 de mayo, cuando los rusos conmemoran la victoria sobre la Alemania nazi en 1945, marca el día más sagrado. Para la audiencia local, el desfile del Día de la Victoria ofrece un paralelo visual entre los veteranos de la guerra que terminó hace 78 años y los participantes de la guerra rusa contra Ucrania en la actualidad.

Según los medios estatales, más de 500 participantes de la llamada “operación militar especial” de Rusia en Ucrania participaron en el desfile de este martes en la Plaza Roja. Y en su discurso, Putin los describió como los herederos de la victoria en la Gran Guerra Patria. No es sorprendente que los ucranianos estén luchando en contra de tal “gaslighting” histórico.

En declaraciones en video, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que había presentado un proyecto de ley a la Verkhovna Rada, el parlamento de Ucrania, para cambiar las celebraciones oficiales del día de la victoria del 9 al 8 de mayo, y comparó la agresión de Rusia con la de la Alemania de Hitler.

“Es el 8 de mayo cuando la mayoría de las naciones del mundo recuerdan la grandeza de la victoria sobre los nazis”, dijo Zelensky. “No permitiremos que se apropie la victoria conjunta de las naciones de la coalición antiHitler y no permitiremos mentiras como si la victoria hubiera podido ocurrir sin la participación de ningún país o nación”.

Zelenski también dio la bienvenida a un visitante importante en Kyiv el mismo día del desfile del Día de la Victoria de Putin: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que llegó con promesas de apoyo continuo de Europa a Ucrania.

“Ucrania está en la primera línea de la defensa de todo lo que los europeos apreciamos: nuestra libertad, nuestra democracia, nuestra libertad de pensamiento y de expresión”, dijo von der Leyen. “Ucrania lucha valientemente por los ideales de Europa que celebramos hoy. En Rusia, Putin y su régimen han destruido estos valores. Y ahora intentan destruirlos aquí en Ucrania porque temen el éxito que representan y el ejemplo que muestran, y temen su camino hacia la Unión Europea”.

Y en su conferencia de prensa conjunta con Von der Leyen, Zelensky pudo criticar un poco en el desfile del Día de la Victoria de Putin, señalando el progreso costoso y gradual de Rusia en el campo de batalla.

“Ellos [los rusos] no fueron capaces de capturar Bakhmut”, dijo, refiriéndose a la asediada y extensamente dañada ciudad del este de Ucrania. “Esta fue la última operación militar importante que querían completar para el 9 de mayo. Y por desgracia, la ciudad ya no existe. Todo está completamente destruido ... Por lo tanto, necesitan algo de información para presentarlo como una victoria que necesitan para conquistar algo — alguna ciudad — [pero] no han logrado hacer eso”.

Las celebraciones anuales del Día de la Victoria en Rusia se supone que son un gran espectáculo público aunado a una demostración del poder estatal. El desfile de este año mostró parte del poderío militar de Rusia, con su sistema de defensa antiaérea S-400 y lanzamisiles balísticos intercontinentales Yars, parte del arsenal nuclear de Moscú, pero en una notable ausencia, no se presentó una procesión masiva de tanques modernos, el orgullo del ejército ruso.

Y la visita de Von der Leyen a Kyiv subrayó el aislamiento de Putin de Europa y Occidente. Entre los visitantes más destacados en las celebraciones del Día de la Victoria de Putin se encontraban un presidente sancionado por la Unión Europea (Alexander Lukashenko de Belarús), un hombre fuerte de Asia Central (Emomali Rahmon de Tayikistán) y el líder dinástico de un petroestado (Serdar Berdymukhamedov de Turkmenistán).

En los campos de batalla de Ucrania, los reveses que sufren las fuerzas rusas en la carnicería de Bakhmut no pueden ser un contraste más marcado con la ostentación en la Plaza Roja.

Ese hecho fue señalado por Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo mercenario ruso Wagner, quien despotricó en las redes sociales contra la cúpula militar rusa.

“Hoy [los ucranianos] están rompiendo los flancos en dirección a Artemovsk [nombre ruso de Bakhmut], reagrupándose en Zaporiyia. Y una contraofensiva está a punto de comenzar”, dijo en las redes sociales este martes.

“Dicen con absoluta claridad que la contraofensiva será en tierra, no en televisión”.

El Día de la Victoria, agregó Prigozhin, pertenecía a una generación pasada.

“El Día de la Victoria es la victoria de nuestros abuelos”, dijo. “No nos hemos ganado ni un milímetro de esa victoria”.