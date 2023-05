Pros y contras de posibles destinos de Messi si se va del PSG 1:55

(CNN Español) -- La relación del PSG con Lionel Messi entró en un cono de sombras en la ciudad luz. La sanción impuesta por el Paris Saint-Germain a la estrella argentina ha empantanado aún más negociaciones para renovar el vínculo que vence el 30 de junio.

Si bien, ambas partes no se han pronunciado en las últimas horas sobre el tema, el camino del divorcio luego de dos temporadas aparece como el más potable. Las reuniones entre Jorge Messi - representante y padre del capitán de la selección argentina - y Luis Campos - director deportivo de la institución - no se han traducido en desacuerdos públicos, pero tampoco en avances en la renovación contractual.

De concretarse la partida de Lionel Messi del equipo parisino, ¿cuál podría ser su destino profesional?

Barcelona

El club catalán ha desatado un “operativo clamor” en los últimos meses para el regreso de su mayor ídolo. Su presidente Joan Laporta ha declarado: "Él sabe que tiene las puertas abiertas del club". Sus hinchas lo han vitoreado en cada partido. Xavi Hernández, su amigo y DT del equipo catalán, ha dicho: "Me encantaría que volviera y es un tema que estamos trabajando, pero no depende de mí".

Pero del dicho al hecho hay un largo trecho dice un viejo refrán. Los problemas económicos del equipo catalán son públicos y reconocidos por el propio presidente de la Real Federación Española Javier Tebas, quien dijo que el déficit del "Fútbol Club Barcelona son más de 200 millones de euros...". En abril último Tebas agregó: "Al día de hoy lo veo complicado”.

En lo estrictamente deportivo, el Barcelona está a las puertas de un nuevo título en LaLiga y su presente futbolístico goza de buena salud. Jugará la próxima temporada la Champions League, que es un anhelo que ha tenido Messi.

No obstante, por encima del club catalán aparecen negros nubarrones. La Agencia Tributaria de España y la propia UEFA, llevan a cabo una investigación contra el FC Barcelona. Y la justicia ha acusado al club de “corrupción continuada entre individuos en el campo deportivo” Es por el “Caso Negreira”, en el que se investiga supuestos pagos del Barcelona a una empresa de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de España entre 1994- 2018. Negreira estaba en cumplimiento de sus funciones en el CTA. Joan Laporta, el presidente del club catalán, ha manifestado que "la Fiscalía no ha podido demostrar que los pagos hechos a las empresas relacionadas con el señor Negreira pudieran influir en las designaciones arbitrales ni en los resultados deportivo". El club dijo que iba a colaborar con la investigación, pero negó haber sobornado al exárbitro o tratado de influir en las decisiones arbitrales.

De momento, el regreso de Messi no se avizora como una operación de fácil resolución.

Inglaterra

Para muchos especialistas la Premier League es la mejor liga del mundo. Si Messi quiere seguir jugando al más alto nivel, la liga inglesa sería un lugar ideal. Sería enfrentar un fuerte desafío profesional e implicaría un cambio importante para la vida familiar.

Carles Rexach, el llamado descubridor de Messi en el Barcelona, ha dicho en las últimas horas: “El equipo del mundo que juega como jugaba el Barcelona de hace 10 años es el Manchester City. Entonces, futbolísticamente es el equipo que encajaría perfectamente con él. Él debería hablar directamente con [Pep] Guardiola para que lo fiche y gane otra Champions y se va para tu casa”, sentenció. De concretarse esta operación, "provocaría una explosión", manifestó Rexach.

Arabia Saudita

Este país de la península arábiga es un destino de creciente interés para superestrellas que lo eligen para el epílogo de sus carreras. Tal como ha pasado con Cristiano Ronaldo, quien estampó su firma en 2022 con el club Al Nassr.

El aval del dinero no garantiza la calidad del fútbol. En las últimas horas, han aflorado las especulaciones sobre una supuesta millonaria oferta del Al Hilal para jugar allí. Este club es uno de los más populares y poderosos de Arabia Saudita.

Un impedimento importante para que se concrete esta operación, es que el argentino dijo en las últimas entrevistas que quiere ganar una nueva Champions League y seguir compitiendo por un tiempo en el más alto nivel.

De hecho, este martes 9 de mayo, un representante de Lionel Messi le dio indicios a CNN en ese sentido, al negar que el argentino hubiera firmado un acuerdo para jugar en ese país a partir de la próxima temporada, tal como indicaban algunos informes de prensa.

"Todo es falso. Lio no tomará una decisión sobre su futuro hasta que termine la Ligue 1”, dijo el portavoz de Messi luego de que la agencia agencia de noticias francesa AFP informara que la mudanza de Messi a Arabia Saudita era "un hecho", citando a una fuente cercana a las negociaciones.

Estados Unidos

La Major League Soccer (MLS) es un mercado futbolístico que crece año tras año. El inglés David Beckham, parte del grupo propietario del Inter de Miami, ha dicho en varias oportunidades que le gustaría tenerlo en su equipo. Además, al igual que sus hijos, es un fanático del rosarino. En los últimos días de abril visitó a Messi en la práctica del Paris Saint-Germain. Don Garber, comisionado de la MLS, ha calificó de “geniales” los rumores que conectan a Messi con Miami. “Si ocurriese, sería fantástico para la MLS, sería fantástico para Messi y su familia". Garber manifestó que si el hipotético escenario de tener a Messi toma vuelo, la MLS brindaría flexibilidad financiera a la franquicia del equipo de Beckham, aunque ya han negado que exista alguna negociación al respecto. Un detalle importante es que Messi y su esposa han manifestado que les gustaría en algún momento vivir en Miami, y ya compraron allí una casa frente al mar.

Argentina

El club de sus amores es Newell’s Old Boys de Rosario. No obstante, hay fuertes condicionantes. La apacible vida que Messi lleva en Europa no sería posible en su país. Una muestra de ello se vio en una parrilla de Buenos Aires cuando en marzo fue a cenar y desató un tsunami de hinchas que lo ovacionaron durante varias horas.

La crisis económica que atraviesa Argentina es otro obstáculo que no allana el camino. Se suma lo ocurrido en marzo último cuando en Rosario un supermercado de la familia de Antonella Rocuzzo fue atacado a balazos que incluyó una amenaza escrita contra Messi. El crack argentino nunca manifestó que no jugaría en Newells, pero tampoco ha dicho que sí querría hacerlo. No es imposible, pero es una montaña tan empinada como llena de obstáculos.

La inminencia de un probable adiós de París

El reloj de arena de la vida profesional de Messi con el Paris Saint-Germain tiene un destino que se acerca. La primera semana de junio en el Parque de Los Príncipes el Paris Saint-Germain recibirá en la última fecha de la liga francesa al Clermont Foot. Las oportunidades de obtener el título 11 de la liga gala aparecen de momento como altamente probables. De concretarse la coronación, podría tener como sabor a amarga miel para Messi y el propio PSG. Sería caminar en una vuelta olímpica al término de la cual cada cual tomaría un sendero distinto.