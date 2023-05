Análisis | CNN enfrenta duras críticas después de que Trump desatara una andanada de mentiras durante foro en vivo

Trump dice que aceptaría resultados de elección de 2024 bajo esta condición 0:52

(CNN) -- Es difícil ver cómo Estados Unidos se benefició del espectáculo de mentiras que se transmitió en CNN este miércoles por la noche.

Kaitlan Collins es una entrevistadora dura y conocedora. Ella le hizo verificación de los hechos a Trump durante los 70 minutos del foro en vivo. Una y otra vez le dijo a Trump que la elección no fue robada. Que no estaba amañada. Que no había evidencia de las mentiras que estaba diseminando en el escenario.

“La elección no fue manipulada, señor presidente”, le dijo Collins a Trump en un momento del evento. "No puede seguir diciendo eso toda la noche".

Sin embargo, Trump lo hizo. Con frecuencia el expresidente ignoró o interrumpió a Collins durante toda la noche mientras desataba una andanada de desinformación sobre el país, que es en lo que una gran parte del Partido Republicano sigue creyendo. Trump, una máquina de mentiras profesional, disparó falsedades a un ritmo rápido mientras usaba su bravuconería para abrumar a Collins, robando el control del escenario en algunos puntos del foro en vivo.

Trump mintió sobre las elecciones de 2020. No se hizo responsable de la insurrección del 6 de enero que esas mismas mentiras incitaron. Y se burló de las acusaciones de violación sexual de E. Jean Carroll, de las que un jurado lo encontró responsable este martes.

Y CNN lo transmitió todo. Una y otra vez. Se sentía como si fuera 2016 de nuevo. Fue la transmisión desquiciada de las redes sociales de Trump que cobró vida en el escenario. Y Collins quedó en una posición incómoda, dado que el foro en vivo se llevó a cabo frente a una audiencia republicana que aplaudió a Trump, dando una sensación de respaldo involuntario a sus vergonzosas payasadas.

Sí, se dieron algunas noticias. El foro en vivo destacó su insistencia en continuar vendiendo las mentiras electorales de 2020. Además, Trump dijo que Estados Unidos debería dejar de pagar su deuda si la Casa Blanca no está de acuerdo con los recortes de gastos republicanos, se negó a decir si quiere que Ucrania o Rusia ganen la guerra y se negó a dar una respuesta directa sobre el aborto.

Pero durante la mayor parte de la noche, los ojos de la nación estaban paralizados por el abuso de Trump de la plataforma que se le había dado. En un momento, incluso insultó a Collins, llamándola "persona desagradable", a lo que la multitud de votantes republicanos de las primarias de Nueva Hampshire estalló en vítores.

“No tenemos tiempo suficiente para verificar cada mentira que dijo”, dijo con franqueza el presentador Jake Tapper después de que terminó el evento.

El equipo de Trump estaba, naturalmente, encantado con el resultado, según los informes. “Los asesores de Trump están encantados de cómo le está yendo hasta ahora”, informó Jonathan Swan de The New York Times. “No pueden creer que esté recibiendo una hora en CNN con una audiencia que aplaude cada una de sus líneas y se ríe de cada una de sus bromas”.

Nadie más puede creerlo.

Si bien Collins recibió elogios en gran medida por su implacable verificación de los datos del expresidente, se enfrentaba a una tarea imposible. CNN y el nuevo jefe de la red, Chris Licht, se enfrentan a una furia de críticas, tanto internas como externas por el evento.

La forma en que Licht y otros ejecutivos de CNN aborden las críticas en los próximos días y semanas será crucial. ¿Defenderán lo ocurrido en el Saint Anselm College? ¿O expresarán algún arrepentimiento?

Por ahora, CNN se está defendiendo.

“Esta noche Kaitlan Collins ejemplificó lo que significa ser un periodista de clase mundial. Hizo preguntas duras, justas y reveladoras”, dijo un portavoz de la cadena. “Y ella siguió y verificó al presidente Trump en tiempo real para armar a los votantes con información crucial sobre sus posiciones a medida que ingresa a las elecciones de 2024 como el favorito republicano”.

“Ese es el papel y la responsabilidad de CNN: obtener respuestas y hacer que los poderosos rindan cuentas”, agregó.

Más críticas a CNN por el foro de Trump

“El predeciblemente desastroso foro en vivo [de CNN] fue realmente desastroso”, tuiteó el veterano de noticias de televisión Mark Lukasiewicz. “Probando de nuevo: vivir la mentira funciona. Una multitud amistosa de MAGA [Make America Great Again] se ríe constantemente, aplaude con los chistes de Trump, incluidos los ataques sexuales y el 6 de enero, y la moderadora no puede comenzar a seguirle el ritmo de mentiras AR-15”.

“Esto fue una locura, una locura total”, tuiteó Bill Carter. “Como darle un micrófono al Tío Borracho y decirle: ¡adelante!”.

“Este es el momento más bajo de CNN como organización”, dijo James Fallows en Twitter.

“ESTA es la primaria presidencial republicana de 2024”, escribió Brian Stelter en Twitter. “Mira hacia otro lado si quieres, pero así es como va a ser. ¿Deberían los medios de comunicación ignorarlo o mirarlo a la cara?”.

Hasta ese punto llegaron las quejas: “Tengo quejas, pero en realidad no culpo a CNN por tener un foro en vivo con el favorito del Partido Republicano”, argumentó Sarah Longwell. “Es bueno saber a lo que nos enfrentamos. No podemos escondernos de la lucha frente a nosotros. Trump probablemente será el nominado y debemos tener los ojos claros sobre a qué nos enfrentamos”.

“Esta fue una vista previa de lo que el periodismo estadounidense puede esperar de una campaña de 2024 protagonizada por el Sr. Trump, quien, a pesar de su ubicuidad en la vida política, rara vez ha aparecido en la televisión convencional fuera de Fox News desde que dejó el cargo”, escribió Michael Grynbaum en The New York Times.

Justin Baragona dijo que CNN se alejaba del foro en vivo con muchas críticas... “Al mismo tiempo, siento que Kaitlan Collins lo está haciendo lo mejor que puede en esta situación”, agregó. (Twitter)

“Chris Licht dijo que no permitiría que nadie en su red dijera que está lloviendo cuando no es así”, señaló Alex Sherman. “Pero ahora dejó entrar a alguien que dice que está lloviendo cuando no, y agregó cientos de personas para aplaudir cuando lo hace”.

“Trump parecía tener una importante ventaja de local sobre Collins”, escribió Jeremy Barr de The Washington Post.

“Apoyos a [Collins] que estaba en una posición imposible pero hizo un trabajo heroico al verificar los hechos de Trump en todo el foro en vivo”, tuiteó Peter Baker. “No es una tarea fácil dada la cantidad de cosas falsas que dijo en tan poco tiempo”.

“Incluso en un mundo en el que [Collins] estaba corrigiendo todas las mentiras de Trump a medida que se pronunciaban, y estamos bastante lejos de ese mundo, la multitud que rebuznaba haría que Trump pareciera el vencedor”, sostuvo Jonathan Chait.

“Esto no fue culpa de Kaitlin Collins”, dijo Charlie Sykes en Twitter. “El formato era imposible y los jefes de CNN deberían haberlo sabido”.

“Este formato la programó a ella, y al país, para el fracaso”, repitió Tom Nichols en Twitter.

“Esto no es culpa de [Collins] (ella está haciendo lo mejor que puede), pero este es un géiser de desinformación que no se puede verificar en tiempo real”, agregó Dan Pfeiffer.

Los políticos demócratas estaban furiosos: “CNN debería avergonzarse de sí mismo”, dijo la representante Alexandria Ocasio-Cortez en Twitter.

Seung Min Kim informó que los televisores del Air Force One, que "siempre" sintonizan CNN, se cambiaron para mostrar MSNBC durante el foro en vivo.