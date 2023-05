Ecuador y China firman tratado de libre comercio que busca potenciar exportaciones no petroleras

La estrategia del Gobierno para enfrentar al crimen organizado 2:34

(CNN Español) -- El Gobierno de Ecuador y el Ministerio de Comercio de China informaron este miércoles que se concretó la firma del tratado de libre comercio entre los dos países luego de diez meses de negociaciones. La firma del acuerdo se dio anoche en un evento simultáneo que reunió a las principales autoridades comerciales de los dos países tanto en Quito como en Beijing. También participó el presidente Guillermo Lasso.

Lasso señaló este miércoles en Twitter que esta es una “buena noticia” para el país y una muestra del fortalecimiento de las relaciones con China.

“Hoy firmamos el acuerdo comercial con China que nos abre un mercado de 1.400 millones de consumidores”, expresó Lasso.

En tanto, el Ministerio de Comercio de China indicó en un comunicado que el acuerdo de libre comercio permitirá mayor apertura, y un entorno comercial más favorable, conveniente y estable.

“Estimulará aún más el potencial de la cooperación comercial y de inversión entre los dos países y promoverá la mejora integral de la cooperación económica y comercial entre China y Ecuador”, precisaron las autoridades chinas.

La Secretaría de Comunicación de Ecuador señaló que con el acuerdo se estima que habrá un crecimiento de exportaciones no petroleras de entre US$ 3.000 millones y US$ 4.000 millones adicionales en los próximos siete años.

El acuerdo es considerado por las autoridades ecuatorianas como un “hito en la política comercial del país”.

“El TLC con China transformará varios sectores de agroexportación y bajará costos de producción de la industria”, señaló este miércoles el ministro de Producción de Ecuador, Julio José Prado.

El tratado con China permitirá que la oferta exportable de Ecuador tenga mejores condiciones de acceso, que nuevos productos entren a China con aranceles más bajos, un acceso a tecnología a mejor precio, materia prima más barata, entre otros puntos que destaca el Gobierno ecuatoriano en su comunicado.

Tras la firma del acuerdo de libre comercio los dos países continuarán con los trámites internos para que este tratado pueda entrar en vigor.

En el caso de Ecuador, la Corte Constitucional deberá realizar la revisión del documento, y posteriormente la Asamblea Nacional deberá votar por la ratificación o rechazo del texto firmado por las autoridades comerciales de China y Ecuador.

La ratificación del acuerdo permitirá que sea implementado.