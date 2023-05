Pence testifica ante jurado investigador que indaga sobre Trump 1:49

(CNN Español) -- CNN organizó este miércoles por la noche en Nueva Hampshire un foro en vivo con el precandidato republicano a la presidencia para las elecciones de 2024 y expresidente Donald Trump.

A lo largo de la noche, Trump respondió a preguntas sobre una amplia gama de temas de parte de los republicanos de Nueva Hampshire y de los votantes no declarados que planean participar en las primarias presidenciales republicanas de 2024.

Trump hizo muchas afirmaciones falsas y sin fundamento sobre las elecciones de 2020, la violencia del 6 de enero de 2021, la economía y su gestión de los registros tras dejar la Casa Blanca.

Aquí hay una verificación de hechos sobre algunas de las otras afirmaciones de Trump durante el foro en vivo.

Elecciones de 2020

Pocos minutos después de comenzar el foro en vivo, Trump afirmó que las elecciones de 2020 estuvieron "amañadas".

Los hechos primero: Esta es una mentira habitual de Trump. Perdió las elecciones de 2020 ante Biden limpiamente, por 306 votos contra 232, en el Colegio Electoral. Biden obtuvo además más de 7 millones de votos más que Trump. La propia campaña de Trump y altos funcionarios de su administración no encontraron pruebas de sus afirmaciones de fraude generalizado.

Por Tara Subramaniam, de CNN.

Identificación de votantes

Hablando de las próximas elecciones presidenciales de 2024, Trump dijo: "Espero que tengamos elecciones muy honestas. Deberíamos tener identificación de votantes".

Los hechos primero: Es engañoso, en el mejor de los casos, que Trump afirme que la identificación del votante no existe actualmente en las elecciones estadounidenses.

Hay varias situaciones en las que sería legal votar sin mostrar un documento de identidad, específicamente en los 15 estados (más la ciudad de Washington) que dependen de otras formas de verificación del votante. En el resto de los estados, los votantes están obligados a presentar algún tipo de identificación antes de depositar su voto.

Es cierto que la mayoría de los demócratas se han opuesto a leyes más estrictas de identificación de los votantes en el pasado, pero con el argumento de que estas leyes podrían privar del derecho al voto a los votantes que no tuvieran acceso a la identificación necesaria, no con el fin de obtener votos ilegalmente.

Los republicanos han esgrimido esta postura demócrata sobre las leyes de identificación de votantes para tachar a los demócratas de cómplices del fraude electoral, a pesar de que el fraude electoral es extremadamente inusual y de que incluso los estados que no exigen identificación disponen de otros métodos para evitar el fraude, como la comprobación de firmas.

Por Tara Subramaniam, de CNN.

Impacto de agentes de inteligencia en las elecciones

Como parte de su argumento de que las elecciones de 2020 fueron "amañadas", Trump afirmó que 51 agentes de inteligencia "marcaron una diferencia de 16 puntos" en el resultado de las elecciones.

Los hechos primero: No hay pruebas de esto.

Trump parece haberse referido a una carta firmada por exagentes de inteligenciak, semanas antes de las elecciones de 2020. La carta afirmaba que la publicación de correos electrónicos supuestamente pertenecientes al hijo del entonces candidato Joe Biden, Hunter, que había estado generando historias sensacionales en los medios de derecha, tenía "todas las características clásicas de una operación de información rusa".

No ha surgido ninguna prueba de la implicación rusa en la publicación de esos correos electrónicos, y los republicanos han argumentado que la carta ayudó a desacreditar historias negativas sobre la familia Biden justo antes de las elecciones. Pero tampoco hay pruebas de que la carta influyera en el resultado de las elecciones.

Por Curt Devine, de CNN.

Seguridad durante la insurrección del 6 de enero

El expresidente Donald Trump trató de culpar a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por la violencia del 6 de enero de 2021 –cuando los propios partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio estadounidense–, alegando que ella estaba "a cargo" de la seguridad ese día.

Los hechos primero: Esto es falso. La presidenta de la Cámara no está a cargo de la seguridad del Capitolio. Eso es responsabilidad de la Junta de Policía del Capitolio, que supervisa a la Policía del Capitolio de Estados Unidos y aprueba las solicitudes de asistencia de la Guardia Nacional.

El exsecretario de Defensa interino de Trump, Chris Miller, también dijo a los legisladores que nunca recibió una orden formal de Trump de tener 10.000 soldados listos para ser enviados al Capitolio aquel 6 de enero. "No hubo ninguna instrucción, no hubo ninguna orden del presidente", dijo Miller.

El ex secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, envió un correo electrónico diciendo que la Guardia Nacional estaría presente para "proteger a la gente pro-Trump" en el período previo a la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos, según el informe publicado por la Comisión del 6 de enero.

Por Zachary Cohen, de CNN.

Precios de la gasolina e independencia energética

Trump afirmó que los precios de la gasolina son más altos en el Gobierno de Biden que bajo su administración, y que Biden acabó con la independencia energética de Estados Unidos.

Los hechos primero: Las afirmaciones de Trump sobre los precios de la gasolina son engañosas. Trump afirmó este miércoles que consiguió que los precios de la gasolina bajaran a US$ 1,87 por galón –e "incluso más bajos"–, pero que aumentaron a US$ 7, 8 o incluso US$ 9 por galón con Biden. Mientras que el precio de un galón de gasolina regular cayó brevemente a US$ 1,87 (y más bajo) durante la pandemia de covid-19, en 2020, el promedio nacional para la gasolina regular en el último día de Trump en el cargo, el 20 de enero de 2021, fue mucho más alto que eso: US$ 2,393 por galón, según datos proporcionados a CNN por la American Automobile Association. Este jueves, la media nacional del precio de la gasolina era de US$ 3,53 por galón, según los datos de la AAA, no de US$ 6, US$ 7 u US$ 8 por galón. California, el estado con los precios más altos, como es habitual, tuvo una media de US$ 4,8 dólares por galón de gasolina regular, según la AAA.

La afirmación de Trump de que Biden acabó con la independencia energética estadounidense es falsa, incluso si Trump hablaba específicamente de energía no renovable. La producción estadounidense de crudo en 2022 fue la segunda más alta registrada, solo por detrás de la producción en 2019, en la era Trump, y la producción a principios de 2023 ha estado cerca de máximos históricos. La producción estadounidense de gas natural seco estableció un nuevo récord en 2022. Lo mismo ocurrió con las exportaciones estadounidenses de crudo y productos petrolíferos.

Biden también ha aprobado algunos proyectos significativos de combustibles fósiles, incluido el controvertido proyecto de perforación petrolera Willow Alaska, y su administración superó a la de Trump en lo que respecta a la aprobación de permisos de perforación de petróleo y gas en los dos primeros años de Biden en el cargo.

Por Ella Nilsen, de CNN.

Llamada telefónica al secretario de Estado de Georgia

Preguntado por la ahora famosa llamada telefónica que le hizo al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y a su personal sobre los resultados electorales, Trump afirmó que "no les pedí que encontraran nada".

Los hechos primero: Esta es una afirmación descaradamente falsa, ya que CNN y otras organizaciones obtuvieron grabaciones de la llamada, en la que Trump sugiere repetidamente que los funcionarios electorales de Georgia deberían ser capaces de encontrar miles de votos y papeletas fraudulentas. En concreto, Trump dijo: "Solo quiero encontrar 11.780 votos", uno más de los que perdió.

Trump también le dijo a Raffensberger, un funcionario del Partido Republicano: "Creemos que si se comprueban las firmas, una comprobación real de las firmas que se remontan en el condado de Fulton, se encontrará al menos un par de cientos de miles de firmas falsificadas de personas que han sido falsificadas".

Vale la pena señalar que las afirmaciones de Trump sobre firmas falsificadas y votos perdidos o mal contados tampoco tenían fundamento. El estado certificó sus resultados electorales tres veces bajo la dirección de Raffensperger y no encontró ningún fraude electoral masivo.

Por Tara Subramaniam, de CNN.

La violencia del 6 de enero

Trump afirmó que "un par" de los alborotadores "probablemente se descontrolaron" el 6 de enero de 2021 en el Capitolio, comparando la insurrección con protestas de izquierda que se tornaron violentas en otras ciudades.

Los hechos primero: Esta afirmación es falsa. Cientos de alborotadores han sido acusados de violencia contra la policía el 6 de enero y el hecho de que Trump minimice la violencia y confunda la insurrección con las protestas por la justicia social no reconoce la gravedad del ataque al Capitolio.

La revuelta del 6 de enero, protagonizada por los partidarios de Trump que invadieron el Capitolio, ha dado lugar a la mayor respuesta de las fuerzas del orden en la historia moderna, debido a la enorme violencia desplegada sobre el terreno, especialmente contra la policía, ese día.

El número de alborotadores del 6 de enero que han sido acusados de violencia contra la policía se cuenta por centenares.

Según el Departamento de Justicia esta semana, 346 personas se enfrentan a cargos federales por agredir, resistirse u obstaculizar a agentes u otros empleados. Esto incluye a más de 100 personas acusadas de utilizar un arma o causar lesiones graves a un agente. Unas cinco docenas se han declarado culpables de delitos graves por este tipo de delitos.

Y el FBI sigue buscando información para identificar a más de 220 personas más que podrían haber cometido delitos violentos en el recinto del Capitolio.

Incluso los jueces federales nombrados por Trump han rebatido las afirmaciones de que los alborotadores de izquierda en Portland, por ejemplo, actuaron de manera similar a la multitud pro-Trump el 6 de enero.

El juez Trevor McFadden escribió al tratar el caso de un alborotador del 6 de enero en 2021: "Aunque tanto los alborotadores de Portland como los del 6 de enero atacaron edificios federales, los acusados de Portland atacaron principalmente por la noche, lo que significa que se ensañaron contra un palacio de justicia en gran parte desocupado. En cambio, los alborotadores del 6 de enero atacaron el Capitolio a plena luz del día. Y muchos entraron en él".

Y otro juez federal de la ciudad de Washington, Carl Nichols, escribió: "La conducta de los alborotadores de Portland, aunque obviamente grave, no tenía como objetivo un procedimiento prescrito por la Constitución y establecido para garantizar una transición pacífica del poder. Tampoco los alborotadores de Portland, a diferencia de los que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos en 2021, lograron traspasar las defensas exteriores de los edificios".

El rol de la policía el 6 de enero

Trump dijo que el policía que disparó a la alborotadora pro-Trump Ashli Babbitt era un "matón" que "fue a la televisión a jactarse de haberla matado".

Los hechos primero: El agente de la Policía del Capitolio de Estados Unidos involucrado en el hecho, el teniente Michael Byrd, estaba defendiendo el vestíbulo de la presidenta de la Cámara de Representantes, adyacente a la propia Cámara Baja, en el edificio del Capitolio, durante los disturbios. El disparo mortal de Babbitt se produjo cuando una multitud intentaba empujar a través de la puerta del vestíbulo de la presidencia mientras la Cámara de Representantes seguía en sesión, según la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes que investigó los hechos el 6 de enero.

La Policía del Capitolio declinó emprender acciones disciplinarias contra Byrd, afirmando que habían "determinado que la conducta del agente fue legal y estaba dentro de la política del Departamento". El Departamento de Justicia también dijo que no procesaría a Byrd, alegando que no había "pruebas suficientes" para sustentar un caso penal.

Posteriormente, Byrd concedió una entrevista a "NBC Nightly News", en la que dijo que actuó porque "había una amenaza y un peligro inminentes para los miembros del Congreso". Byrd dijo durante la entrevista que se presentó públicamente después de haber sido el centro de agresiones en los círculos de derecha.

Por Hannah Rabinowitz, de CNN.

El caso E. Jean Carroll

Un día después de que un jurado federal de Manhattan declarara que Trump abusó sexualmente y difamó a la escritora E. Jean Carroll, Trump afirmó que el jurado del juicio civil determinó que no la violó y dijo que "tampoco hizo nada más".

"Dijeron que él no la violó, y yo tampoco hice nada más", dijo Trump.

Los hechos primero: Esta declaración requiere más contexto. Aunque el jurado no consideró que Carroll hubiera probado la violación, sí consideró que ella probó que Trump cometió abuso sexual, suficiente para considerarlo responsable de la agresión.

Carroll alegó que Trump la violó en una tienda Bergdorf Goodman a mediados de la década de 1990 y luego la difamó al negar su demanda.

En la demanda civil, el jurado tuvo que determinar si el equipo legal de Carroll probó que Trump cometió agresión contra Carroll por preponderancia de las pruebas.

Aunque no determinó que el equipo de Carroll había probado la violación –la ley del estado dice que una persona es responsable de violación cuando una persona obliga a tener relaciones sexuales a otra persona sin su consentimiento–, sí consideró que probaron que Trump cometió abuso sexual.

El jurado había sido instruido de que una persona es responsable de abuso sexual cuando somete a otra persona sin su consentimiento a contacto sexual, lo que según la ley de Nueva York significa "cualquier tocamiento de las partes sexuales u otras partes íntimas de una persona con el propósito de satisfacer el deseo sexual de cualquiera de las partes".

Por Nicki Brown, de CNN.

Inflación

Trump afirmó que la inflación durante la presidencia de Biden ha alcanzado el nivel más alto en 52 años.

Los hechos primero: Esto es falso. La tasa de inflación ha sido alta según los estándares históricos, pero no se ha acercado a un máximo de medio siglo.

El pasado mes de junio, la tasa de inflación interanual alcanzó el 9,1 %, su nivel más alto desde finales de 1981, un repunte causado por diversos factores, como la guerra de Ucrania, la pandemia mundial y su efecto en el comportamiento de los consumidores, y las interrupciones de la cadena de suministro. Pero 41 años no se redondean a 52 años y, lo que es más importante, la inflación interanual ha descendido durante 10 meses consecutivos, alcanzando el 4,9 %, en abril, según el índice de precios al consumidor.

Por Alicia Wallace, de CNN.

Otros presidentes y el manejo de archivos

Trump afirmó que otros presidentes se llevaron documentos cuando abandonaron la Casa Blanca, entre ellos Barack Obama, Richard Nixon y Ronald Reagan.

"La Ley de Registros Presidenciales no es criminal. Yo me llevé los documentos. Se me permite hacerlo. ¿Sabe quién más se los llevó? Obama se los llevó, Nixon se los llevó. Reagan se los llevó".

Los hechos primero: No es cierto que otros expresidentes se llevaran documentos después de dejar el cargo, como señaló la Administración de Archivos Nacionales y Administración de Documentos (NARA) en una declaración en 2022. En realidad, se concedió a la NARA la custodia de los archivos presidenciales de los anteriores presidentes (empezando por Ronald Reagan) en cuanto estos dejaron el cargo, tal y como exige la Ley de Registros Presidenciales. Además, fue la NARA, y no esos presidentes, quien trasladó esos documentos fuera de la capital de la nación a instalaciones de archivo temporales gestionadas por la NARA, cerca de donde se construirían sus bibliotecas presidenciales permanentes.

Después de que Trump comenzara a hacer estas afirmaciones falsas el año pasado, la NARA emitió una declaración, en octubre de 2022, diciendo que obtuvo la custodia física y legal de los registros de Obama, Clinton, Reagan, George H.W. Bush y George W. Bush "cuando esos presidentes dejaron el cargo". Decía sobre las instalaciones temporales a las que se trasladaron los documentos: "Todas esas instalaciones temporales cumplían estrictas normas archivísticas y de seguridad, y han sido gestionadas y atendidas exclusivamente por empleados de la NARA". Los informes que indican o implican que esos archivos presidenciales estaban en posesión de los expresidentes o de sus representantes, después de que dejaran el cargo, o que los archivos estaban alojados en condiciones deficientes, son falsos y engañosos".

En otras palabras, no hay equivalencia entre cómo manejó Trump los documentos presidenciales y cómo lo hicieron esos presidentes anteriores. En el caso de Trump, los documentos presidenciales encontrados en Mar-a-Lago, incluidos los documentos marcados como clasificados, estaban en posesión de Trump a pesar de los numerosos intentos tanto de la NARA como del Departamento de Justicia por recuperarlos.

En una declaración del 24 de abril, el consejero general de la NARA, Gary M. Stern, aclaró que la NARA envió miembros del personal a la Casa Blanca en las últimas semanas de la Administración Trump "para ayudar con el traslado de los registros físicos (incluidos los artefactos), en coordinación con el equipo del Departamento de Defensa que la NARA empleó para transportar los registros del complejo de la Casa Blanca a los Archivos Nacionales".

Stern señaló que la asistencia prestada estaba en línea con lo que la NARA había hecho para las tres transiciones presidenciales anteriores.

Por último, Trump tiene razón en que la Ley de Registros Presidenciales no es una ley penal. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha dejado en claro que Trump está siendo investigado por los registros clasificados que la NARA encontró en cajas que devolvió un año después de dejar el cargo, y por sus acciones posteriores. La investigación penal del Departamento de Justicia sigue centrándose en el posible mal manejo de información de seguridad nacional y registros federales, así como en posibles intentos de Trump u otros de obstruir la justicia después de que se conociera la investigación penal.

Por Tara Subramaniam, de CNN.

Ayuda a Ucrania

Trump afirmó que Estados Unidos ha proporcionado US$ 171.000 millones "hasta ahora" a Ucrania en su guerra contra Rusia, mientras que la Unión Europea ha dado acumulativamente US$ 20.000 millones en ayuda. También afirmó que EE.UU. está "regalando tanto" que "ahora mismo no tenemos munición para nosotros".

Los hechos primero: Ambas afirmaciones son falsas. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania US$ 36.900 millones en ayuda militar. Y aunque algunos arsenales de armas estadounidenses y europeos se han agotado, la afirmación de que EE.UU. no tiene municiones es falsa.

Las Fuerzas Armadas y la industria de defensa de Estados Unidos están planeando aumentar la producción de munición crítica que se envía a Ucrania para llenar las existencias estadounidenses. El Ejército estadounidense tiene previsto aumentar en un 500 % la producción de proyectiles de artillería de 155 mm; en aproximadamente un 33 %, la de misiles de alcance medio tierra-tierra de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes guiados (GMLRS) al año; duplicar la producción de misiles antitanque Javelin, y aumentar la producción de misiles antiaéreos Stinger a un mínimo de 60 al mes.

Por Haley Britzkey, de CNN.

Clasificación de los documentos

Trump afirmó que los documentos clasificados de la Casa Blanca fueron "desclasificados automáticamente" cuando se los llevó a Mar-a-Lago.

Los hechos primero: No hay pruebas que respalden esta afirmación. Trump y su equipo no han aportado ninguna prueba de que Trump realmente llevara a cabo algún tipo de desclasificación amplia de los documentos que acabaron en Mar-a-Lago, y, hasta ahora, sus abogados no han argumentado en particular en sus presentaciones judiciales que Trump lo hiciera.

El Departamento de Justicia dijo en una presentación judicial de agosto de 2022 que los representantes de Trump nunca afirmaron que los documentos habían sido desclasificados, ni en enero de 2022, cuando entregaron voluntariamente 15 cajas que incluían 184 documentos únicos con marcas de clasificación, ni en junio de 2022, cuando el equipo de Trump respondió a una citación devolviendo otro lote que incluía 38 documentos únicos adicionales con marcas de clasificación.

Además, 18 ex altos funcionarios de la administración Trump, incluidos dos ex secretarios generales de la Casa Blanca que hablaron en el registro, dijeron a CNN en ese momento que nunca escucharon hablar de una orden de desclasificación permanente de Trump cuando estaban sirviendo en la administración y que ahora creen que la afirmación es falsa. Los exfuncionarios usaron palabras como "ridículo", "disparatado" y "patrañas".

"Un disparate total", dijo una persona que sirvió como alto funcionario de la Casa Blanca. "Si eso es cierto, ¿dónde está la orden con su firma? Si ese fuera el caso, habría habido un tremendo rechazo por parte de la Comunidad de Inteligencia y el Departamento de Defensa, que casi con toda seguridad habría llegado a conocimiento de las Comisiones de Inteligencia y de Servicios Armados en el Congreso".

Por Hannah Rabinowitz, de CNN.

El muro fronterizo

Trump afirmó que había terminado su prometido muro en la frontera con México.

"Sí terminé el muro. Construí un muro", dijo. "Construí cientos de millas de muro, y lo terminé, y luego dije que tenemos que construir algunos más".

Los hechos primero: No es cierto que Trump haya terminado el muro fronterizo. Según un informe oficial de "Estado del muro fronterizo", redactado por Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dos días después de que Trump dejara el cargo, se habían completado alrededor de 458 millas (unos 732 kilómetros) de muro en el gobierno de Trump, pero alrededor de 280 millas (unos 448 kilómetros) más que habían sido identificadas para la construcción del muro no se habían completado. El informe dijo que en ese momento, solo 52 millas (unos 83 kilómetros) de nuevo muro se habían construido en lugares donde anteriormente no existían barreras.

El informe, proporcionado a Priscilla Álvarez, de CNN, dice que, de esas 280 millas que quedaban por recorrer, alrededor de 74 millas (unos 118 kilómetros) estaban "en la fase de preconstrucción y aún no se han adjudicado, en lugares donde no existen barreras actualmente", y que 206 millas (unos 329 kilómetros) estaban "actualmente bajo contrato, en lugar de diseños ruinosos y obsoletos y en lugares donde no existían barreras anteriormente".

Por Daniel Dale, de CNN.

Ley de Registros Presidenciales

Trump afirmó este miércoles por la noche que tenía "todo el derecho bajo la Ley de Registros Presidenciales" a guardar documentos clasificados de su presidencia después de dejar el cargo. "Tengo el derecho absoluto de hacer lo que quiera con ellos", dijo.

Los hechos primero: La afirmación de Trump es falsa.

La Ley de Registros Presidenciales dice que en el momento en que un presidente deja su cargo, los Archivos Nacionales y la Administración de Registros obtienen la custodia legal y el control de todos los registros presidenciales de su administración. Nada en la ley dice que deba haber una negociación entre un expresidente y la NARA sobre la devolución de documentos presidenciales por parte de un expresidente, y mucho menos que deba haber habido una batalla de meses después de que la NARA se pusiera en contacto por primera vez con el equipo de Trump, en 2021, para tratar de obtener algunos de los registros que no habían sido entregados al final de su presidencia.

La frase clave de la Ley de Registros Presidenciales es inequívoca: "Al concluir el mandato de un presidente, o si un presidente cumple mandatos consecutivos al concluir el último mandato, el archivador de Estados Unidos asumirá la responsabilidad de la custodia, el control y la preservación de los registros presidenciales de ese presidente, así como el acceso a los mismos".

Jason R. Baron, exdirector de Litigios de la NARA, dijo a CNN en un correo electrónico, en marzo de 2023: "El expresidente está simplemente equivocado en cuestión de derecho. A partir del mediodía del 20 de enero de 2021, cuando el presidente Biden tomó posesión de su cargo, todos los registros presidenciales de la administración Trump pasaron a estar bajo la custodia legal del archivador de Estados Unidos. Y punto. Eso significa que ningún registro presidencial debería haber sido transferido nunca a Mar-a-Lago, y que no había más que hablar o negociar".

Timothy Naftali, historiador presidencial de CNN, profesor de la Universidad de Nueva York y exdirector de la Biblioteca Presidencial Richard Nixon, calificó la afirmación de Trump de "disparate" y dijo que la descripción que hace el expresidente de la Ley de Registros Presidenciales es "una cuestión de fantasía", urdida para permitir a Trump "fingir que es una víctima".

La ley, dijo Naftali –en marzo de 2023–, deja claro que los documentos que Trump tenía en Mar-a-Lago son registros presidenciales que pertenecen legalmente al público y están legalmente obligados a estar bajo la custodia de la NARA. La ley "no da cabida a debates y discusiones entre los asesores presidenciales y los Archivos Nacionales al final de una presidencia" sobre tales registros, dijo Naftali.

En abril de 2023, la Sociedad de Archivadores Estadounidenses, una asociación profesional, publicó su propia verificación de hechos de la afirmación de Trump, diciendo que es "patentemente falsa".

Por Katelyn Polantz, de CNN.

Negociando con la NARA sobre los documentos

Trump dijo en repetidas ocasiones que su equipo estaba negociando con los Archivos Nacionales sobre sus registros presidenciales después de dejar el cargo, acusando al Departamento de Justicia de escalar innecesariamente la situación con el registro del FBI en Mar-a-Lago, en agosto de 2022.

"Estábamos negociando con la NARA. De repente allanan nuestra casa", dijo Trump este miércoles por la noche.

Los hechos primero: La declaración de Trump tiene algunos problemas. En primer lugar, no hay ninguna disposición para negociar sobre los registros presidenciales al final de un mandato. En segundo lugar, Trump omitió varios acontecimientos clave antes del registro del FBI en el complejo turístico de Trump, en Florida. Los representantes de Trump habían mantenido conversaciones con los Archivos Nacionales durante meses antes de que enviaran 15 cajas. En ellas, los Archivos encontraron muchos registros con marcas clasificadas, lo que llevó a la agencia a involucrar al Departamento de Justicia.

Los investigadores penales federales querían que el FBI y la Comunidad de Inteligencia revisaran los documentos devueltos por posibles daños a la seguridad nacional. Casi al mismo tiempo, los fiscales visitaron Mar-a-Lago para tratar de asegurarse de que todos los registros clasificados volvían a estar en posesión del Gobierno federal, en seguimiento de una citación del jurado investigador, de mayo de 2022, que buscaba todos los registros clasificados en posesión de Trump.

Los abogados de Trump entregaron un sobre envuelto en cinta adhesiva con algunas docenas de documentos más.

Pero entonces, los fiscales desarrollaron evidencia adicional de que aún más registros clasificados todavía se guardaban en Mar-a-Lago, y que los documentos en una sala de almacenamiento cerrada que los investigadores habían notado que contenía cajas habían sido ocultados y retirados de la habitación.

Esa serie de acontecimientos durante el verano de 2022 –específicamente las dudas que suscitó que alguien dentro de Mar-a-Lago tratara de obstruir a los investigadores federales para que no encontraran registros que Trump no entregó en respuesta a una citación del jurado investigador– proporcionó algunas de las bases para que el Departamento de Justicia obtuviera la aprobación judicial para registrar el club.

Por Katelyn Polantz, de CNN.

Aborto

Al defender su postura sobre el aborto, Trump acusó a los demócratas y a Hillary Clinton de apoyar el aborto hasta avanzado el tercer trimestre, diciendo que "matarán al bebé en el noveno mes".

Los hechos primero: Esto es engañoso.

La postura de Clinton era que las madres cuya salud o vida estén en peligro deberían poder interrumpir el embarazo en cualquier momento hasta el nacimiento. Los abortos tardíos son inusuales. En 2020, menos del 1 % de los abortos en Estados Unidos se produjeron a las 21 semanas o más, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La gran mayoría de los abortos (93 %) se produjeron a las 13 semanas o antes.

Según el fallo del caso Roe vs. Wade, los estados tenían autoridad para regular o prohibir el aborto en el tercer trimestre, salvo cuando fuera necesario para preservar la vida o la salud de la madre.

Por Deidre McPhillips, de CNN.

Recortes de impuestos

Trump se jactó de haber conseguido para los estadounidenses los mayores recortes de impuestos de la historia, lo que contribuyó a impulsar una economía fuerte.

"Hemos creado la mayor economía de la historia. Una gran parte de esa economía fue que les conseguí los mayores recortes de impuestos en la historia de nuestro país, mayores que los recortes de Reagan", dijo Trump, refiriéndose a la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017.

Los hechos primero: Trump se equivoca. Al menos dos análisis han concluido que la ley no fue la mayor de la historia, aunque difieren en su clasificación.

La ley introdujo numerosos cambios permanentes y temporales en el código tributario, incluida la reducción de los tipos del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

El Departamento del Tesoro ha examinado el tamaño de los recortes de impuestos anteriores y ha descubierto que, desde 1968, otros tres proyectos de ley de recortes fiscales han sido mayores, incluido el paquete de 1981 del expresidente Ronald Reagan y dos proyectos de ley aprobados por el expresidente Barack Obama para ampliar recortes fiscales anteriores firmados por el expresidente George W. Bush.

El Tesoro midió el tamaño de los recortes de impuestos teniendo en cuenta los efectos en los ingresos federales que han tenido los proyectos de ley, medido como porcentaje del producto interior bruto. En otras palabras, la cantidad de ingresos federales que el proyecto de ley recorta como una porción de la economía. El recorte de Reagan, en 1981, fue del 2,9 % del PIB. Las ampliaciones de los recortes fiscales de Obama, en 2010 y 2012, fueron del 1,3 % y el 1,8 %, respectivamente.

El recorte de impuestos de Trump, por el contrario, se estimó en alrededor del 1,1 % del PIB anual.

El Comité para un Presupuesto Federal Responsable encontró que el marco para los recortes de impuestos de Trump sería el octavo más grande desde 1918, como porcentaje del producto interno bruto.

Por Tami Luhby, de CNN.

La situación de Mike Pence el 6 de enero

Trump dijo que no cree que el entonces vicepresidente Mike Pence estuviera "en peligro" durante las varias horas que una turba pro-Trump asedió el edificio del Capitolio, el 6 de enero de 2021.

Los hechos primero: Aunque la creencia de Trump es subjetiva, esta declaración omite detalles clave.

Aunque Pence fue evacuado a salvo del Senado, enjambres de alborotadores fueron grabados en video moviéndose por el edificio del Capitolio coreando "¡cuelguen a Mike Pence!".

Otras amenazas proferidas a Pence por miembros de la turba incluyeron "Si Pence cede, vamos a arrastrar a estos malditos por las calles", y que Pence "no es más que un traidor" y "merece arder con el resto de ellos".

El propio Pence dijo que las "imprudentes palabras del expresidente pusieron en peligro a mi familia y a todos los que estaban en el Capitolio ese día, y sé que la historia hará responsable a Donald Trump".

Por Hannah Rabinowitz, de CNN.

Sobre la OTAN

Trump sugirió que fue capaz de conseguir que los miembros europeos de la OTAN aumentaran sus compromisos de gasto en defensa allí donde sus predecesores habían fracasado.

"Conseguí que pusieran cientos de miles de millones de dólares que no estaban pagando bajo Obama y Bush y todos estos otros presidentes", dijo Trump.

Los hechos primero: Esto es engañoso. Si bien el gasto en defensa de los miembros europeos de la OTAN aumentó durante la era Trump, su gasto había estado aumentando antes de que asumiera el cargo, incluso durante el gobierno de Obama.

La OTAN señala en su sitio web que 2022 fue "el octavo año consecutivo de aumento del gasto en defensa en todos los aliados europeos y Canadá".

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dio crédito a Trump por asegurar aumentos en el gasto de defensa de los miembros europeos de la OTAN, pero el gasto de esos países también había aumentado en los últimos dos años de la administración Obama tras la anexión de Crimea, perteneciente a Ucrania, por parte de Rusia, en 2014, y el nuevo compromiso ese año con la directriz que pide a los miembros de la OTAN gastar al menos el 2 % de su PIB en defensa.

Por Tara Subramaniam, de CNN.

Votos emitidos en Wisconsin

Entre la letanía de falsedades dichas por Trump sobre las elecciones de 2020, afirmó que "se emitieron tantos votos ilegales en Wisconsin" y que "en Milwaukee, Wisconsin, tuvieron tantos votos ilegales".

Los hechos primero: No hay pruebas de que se hayan emitido votos ilegales en Wisconsin. Un recuento solicitado por la campaña de Trump confirmó específicamente el resultado inicial que establecía la victoria de Joe Biden en el estado.

El condado de Milwaukee, el más grande de Wisconsin, certificó sus resultados de las elecciones generales presidenciales tras el recuento solicitado, que determinó que Biden obtuvo en realidad una pequeña ganancia neta de votos.

Es posible que Trump se refiriera a una sentencia de la Corte Suprema del Estado, de julio de 2022, que prohíbe el uso en futuras elecciones de la mayoría de los buzones de entrega para votos en ausencia en Wisconsin. Trump ha utilizado ese fallo para renovar sus afirmaciones de que ganó Wisconsin porque se utilizaban este tipo de urnas.

El presidente de la Asamblea de Wisconsin, el republicano Robin Vos, dijo que Trump incluso lo llamó después del fallo con la esperanza de lanzar un nuevo esfuerzo para descertificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado, lo que es constitucionalmente imposible en este momento. Además, el fallo no significa que el uso de buzones de entrega para votos en ausencia en las elecciones de 2020 fuera ilegal.

Por Tara Subramaniam, de CNN.