Entradas para el Mundial Sub-20 en Argentina: precios, dónde y cómo comprar

(CNN Español) -- Ya están disponibles las entradas para el Mundial Sub-20 de fútbol, que se jugará en Argentina a partir del sábado 20 de mayo y hasta el 11 de junio.

La FIFA anunció este sábado que los boletos para todos los partidos se pueden adquirir a través de la plataforma Deportick, el mismo portal por el que se vendieron las entradas para los partidos amistosos de la selección mayor.

Antes de la compra es necesario crear un usuario personal en Deportick con una dirección de correo electrónico. Luego se selecciona el partido para el cual se desea obtener entradas, teniendo en cuenta que cada usuario puede comprar un máximo de ocho boletos por partido.

En total, se jugarán 52 partidos entre las selecciones juveniles masculinas de 24 países, divididas en seis grupos.

La selección argentina, esta vez local y dirigida por el exfutbolista Javier Mascherano, forma parte del Grupo A, y se enfrentará a Uzbekistán, Nueva Zelandia y Guatemala.

Asimismo, el Grupo B está conformado por Estados Unidos, Fiji, Ecuador y Eslovaquia.

En el Grupo C, se enfrentarán Senegal, Colombia, Israel y Japón.

Por otro lado, en el Grupo D se encararán Italia, Nigeria, Brasil y República Dominicana.

En el Grupo E, disputarán su lugar para octavos de final las selecciones de Uruguay, Inglaterra, Iraq y Túnez.

Y el Grupo F lo conforman Francia, Gambia, Corea del Sur y Honduras.

Estadios, horarios y costos

Las sedes donde se disputarán los partidos están son el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, que albergará 10 partidos; el Estadio Bicentenario, de San Juan, también con 10 encuentros; el Estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, con 14 partidos, y el Estadio Diego Armando Maradona, de La Plata, provincia de Buenos Aires, con 18 partidos.

Como todo evento deportivo tendrá su ceremonia de inauguración: será en el Estadio Único el próximo sábado. Los dos partidos que darán comienzo al Mundial serán ese mismo día a las 15:00 horas (local): Guatemala vs. Nueva Zelandia, en el estadio de Santiago del Estero, y Estados Unidos vs. Ecuador, en el Estadio San Juan.

La selección argentina jugará su primer partido a las 18:00 horas del mismo día contra Uzbekistán en Santiago del Estero.

Mientras, se enfrentarán Fiji y Eslovaquia en San Juan.

Estos partidos cuentan con precios de entradas generales a 3.000 pesos argentinos (unos US$ 13 al cambio en el mercado paralelo) y plateas a 4.000 pesos (poco más de US$ 17). Los menores de tres años no deberán abonar la entrada.

Guatemala será el segundo rival de Argentina. Se enfrentarán el martes 23 de mayo a las 15:00 horas en la provincia de Santiago del Estero. Para este partido y para el de Nueva Zelandia vs. Uzbekistán, los boletos se podrán adquirir desde 2.000 pesos (algo más que US$ 8,5). Se trata de entradas generales, siempre sin costo adicional de servicio.

Las fechas del Grupo A en esta fase finalizarán con los partidos en San Juan de Argentina vs. Nueva Zelandia y Eslovaquia vs. Estados Unidos, y en Santiago del Estero jugarán Ecuador vs. Fiji y Guatemala vs. Uzbekistán.

Con jornadas de dos partidos por día, la fase de grupos terminará el domingo 28 de mayo.

Los octavos de final serán 30, 31 de mayo y 1 de junio.

Y los cuartos de final serán el sábado 3 y el domingo 4 de junio.

Tanto los partidos de octavos de final como los cuartos de final mantendrán estos precios.

Las semifinales se disputarán el 8 de junio en La Plata, con entradas generales de 4.500 pesos (US$ 19,5) y plateas en 6.000 pesos (US$ 26).

Las entradas para la final del Mundial, a celebrarse el 11 de junio a las 18:00 horas también en el Estadio La Plata, costarán entre 6.000 y 8.000 pesos (cerca de US$ 35).