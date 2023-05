The Weeknd ya no existe: el cantante canadiense volvió a usar su nombre de nacimiento en redes sociales

Canción falsa de Drake y The Weeknd hecha con IA se hizo viral 2:46

(CNN) -- El cantante canadiense The Weeknd ahora se conoce oficialmente en internet por su nombre real, Abel Makkonen Tesfaye, después de seguir los planes para actualizar sus cuentas de redes sociales.

Este lunes, las cuentas de Twitter e Instagram del artista canadiense se actualizaron para mostrar su nombre de nacimiento en lugar de su nombre artístico.

Y el cambio es parte de un plan más amplio para “matar a The Weeknd”, dijo Tesfaye a W Magazine en una entrevista publicada el 8 de mayo.

“Estoy pasando por un camino catártico en este momento”, dijo.

“Está llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de Weeknd. Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero aún así quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer”.

publicidad

Tesfaye reveló que su próximo álbum bien podría ser el canto del cisne de The Weeknd.

“El álbum en el que estoy trabajando ahora es probablemente la última actuación como The Weeknd”, le dijo a W Magazine.

“Esto es algo que tengo que hacer. Como The Weeknd, he dicho todo lo que puedo decir”.

En marzo, Guinness World Records anunció que el cantautor es estadísticamente el músico más popular del planeta.

El hombre de 33 años obtuvo dos nuevos títulos de récord mundial Guinness. Tenía la mayor cantidad de oyentes mensuales en Spotify, con 111,4 millones al 20 de marzo, y también se convirtió en el primer artista en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales.

Un aumento en las escuchas se debió en parte al hecho de que un remix de “Die for You”, con Ariana Grande, se volvió viral en TikTok, según GWR.

La canción alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100: la séptima vez que The Weeknd ocupa el primer lugar. El original “Die for You” fue lanzado en 2016 en su álbum “Starboy”.