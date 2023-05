Cristina Fernández de Kirchner reitera que no será candidata y afirma que “lo importante” es que el peronismo entre en el balotaje

Cristina Kirchner sobre las elecciones: Lo importante es entrar al balotaje 0:57

(CNN Español) -- “Lo importante es entrar en el balotaje”, dijo la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en una extensa entrevista televisiva realizada en la noche de este jueves en la que ratificó que no será candidata en las elecciones presidenciales de octubre.

Con esta y varias definiciones más, Fernández de Kirchner volvió a un estudio de televisión después de casi seis años sin conceder entrevistas. Se presentó en el programa Duro de Domar, que se emite por la señal C5N, de tendencia oficialista. Su última participación en la televisión local había sido antes de las elecciones de 2017, cuando buscaba ser senadora.

En esta entrevista, emitida en vivo y que se extendió por poco más de una hora, la exmandataria volvió a criticar a la oposición, a la Justicia y en especial, a la Corte Suprema, a la que acusó de proscribirla. “Estoy en libertad condicional, técnicamente”, afirmó.

Aunque fue muy crítica con el Fondo Monetario Internacional y del acuerdo con Argentina, al que definió como “la principal cuestión” del país y que cree necesario revisar, sí apoyó al actual ministro de Economía, Sergio Massa, al que muchos señalan como probable candidato presidencial del peronismo: “Agarró una papa caliente”, sostuvo.

Si bien también lanzó algunas críticas contra el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta defendió haberlo elegido como candidato en 2019: “Fue una buena estrategia”, sostuvo, y agregó: “Había que asegurar el triunfo del peronismo”.

Esta entrevista se dio dos días después de la extensa carta en la que Fernández de Kirchner ratificó que no será candidata en las elecciones de este año y que se publicó mientras se llevaba a cabo el Congreso del Partido Justicialista, donde varios dirigentes aclamaban por una eventual postulación suya.

"No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura", sentenció en ese texto, ratificando sus declaraciones del 6 de diciembre de 2022 tras el veredicto de la llamada causa “Vialidad”, por la que fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en un fallo que aún no está firme y puede ser apelado.

Fernández de Kirchner fue hallada culpable de administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública durante un periodo que abarca sus dos presidencias (2007-2011 y 2011-2015), mediante la extracción de fondos del Estado para su beneficio personal o el de un tercero. La vicepresidenta siempre ha rechazado los cargos y considera que todo el juicio no es más una persecución política.

Si bien la vicepresidenta tiene inmunidad y no puede ser detenida, como esa sentencia es de primera instancia, aún no es de cumplimiento efectivo.

En ese descargo que hizo desde su despacho del Congreso dijo, por primera vez, que no sería candidata a cargo alguno, aunque la sentencia no evitaba que pudiera aspirar a un cargo. Sin embargo, y a pesar de sus dichos, desde entonces las bases del kirchnerismo continuaron alentando una eventual candidatura suya.

Cuando el entrevistador, Pablo Duggan, le pidió que aclarara que no sería candidata, Fernández de Kirchner evitó decirlo explícitamente, pero sostuvo: “Está muy claro lo que publiqué el otro día” y que apelaba a la "comprensión de texto" de sus seguidores.

"Ya lo dije el 6 de diciembre de 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal", había señalado en ese comunicado que difundió en sus redes sociales, donde también apuntó a que "la proscripción" no es a una persona, sino "del peronismo". Allí añadió que su decisión de entonces no fue "apresurada ni producto del momento" sino "razonada y pensada".

En ese sentido, en la entrevista de este jueves relacionó su planteo de una supuesta proscripción como candidata con la suspensión de las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan por parte de la Corte Suprema: “Basta con una cautelar para suspenderme”.

Sin embargo, ratificó su participación en el acto que se realizará el 25 de mayo en el que se conmemorará los 20 años de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, donde, aunque no sea candidata "a nada", como afirmó en diciembre del año pasado, se espera que brinde alguna definición política de cara a las elecciones.