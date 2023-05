Un neurólogo explica los mitos y factores de riesgo del alzhéimer 2:51

(CNN) -- Según un estudio reciente, los adultos mayores que tomaron un complejo multivitamínico a diario durante tres años experimentaron una leve mejora de su memoria al cabo de un año, en comparación con las personas que tomaron un placebo, o pastilla de azúcar.

Al inicio del estudio, se pidió a 3.560 adultos mayores de 60 años que aprendieran 20 palabras en un programa de cómputo. Los participantes en el estudio disponían de tres segundos para estudiar cada palabra antes de que apareciera la siguiente. Inmediatamente después, se pidió a los participantes que teclearan todas las palabras que pudieran recordar.

Al final del primer año, el estudio descubrió que las personas que seguían tomando un multivitamínico diario eran capaces de recordar, de media, casi una palabra más que quienes tomaban un placebo. Aunque el efecto fue pequeño, fue estadísticamente significativo, según el estudio publicado este miércoles en la revista académica The American Journal of Clinical Nutrition.

Según Adam Brickman, autor principal del estudio y profesor de Neuropsicología del Instituto Taub de Investigación sobre la Enfermedad de Alzheimer y el Envejecimiento Cerebral de la Universidad de Columbia, Nueva York, la mejora de la memoria se mantuvo durante todo el estudio y fue mayor en las personas con antecedentes cardiovasculares.

Los resultados reflejaron los de un estudio anterior, publicado en septiembre de 2022, que halló una mejora de la memoria, la cognición general y la atención en las personas que tomaban un multivitamínico, especialmente las que tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular. El estudio de 2022 fue realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard, en Boston, y de la Universidad Wake Forest, en Winston-Salem, Carolina del Norte.

"En ciencia, este tipo de replicación es uno de los principios de 'creer en tus hallazgos', entre comillas. Así que estamos muy entusiasmados con esta réplica porque añade un poco más de confianza en lo que estamos observando", dijo Brickman.

"Es un estudio interesante, pero no se trata de grandes diferencias", señaló el Dr. Jeffrey Linder, jefe de medicina interna general de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern de Chicago, que no participó en el estudio.

"También me preocupa que tomar un multivitamínico pueda distraer a la gente de hacer cosas que sabemos que son más beneficiosas para la función cognitiva, como comer bien, hacer ejercicio, mantener relaciones sociales y dormir bien", dijo Linder.

Aunque la mejora de menos de una palabra fue estadísticamente significativa, sería difícil saber si un cambio tan pequeño mejoraría la vida de una persona, afirmó el Dr. Richard Isaacson, investigador de la enfermedad de Alzheimer y neurólogo preventivo del Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas de Florida.

"Va con mi mantra de que 'no hay píldora mágica' para prevenir el deterioro cognitivo", dijo Isaacson, que no participó en el nuevo estudio. "En mi clínica, comprobamos las medidas nutricionales en sangre y adaptamos personalmente las intervenciones, y al hacerlo no solemos recomendar multivitamínicos, ya que abordamos las deficiencias individuales".

Derivados de un estudio más amplio

Tanto el nuevo estudio como el de Wake Forest-Harvard fueron análisis adicionales de un estudio mucho más amplio de más de 21.000 adultos denominado Estudio de Resultados de Suplementos de Cacao y Multivitamínicos, o COSMOS, por sus siglas en inglés. Ese estudio se diseñó para probar por separado el impacto de los flavanoles dietéticos de un suplemento de extracto de cacao (no de chocolate) en la reducción de las enfermedades cardiovasculares y de un multivitamínico en la prevención del cáncer.

(Los resultados del estudio COSMOS sobre el cacao, publicados en marzo de 2022, revelaron una reducción del 15% de los episodios cardíacos adversos, como infartos, y del 27% de las muertes. El estudio COSMOS sobre el uso diario de multivitamínicos no encontró ningún beneficio en la prevención del cáncer). En el estudio COSMOS, las vitaminas fueron proporcionadas por Pfizer, una compañía biofarmacéutica internacional, mientras que el dinero de la subvención fue proporcionado por Mars Edge, un segmento de Mars Inc. y los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés).

Brickman y sus coautores de la Universidad de Columbia, el Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York y el Hospital Brigham and Women's y la Facultad de Medicina Brigham/Harvard hicieron un seguimiento de los participantes en el estudio durante tres años, repitiendo las pruebas cognitivas a intervalos anuales.

Los datos brutos solo mostraron un impacto estadísticamente significativo en la memoria al final del primer año, y no en los dos años siguientes, durante los cuales el grupo placebo también mejoró, dijo Linder.

"Estamos hablando de la diferencia entre recordar 8,28 palabras en el grupo que tomó un multivitamínico frente a 8,17 palabras en el grupo placebo. No me parece clínicamente significativo", dijo.

El equipo del estudio utilizó un modelo informático para extrapolar y promediar los datos, explicó Brickman.

"Como teníamos una gran distribución de edades en el estudio, pudimos hacer una correlación entre la edad y el rendimiento en esta prueba. Es una estimación aproximada, basada en los datos que teníamos a la mano", dijo Brickman.

"Estimamos que el efecto del multivitamínico al final del estudio equivalía a desacelerar el envejecimiento cognitivo unos tres años", afirmó.

Pastillas frente a modificaciones en el estilo de vida

El estudio no pudo determinar cuáles de las vitaminas o minerales del multivitamínico podían haber contribuido al efecto, dijo Brickman. Se necesitan investigaciones futuras para probar los componentes individuales y ver si la mejoría se mantiene en el tiempo.

"Estudios anteriores han demostrado una asociación entre los niveles sanguíneos de vitaminas como la B12 y la cognición. Sin embargo, los ensayos clínicos sobre los efectos beneficiosos de las vitaminas en la memoria y la cognición han arrojado una mezcla de resultados negativos y positivos", afirma Rudy Tanzi, profesor de Neurología de la Facultad de Medicina de Harvard y director de la unidad de investigación sobre Genética y Envejecimiento del Hospital General de Massachusetts, en Boston. Tanzi no participó en el estudio.

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos publicó en junio de 2022 sus últimas recomendaciones sobre el uso de suplementos vitamínicos y minerales. A pesar de revisar 84 estudios que involucraron a más de 700.000 personas, el grupo de trabajo llegó a la misma conclusión que en 2014: no es probable que los suplementos vitamínicos, minerales y multivitamínicos protejan contra el cáncer, las enfermedades cardíacas o la mortalidad general.

"Todo el mundo está buscando la píldora mágica que le va a ayudar a vivir más tiempo, vivir mejor y prevenir enfermedades", dijo Linder. "¿Adivinen qué? Es el ejercicio. Es lo más importante que la gente debe hacer".